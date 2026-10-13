El Niño lleva especies tropicales a California y dispara la pesca de atún frente a sus costas

El fenómeno de El Niño desplazó diversas especies de peces tropicales hacia las costas del sur de California (REUTERS/Mike Blake)

Guardar

El súper El Niño desplazó especies tropicales hacia el sur de California y multiplicó la pesca recreativa de atún: la flota de Dana Wharf Sportfishing and Whale Watching pasó de dos atunes de aleta amarilla el año pasado a más de 5.800 ejemplares en la temporada actual.

El aumento confirma el impacto de las aguas inusualmente cálidas, aunque los registros siguen lejos de los máximos alcanzados durante la ola de calor marina de 2014 y 2015.

PUBLICIDAD

La combinación de las condiciones de El Niño con una masa de agua cálida que apareció frente a la costa californiana a comienzos de año amplió temporalmente el área favorable para peces propios de latitudes más bajas.

Entre las especies que llegaron a las cercanías de la costa figuran el atún bala, el mahi-mahi, el wahoo y el tiburón martillo.

“Estamos viendo peces que ahora deberían estar en Cabo San Lucas. Todo el ecosistema se ha desplazado”, dijo Owyn Snodgrass, biólogo pesquero de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

Pescadores y bañistas observaron especies como tiburones martillo y wahoos entre el condado de Orange y Malibú (REUTERS/Mike Blake)

La flota de Dana Point pasó de dos atunes a más de 5.800 en una temporada

El salto en las capturas ilustra por qué El Niño reactivó el interés de los pescadores recreativos del sur de California.

Según los datos de sportfishingreport.com citados por el diario, los barcos de Dana Wharf Sportfishing and Whale Watching, entre ellos el Dana Pride, también superaron los 150 mahi-mahi durante la temporada.

La presencia de fauna tropical se extendió desde el condado de Orange hasta Malibú. Bañistas y pescadores aficionados avistaron tiburones ballena, tiburones martillo, rayas diablo y wahoos en los últimos meses.

El atún bala, una de las capturas más habituales, suele encontrarse en el océano Índico, el Atlántico y el Pacífico central, incluidas las aguas próximas a Hawái.

PUBLICIDAD

La temporada de marlín registró asimismo su mejor resultado desde 1990, de acuerdo con los registros citados por el medio.

Mike Conroy, presidente de la Asociación de Pesca Deportiva de California, describió el momento como uno que los aficionados podrían recordar durante años.

Los registros de pesca de la temporada se ubicaron por debajo de los niveles máximos observados entre 2014 y 2015 (REUTERS/Mike Blake)

El repunte no iguala las capturas de la ola cálida de 2014 y 2015

La llegada de especies tropicales no produjo, por ahora, los volúmenes de pesca observados una década atrás.

Hasta finales de septiembre de 2014, los pasajeros de barcos de pesca comercial capturaron 101.610 atunes de aleta amarilla y 9.200 barriletes frente a la costa estatal. En el mismo tramo de 2015, las cifras fueron de 88.590 y 17.950, respectivamente.

PUBLICIDAD

Este año, el acumulado hasta septiembre fue de 10.980 atunes de aleta amarilla y 2.440 barriletes, según los datos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California revisados por Los Angeles Times.

Aun con esa brecha, el repunte de esta temporada contrasta con los años recientes, aunque las series públicas disponibles no permiten establecer con precisión las capturas de ambas especies en cada una de las dos temporadas anteriores.

La entidad no publica los resultados de una especie cuando menos de tres barcos informan capturas, una regla que limita el detalle de algunas temporadas.

El especialista en pesquerías Lyall Bellquist, que analizó los datos para el diario, consideró buena la pesca de mahi-mahi, atún de aleta amarilla, barrilete, jurel de cola amarilla y bonito. Sin embargo, señaló que aún no se produjo el incremento masivo que se esperaba con El Niño.

PUBLICIDAD

Bellquist atribuyó la diferencia, por un lado, a una menor cantidad de viajes de pesca en alta mar por razones económicas.

El especialista indicó que la menor afluencia de pescadores pudo incidir en el volumen total de capturas, sin precisar una estimación comparable para el Dana Pride y otras embarcaciones.

Por otro, apuntó a condiciones oceanográficas menos propicias para el atún de aleta amarilla que las de aquella temporada. Las características de la masa cálida actual también difieren de las de la anomalía de 2014 y 2015.

Trabajadoras clasifican y pesan atunes en una planta pesquera, en una imagen que refleja el aumento de la disponibilidad de especies de aguas cálidas en la costa del sur de California (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Una jornada del Dana Pride mostró la abundancia y los límites del fenómeno

En una salida frente al condado de Orange, el capitán Brandon Erdo condujo el Dana Pride, de 29 metros de eslora, con 37 de sus 40 plazas ocupadas.

PUBLICIDAD

Muchos pasajeros acudieron tras ver en redes sociales publicaciones sobre una supuesta abundancia de peces asociada al super El Niño.

Chuck Freeman, pescador con 47 años de experiencia en el Pacífico, abrió la jornada con un atún bala de unos 60 centímetros y obtuvo otro poco después.

La especie no es una de las más valoradas por los pescadores, ya que se conserva mal, por lo que el capitán decidió cambiar de zona.

Erdo y su tripulación buscaron indicios de actividad marina, como parches de algas que concentran peces pequeños, aves que se lanzan al agua y movimientos en la superficie.

PUBLICIDAD

El sonar rastreaba vida marina hasta 152 metros alrededor de la embarcación. Cerca de las 12:40, varios pasajeros sacaron atunes de aleta amarilla que nadaban entre 12 y 15 metros de profundidad junto a un parche de algas flotantes.

La actividad se interrumpió poco después. El capitán consideró que los peces podían haberse alimentado de cangrejos atún, crustáceos que también llegaron al sur de California con el agua cálida. Al final del recorrido, el Dana Pride sumó 120 atunes bala, 17 atunes de aleta amarilla, tres barriletes y un mahi-mahi.

“No fue un día épico en absoluto. Sigan atentos a los conteos de pesca. No creo que estos peces vayan a irse a ninguna parte”, afirmó Erdo a los pasajeros.

PUBLICIDAD