Trump considera pedirle al FBI que investigue la muerte de Nolan Wells en Misisipi

Donald Trump evalúa solicitar al FBI una investigación sobre la muerte del joven Nolan Wells.

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Donald Trump afirmó el 7 de octubre que su gobierno evalúa solicitar al Buró Federal de Investigaciones (FBI) una investigación sobre la muerte de Nolan Wells, un joven afroamericano de 18 años cuyo cuerpo fue hallado en Horn Island, una isla barrera frente a la costa de Misisipi, tras una excursión en barco por el feriado del 4 de julio. La declaración marcó la primera vez que el mandatario se pronunció públicamente sobre el caso.

Trump realizó ese anuncio al responder preguntas de periodistas al salir de la Casa Blanca. El pronunciamiento llegó días después de que la familia de Wells reclamara una pesquisa federal, en rechazo a la decisión de un gran jurado del condado de Jackson de no imputar a ninguna persona por la muerte del joven.

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Un comunicado oficial de la firma del abogado Ben Crump aborda las declaraciones de Donald Trump acerca de la investigación sobre el fallecimiento de Nolan Wells. (@BenCrumpLaw)

La declaración del mandatario abrió una nueva instancia en el caso, aunque sin compromisos formales de parte del gobierno.

Trump evalúa pedir una investigación del FBI por la muerte de Nolan Wells

Ante la consulta de los reporteros sobre si tenía previsto presionar al FBI para abrir una investigación independiente, Trump respondió con precisión escueta: “Estamos analizando eso. Sí, lo estamos”, según recogió Reuters. El abogado de derechos civiles Ben Crump, representante de la familia Wells, consideró que esa respuesta tiene un peso particular: “Cuando el presidente Trump le dice a los periodistas que ‘lo estamos analizando’, creemos que eso tiene más peso que la respuesta que nos dio el FBI”, señaló en un comunicado citado por The Guardian.

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Nolan Wells desapareció durante una excursión en barco el 4 de julio en la costa de Misisipi. (Gofundme)

Crump además contextualizó el momento: el domingo siguiente a las declaraciones de Trump se cumplirían 100 días desde que comenzó la investigación sobre la muerte de Wells. “Nuestro equipo está listo para trabajar con el gobierno federal para garantizar que la muerte de Nolan sea investigada en toda su extensión”, agregó.

Qué se sabe sobre la desaparición y muerte de Nolan Wells en Misisipi

Wells era un estudiante universitario de primer año cuando desapareció durante un viaje en barco con amigos, provenientes de la localidad cercana de Ocean Springs, con motivo del feriado del 4 de julio de 2026. Fue visto por última vez en Horn Island, una isla barrera ubicada frente a la costa del Golfo de Misisipi. Su cuerpo fue encontrado el 6 de julio en el extremo noroeste de la isla, dos días después de su desaparición.

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La causa y la forma de muerte permanecen sin determinar de manera oficial, según The Guardian. El caso adquirió visibilidad pública de forma temprana: la madre de Wells, Christine Wells-Wonsley, inició la búsqueda de su hijo, y una fotografía del joven junto a tres amigos blancos en una embarcación se difundió de manera masiva en redes sociales, donde la desinformación sobre el caso y sobre la familia proliferó durante semanas.

El pedido de la familia y las dudas sobre la investigación local

Ante la falta de avances de las autoridades locales, la familia de Wells, junto a Crump y a Cynthia Choi, directora ejecutiva de Stop AAPI Hate, convocó el martes 7 de octubre una conferencia de prensa para exigir una investigación federal. Las congresistas Maxine Waters, de California, y Frederica Wilson, de Florida, también enviaron una carta a Jessica Bowron, directora interina del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS), para reclamar que su rama de servicios de investigación abra una pesquisa “inmediata y exhaustiva”.

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La familia de Nolan Wells solicitó la intervención federal por tratarse de un territorio con jurisdicción nacional. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El argumento central del reclamo es geográfico y jurídico: la mayor parte de Horn Island es territorio con designación federal, lo que habilitaría la intervención de organismos nacionales. Elmore Wonsley, padre de Nolan, lo expresó en la conferencia: “Nuestro hijo fue hallado en territorio federal y le pedimos al FBI que intervenga con una investigación completa. No pedimos un trato especial. Pedimos lo que cualquier padre haría por su hijo: encontrar la verdad”, según consignó The Guardian.

Las conclusiones del gran jurado y la autopsia independiente

El mes previo a las declaraciones de Trump, un gran jurado del condado de Jackson resolvió por unanimidad no imputar a ninguna persona en relación con la muerte de Wells. La fiscal del distrito Angel Myers McIlrath sostuvo que las pruebas disponibles no respaldaban la hipótesis de una motivación racial detrás de la desaparición y muerte del joven, de acuerdo con Reuters. El gran jurado determinó que la muerte fue “consistente con el ahogamiento”, una conclusión que difiere de la de la autopsia independiente encargada por la familia.

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La autopsia independiente encargada por los familiares registró hematomas y descartó indicios de ahogamiento. (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

Esa autopsia, realizada por el patólogo forense Roger A. Mitchell Jr., presidente del hospital de la Universidad Howard, no encontró indicios de ahogamiento por la ausencia de agua en el estómago, los pulmones y la garganta de Wells. El informe también registró hematomas en la cabeza, la espalda, el hombro izquierdo y los glúteos del joven.

Crump resumió la postura de la familia: “No creemos que Nolan se haya ahogado, y el traumatismo contundente en su cabeza no puede ignorarse ni explicarse”, afirmó en un comunicado recogido por The Guardian. Ambas autopsias —la estatal y la independiente— dejaron la causa oficial de muerte como indeterminada.

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Más allá de las circunstancias de la muerte, el caso se convirtió en un punto de tensión racial en Estados Unidos. Durante los meses transcurridos entre el hallazgo del cuerpo y la resolución del gran jurado, distintas voces —entre ellas líderes de derechos civiles y legisladores federales— cuestionaron si las autoridades locales habrían actuado de manera diferente si la familia de Wells fuera blanca, según detalló The Guardian.