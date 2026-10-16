Sarampión en Estados Unidos: por qué los casos se dispararon y qué comunidades están más expuestas

Estados Unidos registró más de 4.000 contagios de sarampión en 2026, la cifra más alta desde principios de la década de 1990 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El brote de sarampión en Estados Unidos ya superó los 4.000 contagios en 2026, el mayor registro desde comienzos de la década de 1990. La expansión, con focos relevantes en Pensilvania y Nueva York, coincide con una caída sostenida de las coberturas de vacunación infantil, de acuerdo con los datos recopilados por NBC News.

El rastreador de NBC News indicó que el país acumulaba más de 4.000 infecciones durante el año. El recuento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citado por el medio había contabilizado 3.887 casos confirmados hasta el 1 de octubre. La diferencia responde a la actualización de los registros y a las distintas fechas de corte de ambas publicaciones.

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La cifra de 2026 ya dejó atrás los 2.289 casos confirmados durante todo 2025, que hasta ahora constituían el mayor número anual desde 1991. La enfermedad había sido declarada eliminada en Estados Unidos en 2000, una categoría que implica la ausencia de transmisión continua dentro del país. Sin embargo, más de un año de propagación sostenida podría poner en riesgo ese reconocimiento internacional.

Pensilvania concentra más de 1.000 contagios y muertes vinculadas a la enfermedad

Pensilvania concentró más de 1.000 casos de sarampión en 39 condados y notificó seis muertes vinculadas con la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal foco actual se localiza en Pensilvania, donde el Departamento de Salud estatal informó 1.004 casos distribuidos en 39 condados, 198 hospitalizaciones y cinco fallecimientos relacionados con el sarampión, detalló NBC News. El monitoreo de NBC News, actualizado posteriormente, elevó a seis el número de muertes notificadas por las autoridades estatales.

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Los CDC, por su parte, habían confirmado dos decesos por sarampión en el país en lo que va de 2026, precisó el medio estadounidense. La diferencia entre ambos balances se debe a que los registros estatales pueden incluir fallecimientos vinculados a la enfermedad que aún están bajo revisión o pendientes de confirmación federal.

El brote en Pensilvania es el primero que supera los 1.000 casos en un estado desde 1991. Aquel año, una epidemia en Filadelfia afectó a unas 1.400 personas y causó nueve muertes, recordó el diario español.

Las autoridades estatales situaron el inicio de la actual transmisión a finales de abril. El virus se propagó, en particular, en comunidades con bajas tasas de inmunización. Como parte de la respuesta, se administraron más de 5.700 dosis de la vacuna triple vírica en las zonas afectadas. Solo en septiembre, indicó NBC News, se aplicaron más de 53.000 vacunas, más del doble de lo habitual para ese mes.

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Nueva York declaró la emergencia sanitaria ante el aumento de infecciones

La gobernadora Kathy Hochul declaró la emergencia sanitaria en Nueva York para autorizar a farmacéuticos y paramédicos a administrar vacunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el 5 de octubre una orden ejecutiva para reforzar la respuesta sanitaria. La medida se adoptó luego de que el estado registrara 108 contagios hasta el 3 de octubre, de los cuales 92 se habían detectado desde mediados de julio en comunidades rurales de 18 condados con cobertura vacunal reducida.

La emergencia habilita a paramédicos, farmacéuticos y parteras para administrar vacunas contra el sarampión. También permite que el personal de enfermería solicite pruebas diagnósticas, con el objetivo de acelerar la detección y ampliar el acceso a la inmunización.

La expansión no se limita a esos dos estados. El recuento difundido por NBC News señaló que los casos se habían extendido por 47 jurisdicciones, incluido el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York. A comienzos de año, el foco principal estaba en Carolina del Sur, donde los CDC confirmaron más de 600 casos; los funcionarios estatales dieron por terminado ese brote en abril, reportó NBC News.

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La caída de la vacunación infantil deja a cientos de miles de menores expuestos

Los datos de los CDC muestran un retroceso en la vacunación contra sarampión, paperas y rubéola. La cobertura entre los niños de kínder cayó del 95,2 % durante el ciclo escolar 2019-2020 al 92,5 % en 2024-2025. Esa reducción dejó a cerca de 286.000 menores sin la protección comunitaria necesaria para frenar la circulación del virus, consignó NBC News.

La triple vírica ofrece una eficacia aproximada del 97 % después de dos dosis, de acuerdo con las autoridades sanitarias citadas por el diario. La disminución de la inmunización infantil ha dejado a varias comunidades más expuestas a brotes.

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El sarampión se transmite por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El virus puede mantenerse activo hasta dos horas después de que el paciente deja un espacio cerrado. Fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones cutáneas suelen formar parte de los síntomas; en los cuadros más graves puede causar neumonía, inflamación cerebral y muerte.