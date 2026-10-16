El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El valor del petróleo acumula un incremento superior al 70% en el transcurso del año por el impacto de los conflictos bélicos en la oferta. (EFE/PAUL BUCK)

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El precio del petróleo registró este viernes su mayor suba semanal en varios meses, con el Brent rozando los 110 dólares por barril y el WTI en su valor más alto en un mes. El salto de los precios respondió a la combinación de ataques en el golfo Pérsico, el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre sobre cuánto gasóleo podrá colocar Moscú en los mercados internacionales.

El repunte se dio en una semana marcada por bombardeos contra infraestructura energética en al menos tres frentes distintos. A la tensión en el estrecho de Ormuz se sumaron los ataques hutíes contra Arabia Saudita y Yemen, además de un nuevo cruce de ataques entre Kiev y Moscú sobre refinerías e instalaciones de crudo.

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Los futuros del crudo Brent llegaron a tocar un máximo de sesión de 109,58 dólares el barril, con un avance de tres dólares respecto al cierre previo. Según datos reportados, el contrato para entrega en diciembre cerró la jornada con una suba del 3,72%, hasta 109,86 dólares, frente a los 105,92 dólares del cierre del jueves. Esa cotización marcó para el Brent su primer acercamiento a los 110 dólares desde mayo.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó un 3,51% este viernes, hasta 101,41 dólares el barril, su precio más alto en un mes. Los contratos de futuros para noviembre subieron 3,44 dólares respecto al cierre anterior.

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En el balance semanal, el Brent acumuló un avance de alrededor del 4%, mientras que el WTI escaló más de un 10%, según los registros de cierre de la semana. El crudo acumula una suba superior al 70% en lo que va del año, en un contexto donde las guerras en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania continúan afectando la oferta.

Ataques en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz

Irán intensificó las ofensivas en el estrecho de Ormuz en respuesta a las sanciones y al bloqueo de puertos por parte de Estados Unidos.

La inquietud por el suministro aumentó tras el recrudecimiento de los ataques en torno al estrecho de Ormuz durante los últimos diez días. Irán afirmó que intensificaba los ataques en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos y a las sanciones más duras introducidas el mes anterior.

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Los hutíes lanzaron misiles contra el complejo del palacio presidencial de Yemen, en la ciudad de Adén, y mataron a dos guardias. En paralelo, la coalición liderada por Arabia Saudita detalló decenas de ataques contra infraestructuras sauditas en el marco de ese conflicto.

El tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se mantiene un 70% por debajo de los niveles previos a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según la organización británica de seguridad marítima UKMTO. El organismo registró doce ataques contra buques en los últimos siete días, diez de ellos en ese paso estratégico.

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La disputa por el gasóleo ruso y los ataques a refinerías

Los hutíes atacaron con misiles el palacio presidencial de Yemen e infraestructura en territorio de Arabia Saudita. (EFE/ Ali Haider)

El frente ruso-ucraniano sumó otro capítulo de tensión energética. Ucrania atacó el jueves una refinería de petróleo rusa después de que el presidente Volodimir Zelensky declarara que Kiev abandonaba el alto el fuego sobre instalaciones energéticas que había anunciado Trump, y criticara la disposición de este último a llegar a acuerdos con Moscú.

La refinería rusa de Riazán suspendió las operaciones en una unidad de destilación primaria de crudo tras el ataque con drones registrado en la región, según informaron dos fuentes del sector a Reuters.

Las proyecciones de los analistas ante una posible escalada

El crudo Brent alcanzó una cotización de 109,86 dólares por barril y el WTI superó los 101 dólares en el cierre semanal.

Para los operadores del mercado, los dos focos de tensión siguen siendo determinantes en la toma de decisiones. Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de BOK Financial, afirmó: “El conflicto en Oriente Medio sigue reapareciendo y creo que es cuestionable la cantidad de gasóleo que Rusia puede suministrar realmente a los mercados. Esos dos factores siguen impulsando a los operadores a comprar”.

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Analistas de Kpler señalaron en un reporte: “La intensificación de los ataques iraníes provocó una fuerte caída de los flujos de crudo del Golfo”, y agregaron que esperan una recuperación más lenta y desigual de los flujos por el estrecho de Ormuz a falta de un acuerdo político global.

Desde Eurasia Group, los analistas elevaron sus probabilidades de una mayor escalada del conflicto al 65%, desde el 35% previo, y advirtieron: “El statu quo del enfrentamiento ya no es sostenible para Estados Unidos”.

El factor de la oferta estadounidense también presionó al alza los precios. Las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos cayeron en 8,6 millones de barriles en la semana hasta el 9 de octubre, hasta 415,6 millones, frente al descenso de 288.000 barriles que habían previsto los analistas, según datos de la Administración de Información Energética estadounidense. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó liberar más de 20 millones de barriles de combustible al mercado.

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