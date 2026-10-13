Estados Unidos

Un torneo de sóftbol en Montana reúne a dos hermanas biológicas que desconocían su parentesco: “Por fin pude ponerle una cara, conocerla y pasar tiempo con ella”

Samantha Rensvold y Kyann Dean se enfrentaron en un torneo sin saber que compartían origen biológico y una historia familiar

Kyann Dean (izquierda) y Samantha Rensvold (derecha) (Crédito: Foto de la familia Rensvold)
Kyann Dean (izquierda) y Samantha Rensvold (derecha) (Crédito: Foto de la familia Rensvold)
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Un torneo de sóftbol en Montana, Estados Unidos reunió a dos jóvenes que desconocían cómo era la otra. Samantha Rensvold descubrió que una jugadora del equipo rival era Kyann Dean, su hermana biológica, durante una competencia disputada en agosto de 2025, de acuerdo con los relatos publicados por People.

Una compañera advirtió el parecido durante el torneo

Rensvold, de 19 años, jugaba un partido cuando una compañera le señaló que una integrante del otro equipo tenía un parecido físico llamativo con ella. La adolescente a la que se refería era Dean, de 18 años, quien competía con otra formación en el mismo torneo, celebrado en Belgrade, Montana.

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La coincidencia tuvo un significado particular para Samantha: sabía desde pequeña que tenía una hermana biológica menor, aunque no conocía su identidad ni el lugar donde vivía. Ambas habían sido dadas en adopción cuando eran bebés y crecieron con familias distintas.

Pensé: ‘No puede ser que esto me esté ocurriendo justo ahora’”, recordó Rensvold en una entrevista con People. Tras escuchar a su compañera, miró a la joven del equipo contrario, pero optó por no acercarse a hablar con ella al terminar el encuentro.

El partido, sin embargo, no cerró la historia. Samantha relató a su madre adoptiva lo que había ocurrido y ambas revisaron la nómina de las jugadoras. Al encontrar el nombre Kyann, la madre de Rensvold identificó un dato que asociaba con los antecedentes de la adopción: ese era el nombre que la madre biológica había elegido para la hermana menor.

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Tiene que ser tu hermana. Eso no es una coincidencia”, le dijo su madre, tal como contó la joven a la revista estadounidense.

Los datos de las adopciones coincidieron ante las dos familias

Kyann Dean y Samantha Rensvold se saludan luego del partido de sóftbol (Captura de video)
Kyann Dean y Samantha Rensvold se saludan luego del partido de sóftbol (Captura de video)

La confirmación llegó durante otro partido del torneo. Mientras Samantha estaba en el jardín derecho, su madre adoptiva se acercó a conversar con la familia de Kyann, que observaba el encuentro desde las gradas.

Las familias cotejaron información vinculada con el origen de las jóvenes. Tanto el nombre de la madre biológica como el hospital de nacimiento resultaron idénticos, aseguró People. Las dos habían nacido en Great Falls, Montana, aunque luego fueron criadas en localidades diferentes.

Rensvold creció en Polson, mientras que Dean se crió en Worden. La distancia entre ambos lugares y el hecho de haber sido adoptadas por separado explicaron que nunca hubieran tenido contacto previo, indicó People.

La información difundida por los medios señala que, al momento de revelar públicamente el encuentro, las hermanas aún no se habían sometido a una prueba genética. No obstante, los datos reunidos por las familias durante el torneo reforzaron la certeza de que compartían el mismo origen biológico.

El caso también permitió a Samantha reconstruir parte de su historia familiar. Ella ya había logrado contactar años antes con un hermano biológico, cuya existencia desconocía hasta que él la localizó. En cambio, siempre había sabido que tenía una hermana llamada Kyann, sin haber tenido la posibilidad de conocerla.

Vóleibol, sóftbol y el mismo número en sus camisetas

Samantha y Kyann compartieron coincidencia deportiva antes del encuentro, como la posición en vóleibol y el número 6 en la camiseta (Crédito: Foto de la familia Rensvold)
Samantha y Kyann compartieron coincidencia deportiva antes del encuentro, como la posición en vóleibol y el número 6 en la camiseta (Crédito: Foto de la familia Rensvold)

Después del primer contacto, Samantha Rensvold y Kyann Dean empezaron a advertir otras coincidencias entre sus vidas. Las dos jugaron al vóleibol durante la secundaria, ocuparon la misma posición y usaron el número 6 en sus camisetas, detalló People.

También compartían la práctica del sóftbol, el deporte que las puso frente a frente. Rensvold señaló que sus familias detectaron parecidos en algunos gestos y en su forma de reír, elementos que se sumaron a la impresión inicial que había tenido la compañera durante el campeonato.

El relato fue comparado por algunos medios con la película The Parent Trap, conocida en español como Juego de gemelas. Sin embargo, las jóvenes no son gemelas: nacieron con cerca de un año de diferencia, precisó People.

En la actualidad, Rensvold estudia en Spokane College, en el estado de Washington, donde continúa vinculada al sóftbol. Dean, por su parte, asiste a una universidad en Dakota del Norte. La distancia entre ambas no impidió que comenzaran a verse: Kyann viajó a Spokane para visitar a Samantha y a su familia adoptiva.

Ahora es muy lindo poder ponerle una cara, conocerla y pasar tiempo con ella”, expresó Rensvold a People. La joven aseguró que todavía conserva preguntas sobre su pasado, pero el torneo de Montana le permitió iniciar una relación con la hermana que había buscado durante años.

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