El gran jurado cierra sin cargos el caso de Nolan Wells y confirma que el joven murió ahogado

El joven de 18 años desapareció el 4 de julio de 2026 tras una salida con amigos a las islas costeras de Misisipi. Meses después, un gran jurado cerró el caso sin cargos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

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La respuesta tardó meses, y cuando llegó, fue sin certezas absolutas: el estado del cuerpo lo impidió. Lo que sí pudo establecer el gran jurado del condado de Jackson, en Misisipi, es que la muerte de Nolan Wells no fue un crimen. Nadie será imputado.

Wells tenía 18 años y jugaba al fútbol americano universitario cuando desapareció el 4 de julio de 2026 durante una salida con amigos a las islas barrera del Golfo de México, tal como informó ABC News.

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Su cuerpo fue hallado dos días después frente a Horn Island. Desde entonces, el caso acumuló una presión pública inusual: especulaciones masivas en redes sociales, amenazas que cruzaron fronteras estatales y acusaciones sin respaldo contra quienes lo acompañaron ese día.

Mientras velaban a Nolan sin una causa de muerte confirmada, su familia recibió mensajes amenazantes y ataques de desconocidos en redes sociales (REUTERS/Kathleen Flynn)

El gran jurado descartó cualquier conducta criminal en el entorno de Wells

El panel estuvo integrado por 23 ciudadanos del área, con edades que iban desde los 27 hasta los 68 años, y escuchó el testimonio de 43 testigos. El jurado también revisó pruebas físicas, digitales, informes policiales, videos, imágenes y mapas recopilados durante la investigación.

El informe final, cuyo contenido fue publicado por ABC News, concluyó que no existe “ninguna prueba creíble que respalde las acusaciones públicas” de que alguna persona que viajó a la isla ese día haya tenido participación criminal en la muerte de Wells.

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El panel también fue categórico en otro punto: “El jurado no encontró que el señor Wells haya estado en ninguna pelea física o discusión el 4 de julio de 2026”.

Los padres de Wells contrataron una investigación privada y un abogado de derechos civiles. Ninguna de las dos vías arrojó pruebas de actividad criminal (Family handout courtesy of Ben Crump Law/Handout via REUTERS)

La causa de muerte fue el ahogamiento, aunque el estado del cuerpo dificultó el análisis

La determinación de que Wells se ahogó llegó por descarte. El mal estado de descomposición del cuerpo limitó el alcance de los análisis forenses disponibles.

El informe toxicológico resultó “poco informativo, ya que el fluido de descomposición es una fuente poco confiable para evaluar los niveles de sustancias en un cuerpo”.

Lo que sí pudo establecerse fue que Wells no tenía cocaína en su organismo ni pruebas de haberla consumido.

Quienes viajaron con Wells ese 4 de julio entregaron voluntariamente sus teléfonos, GPS marinos y grabaciones de vigilancia a las autoridades (Jackson County Sherriff's Department/Handout via REUTERS)

El jurado determinó, en cambio, que el joven había comprado alcohol con una identificación falsa y que ningún adulto en edad legal le proveyó bebidas alcohólicas ese día en la isla.

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El cuerpo presentaba una contusión en la parte posterior de la cabeza, que el informe describió como “no fatal”.

Un testigo declaró bajo juramento haber visto a Wells resbalar de costado desde un bote en un momento cercano a su última aparición, aunque aclaró que no pudo confirmar si el joven se golpeó la cabeza durante la caída.

El mismo testigo aseguró que Wells continuó socializando y no mostraba señales de estar lastimado.

La descomposición avanzada del cuerpo fue el principal obstáculo forense. Sin toxicología concluyente ni lesiones fatales, el ahogamiento quedó como única explicación posible (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

El teléfono de Wells y las especulaciones en redes sociales, bajo la lupa del jurado

Uno de los puntos que generó mayor controversia pública fue el paradero del teléfono de Wells, que fue recuperado días después en manos de amigos en tierra firme.

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El jurado lo abordó de forma directa: “No es inusual ni sospechoso que las personas regresen de la isla en botes distintos a los que usaron para llegar; tampoco es inusual que dejen sus teléfonos y objetos personales en otros botes que visitan”, afirmó el informe.

Además, el panel aclaró que el teléfono de Wells no fue el único que regresó al continente sin su dueño.

El caso generó una oleada de atención nacional y una intensa actividad en redes sociales, con especulaciones y amenazas que llegaron a cruzar fronteras estatales.

El jurado advirtió que los “ataques públicos” contra los ocupantes de los tres botes involucrados ese día, así como contra sus familiares y amigos, son “maliciosos, falsos y carecen de toda base en los hechos o en las pruebas”.

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El dispositivo de Wells viajó de vuelta al continente en un bote distinto al de su dueño. El jurado aclaró que otros teléfonos hicieron el mismo recorrido ese día (REUTERS/Kathleen Flynn)

La familia de Wells tuvo la posibilidad de presentar material de su propia investigación privada.

Sus abogados informaron que esa pesquisa “no reveló testigos ni pruebas de que el equipo legal considere razonablemente que posean información relevante para una posible actividad criminal que justifique una denuncia formal”.

El propio informe recordó que en Misisipi no existe prescripción para los delitos de homicidio y que, si surgieran nuevas pruebas de que la muerte de Wells no fue accidental, el asunto deberá ser presentado nuevamente ante el gran jurado.

El cierre del caso no es definitivo. Si aparece nueva evidencia, el expediente puede ser reabierto ante el mismo gran jurado del condado de Jackson (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Las acusaciones en redes sociales tuvieron consecuencias reales fuera de internet

La controversia en torno al caso tuvo un componente racial desde el principio. Wells era el único joven negro del grupo, rodeado de amigos blancos, y desapareció en un estado con un historial de violencia racial.

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Ese contexto, tal como documentó CNN, fue suficiente para que miles de usuarios en redes sociales construyeran teorías sobre un crimen motivado por el origen étnico del joven.

Ángel Myers McIlrath, fiscal del distrito de Jackson County, fue contundente al respecto: “No existe absolutamente ninguna prueba de que la desaparición y muerte de Nolan hayan sido racialmente motivadas. Los amigos de Nolan lo amaban y Nolan los amaba”, declaró en un comunicado recogido por CBS News.

La fiscal del distrito fue la cara visible de la investigación oficial. Ella canalizó el expediente al gran jurado y difundió el veredicto en un comunicado (@WXXV 25)

Las especulaciones no quedaron en internet. Tres personas de Illinois, Ohio y California, sin ningún vínculo con las familias involucradas, fueron imputadas penalmente por amenazas de muerte contra testigos y familiares, según informó The Washington Times.

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Uno de los amigos de Wells que estuvo en la excursión ese día no asistió al funeral por temor a su seguridad. La madre del joven fue objeto de una campaña de acoso que incluyó reseñas falsas en su lugar de trabajo y mensajes amenazantes.