El Plan FAIR de California aumenta un 29,1 % las primas contra incendios desde este jueves

California eleva un 29,1 % promedio las tarifas del Plan FAIR contra incendios forestales a partir de octubre (REUTERS/Mike Blake)

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Los propietarios de viviendas en California que dependen del Plan FAIR deberán afrontar desde este jueves un aumento promedio del 29,1 % en las tarifas de sus seguros contra incendios, informó CBS News Bay Area. La suba alcanza a pólizas nuevas y renovaciones, aunque el incremento final variará según la ubicación de cada inmueble y su nivel de exposición a incendios forestales.

El programa estatal ofrece una cobertura básica a quienes no consiguen un seguro en el mercado tradicional. Aunque fue creado por el estado, es administrado y financiado por compañías privadas. Su crecimiento refleja las dificultades que enfrentan miles de residentes de zonas expuestas al fuego, después de que varias aseguradoras limitaran o suspendieran nuevas coberturas en esos lugares.

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De acuerdo con datos del Departamento de Seguros de California, el Plan FAIR pasó de unas 140.000 pólizas en 2016 a casi 700.000 contratos residenciales y comerciales en junio de 2026. La cifra equivale a casi cinco veces el volumen que registraba una década atrás.

La retirada de aseguradoras empuja a más hogares al sistema estatal

Phil Burton, residente del condado de Napa, afrontó costos anuales de casi diez mil dólares tras perder su cobertura original (REUTERS/Mike Blake)

La expansión del programa ocurrió mientras compañías privadas redujeron su presencia en comunidades vulnerables a incendios forestales. Frente a esa situación, numerosos propietarios quedaron obligados a recurrir al Plan FAIR, que suele ofrecer una protección más limitada y primas más altas que las pólizas convencionales.

El caso de Phil Burton, dueño de una vivienda en Pope Valley, en el condado de Napa, ilustra esa situación. Su aseguradora dejó de cubrir los daños por incendios hace unos cuatro años, por lo que tuvo que contratar el respaldo estatal. De acuerdo con su testimonio recogido por CBS News Bay Area, el valor anual de su póliza superó los USD 9.000 y llegó a acercarse a los USD10.000 al año.

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“Cuando llegó a USD 10.000, dije que no podía hacerlo. Vivimos con ingresos fijos, así que sí marca una diferencia”, afirmó Burton, en declaraciones traducidas del informe televisivo.

El propietario ya había vivido de cerca el impacto del incendio Glass Fire, que afectó al condado de Napa en 2020, destruyó sectores de Deer Park y amenazó a comunidades cercanas. “Durante dos días lo vimos arder en las colinas y avanzar hacia nosotros. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo”, relató.

Las mejoras preventivas pueden ampliar las alternativas de cobertura

Aseguradoras privadas exigen la eliminación de vegetación y el refuerzo de estructuras para otorgar coberturas en áreas vulnerables (REUTERS/Mike Blake)

Ante el encarecimiento de las pólizas, algunas aseguradoras comenzaron a considerar con mayor atención las medidas preventivas aplicadas por los propietarios. Entre ellas figuran la eliminación de vegetación cercana a las viviendas, la creación de espacios de defensa frente al fuego y el refuerzo de materiales en techos, paredes y otras estructuras.

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Joe Nordlinger, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Napa Firewise y bombero voluntario, aseguró que varias compañías revisan sus criterios para evaluar propiedades ubicadas en áreas de riesgo. “Aseguradoras como Mercury, CSAA y otras han dicho que tendrán sus propias listas de requisitos para considerar que una vivienda está preparada frente a incendios forestales”, sostuvo.

Napa Firewise trabaja con residentes del condado para reducir el material combustible alrededor de las casas y mejorar la preparación de las comunidades rurales. La entidad también elaboró mapas con información relevante sobre grandes propiedades, con el objetivo de que los equipos de emergencia accedan a esos datos durante un incendio.

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Nordlinger explicó que esa información fue incorporada a los sistemas que utilizan los bomberos. “Todo eso se traduce en tiempos de respuesta más breves y una supresión más rápida”, aseguró al medio.

Burton redujo su prima tras documentar las obras en su propiedad

Burton decidió invertir en mejoras de protección contra incendios luego de perder su cobertura original. Tras reunir documentación sobre las obras realizadas en su vivienda y presentarla a distintas compañías, consiguió una póliza de Mercury Insurance.

El propietario ahora paga menos de la mitad de lo que abonaba bajo el Plan FAIR, con un ahorro anual de miles de dólares, de acuerdo con CBS News Bay Area. Sin embargo, el informe advirtió que los resultados dependen de las características de cada propiedad, el riesgo de la zona y las políticas de cada aseguradora.

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“Enojarse no sirve de mucho. Lo que hizo fue redoblar mis esfuerzos para encontrar una alternativa”, expresó Burton. Mientras las nuevas tarifas comienzan a regir, su experiencia muestra que las medidas de mitigación pueden influir en las opciones disponibles para algunos hogares, aunque no garantizan una reducción de costos para todos los asegurados.