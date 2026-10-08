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Catherine Zeta-Jones brinda sus primeras declaraciones sobre las memorias de Michael Douglas: “No tengo intención de leer sobre él”

La protagonista de Chicago atribuye la falta de tiempo a sus traslados recientes entre Dublín, Londres, Bilbao y la entrevista televisiva, donde el conductor Carson Daly le preguntó por la obra

Catherine Zeta-Jones broma sobre las razones por las que no ha leído las memorias de su esposo (AP Photo/Charles Sykes)
Catherine Zeta-Jones broma sobre las razones por las que no ha leído las memorias de su esposo (AP Photo/Charles Sykes)
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Catherine Zeta-Jones recomendó el libro de Michael Douglas pese a que todavía no leyó las memorias de su esposo, One Helluva Ride. La actriz dijo que sus recientes compromisos de trabajo le impidieron abrir el volumen, aunque invitó al público a conocerlo.

Cuando estoy cansada por la noche, no tengo intención de leer sobre él”, bromeó Zeta-Jones durante una entrevista en el programa Today, después de que el conductor Carson Daly le preguntara si ya había leído el libro.

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La intérprete explicó que acaba de terminar el rodaje de la tercera temporada de Merlina, una producción que filmó durante siete meses en Dublín. Luego viajó a Londres para cumplir con actividades vinculadas a Kill Jackie y pasó por Bilbao, en España, antes de participar en la entrevista.

La actriz acaba de terminar las grabaciones de la tercera temporada de Merlina, así como otros compromisos que le han impedido sentarse a leer REUTERS/Mario Anzuoni
La actriz acaba de terminar las grabaciones de la tercera temporada de Merlina, así como otros compromisos que le han impedido sentarse a leer REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz señaló que esa sucesión de viajes y proyectos explica por qué aún no se sentó a leer el relato de Douglas. “Es verdad”, respondió cuando Daly le consultó si era cierto que no había comenzado las memorias.

Pese a la confesión, Zeta-Jones expresó su respaldo al libro. “Todo el mundo debería leerlo”, afirmó a Today al mencionar el título de la obra y sugerir al público que se preparara para su contenido.

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Douglas repasó una separación difícil en sus memorias

El libro repasa su trayectoria profesional, sus relaciones y algunos momentos de su matrimonio con Zeta-Jones, incluida la separación temporal que atravesaron en 2013.

La pareja se casó en 2000 y decidió tomar distancia después de unas vacaciones. El actor relató que llevaban más de una década casados cuando enfrentaron varios problemas al mismo tiempo.

En las memorias, Douglas brinda varios detalles de los problemas que su matrimonio con Zeta-Jones enfrentó (Photo by Chris Hondros/Newsmakers)
En las memorias, Douglas brinda varios detalles de los problemas que su matrimonio con Zeta-Jones enfrentó (Photo by Chris Hondros/Newsmakers)

“Decidimos tomarnos un tiempo separados”, escribió Douglas. El intérprete sostuvo que ambos se querían profundamente, aunque necesitaban comprobar si seguir casados era lo mejor para todos.

El actor definió aquel período como “increíblemente difícil”. También sostuvo que su vínculo con Zeta-Jones siempre tuvo una intensidad particular y que los dos priorizaron el bienestar de sus hijos.

Douglas explicó que durante la separación mantuvieron un contacto regular. El proceso también afectó a Dylan y Carys, los dos hijos de la pareja.

Según relató en One Helluva Ride, ambos procuraron que los jóvenes entendieran que la situación no era responsabilidad de nadie. El actor destacó la fortaleza de sus hijos y sostuvo que ellos nunca dudaron del amor de sus padres.

La reconciliación en 2014 y 25 años de matrimonio

EL protagonista aseguró que la relación se volvió más solida tras su época separados NBC Handout via REUTERS
EL protagonista aseguró que la relación se volvió más solida tras su época separados NBC Handout via REUTERS

Zeta-Jones y Douglas retomaron su relación en 2014. En el libro, el actor aseguró que su matrimonio se fortaleció después de aquella etapa y que recientemente celebraron su aniversario número 25.

Douglas escribió que todavía disfrutan de compartir actividades sencillas. Mencionó la posibilidad de jugar 18 hoyos de golf, caminar por la playa o pasar el día en el sofá conversando.

El protagonista de Wall Street también dejó una definición afectuosa sobre su esposa. “Catherine Zeta-Jones sigue siendo una cita increíble”, escribió al describir la relación que mantienen tras más de dos décadas juntos.

La actriz evitó anticipar qué impresión le causarán esos pasajes cuando lea el libro. Daly comentó que Douglas había llegado a casa una noche, miró discretamente y notó que ella no parecía molesta, por lo que supuso que aún no había avanzado con la lectura.

Zeta-Jones cerró el intercambio con otra broma: “Me encontró en un buen momento”.

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