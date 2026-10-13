Investigadores se dirigen a una isla del Pacífico para encontrar restos del avión de Amelia Earhart

La hipótesis de la expedición sostiene que Amelia Earhart y su navegante aterrizaron de emergencia en la isla y murieron como náufragos (Guinness World Records)

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Un equipo de 17 investigadores llega este 13 de octubre a Nikumaroro, un atolón deshabitado en el océano Pacífico occidental, para examinar un objeto sumergido en la laguna de la isla que podría ser el avión de Amelia Earhart, la legendaria aviadora estadounidense desaparecida el 2 de julio de 1937 durante su intento de dar la vuelta al mundo.

La expedición arqueológica, denominada Taraia Object Expedition, fue organizada por la Universidad de Purdue y el Archaeological Legacy Institute (ALI), con un presupuesto de USD 900.000, según difundió la agencia Reuters.

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La hipótesis central es que Earhart y su navegante, Fred Noonan, no se hundieron en el mar abierto tras quedarse sin combustible —como sostiene la versión oficial del gobierno de Estados Unidos— sino que aterrizaron de emergencia en Nikumaroro, entonces conocida como Gardner Island, y murieron allí como náufragos. Encontrar los restos del Lockheed Electra 10-E constituiría la prueba definitiva de esa teoría.

Un equipo de investigadores llega al atolón de Nikumaroro para examinar un objeto sumergido que podría corresponder al avión de Amelia Earhart (Purdue University)

El objeto que reavivó la búsqueda tras 83 años

El punto de partida de esta misión es una imagen captada en 2020 por Apple Maps: una forma alargada y ramificada visible en la laguna del atolón, bautizada como el “Taraia Object” por el sector de la isla donde fue detectada.

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Los investigadores sostienen que esa misma anomalía puede rastrearse en fotografías aéreas de la zona que datan de 1938, menos de un año después de la desaparición de la aviadora.

Richard Pettigrew, director del ALI y líder de la expedición, describió el hallazgo como una oportunidad sin precedentes. “Encontrar el Electra de Amelia Earhart sería el descubrimiento de una vida”, declaró en materiales de prensa antes de zarpar desde Los Ángeles a principios de octubre.

El equipo partió de Tarawa, capital de Kiribati, el 7 de octubre y prevé regresar a esa ciudad alrededor del 22 de octubre, después de pasar cinco días en el atolón.

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El plan de trabajo incluye el uso de magnetómetros, sonar y técnicas de arqueología subacuática para examinar el objeto. Si el relevamiento inicial arroja resultados prometedores, el equipo procederá a excavaciones bajo el agua.

Purdue aclaró que, incluso si se confirmara que el objeto es el avión, no se extraerían piezas en esta misión: cualquier recuperación requeriría autorización adicional del gobierno de Kiribati.

Una anomalía observada en la laguna a través de Apple Maps en 2020 reavivó el interés por rastrear la aeronave en la zona (The Archaeology Channel)

El escepticismo del explorador que más conoce el atolón

La expedición enfrenta la crítica de Ric Gillespie, cofundador de TIGHAR (The International Group for Historic Aircraft Recovery) y autor del libro One More Good Flight: The Amelia Earhart Tragedy, publicado en 2024.

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Gillespie es, paradójicamente, el mayor impulsor de la teoría del naufragio en Nikumaroro: lideró más de una docena de expediciones al atolón durante tres décadas. Sin embargo, descarta que el Taraia Object sea el avión.

“Es un árbol. La gente ve lo que quiere ver”, afirmó en declaraciones a Reuters. Según Gillespie, el objeto es un pandano caído —una palmera nativa de la región— que fue arrastrado hacia la laguna. Señaló que es posible distinguir el tocón y las ramas en las imágenes. Agregó que él mismo visitó ese sector con detectores de metales en 2001 y 2007 sin encontrar nada. “Me encantaría encontrar ese avión. No va a pasar”, sentenció.

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Por su parte, TIGHAR sostiene que el Electra aterrizó en el arrecife del atolón pero fue arrastrado por las mareas y hoy yace en aguas profundas en el extremo occidental de la isla, partido en pedazos.

Dos búsquedas anteriores del avión en las aguas circundantes —incluyendo una operación en 2019 a cargo del arqueólogo marino Robert Ballard, célebre por el descubrimiento del Titanic— no encontraron rastros del aparato.

Los científicos utilizarán sonar y tecnología subacuática para evaluar el hallazgo sin extraer piezas sin permiso de Kiribati (Purdue University)

La historia de Earhart con Purdue: clave para el financiamiento

La participación de Purdue en la expedición no es casual. Earhart se incorporó a la universidad en 1935 como consejera de orientación profesional para mujeres y asesora del departamento de aeronáutica.

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La Purdue Research Foundation financió el desarrollo del Lockheed Electra que ella denominaba su “laboratorio volante”. El avión, registrado como NR16020, fue modificado en profundidad para vuelos de larga distancia.

Steve Schultz, asesor jurídico general de Purdue e integrante de la expedición, señaló que la institución busca eventualmente recuperar el aparato. “Identificar con éxito el Electra sería el primer paso para cumplir la intención de Amelia de devolverlo a la universidad”, declaró en un comunicado.

La universidad, con sede en West Lafayette, Indiana, reabrió recientemente una terminal aeroportuaria en su nombre.

La Universidad de Purdue financió la preparación del avión de Earhart en 1935 y promueve la búsqueda actual en el Pacífico (REUTERS/Arin Yoon)

El último vuelo: cronología de la desaparición

Earhart despegó el 2 de julio de 1937 desde Lae, Nueva Guinea, con destino a Howland Island, a unos 4.000 kilómetros (2.485 millas) al este, en lo que era la penúltima etapa de su intento por convertirse en la primera mujer en pilotar un avión alrededor del mundo siguiendo la línea ecuatorial.

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El contacto de radio definitivo se perdió al día siguiente, cuando la aviadora, de 39 años, transmitió que el combustible escaseaba y dio su última posición geográfica conocida.

Nikumaroro se ubica a unos 640 kilómetros (400 millas) al sureste de Howland Island. La hipótesis de esta expedición es que Earhart, al no poder localizar su destino, pudo haber alcanzado el atolón y aterrizado en el arrecife, desde donde el avión habría sido desplazado por las corrientes hasta la laguna.

La búsqueda naval de Estados Unidos desplegada tras la desaparición no encontró rastros del aparato y las autoridades declararon la muerte de la tripulación en 1939 (AP)

El gobierno estadounidense desplegó la mayor operación de búsqueda aérea y naval realizada hasta entonces para encontrar el avión, que incluyó un sobrevuelo de Nikumaroro, pero no halló rastro alguno del aparato ni de su tripulación. Earhart y Noonan fueron declarados muertos en 1939.

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