Un paraje rocoso y paradisíaco de Arizona está a una firma de Trump de convertirse en parque nacional de Estados Unidos

El sitio lleva un siglo bajo protección federal y podría estar a días de obtener el estatus más alto del sistema de parques de Estados Unidos (National Park Service)

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El monumento Chiricahua lleva un siglo protegiendo uno de los paisajes más singulares del suroeste estadounidense: cientos de agujas de roca volcánica que se elevan sobre el sureste de Arizona en un territorio que los pueblos originarios habitaron durante milenios.

Ahora, ese enclave está a punto de dar el salto a la categoría más alta del sistema federal de tierras públicas.

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Un parque nacional tiene un mandato más amplio que un monumento. Incluye la recreación, la preservación de grandes extensiones de naturaleza virgen y, en la práctica, una visibilidad federal muy superior.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) administra ambas figuras, pero el rango de parque atrae más recursos, más turismo y más atención institucional.

Con Chiricahua, Estados Unidos llegaría a 64 parques nacionales y sumaría el primero desde 2020, cuando New River Gorge, en Virginia Occidental, obtuvo esa categoría.

El organismo que administra los parques nacionales atraviesa recortes profundos bajo la actual administración y no confirmó si sumará personal para el nuevo sitio (REUTERS/Rebecca Noble)

Un lugar con nombre propio y siglos de historia

El enclave abarca 49 kilómetros cuadrados (19 millas cuadradas) en el sureste del estado. Las comunidades nativas lo conocen como la Land of Standing-Up Rocks —la Tierra de las Rocas Paradas— y los primeros colonizadores europeos lo llamaron Wonderland of Rocks.

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El presidente Calvin Coolidge lo declaró monumento nacional en 1924 bajo la Antiquities Act, y el presidente Franklin D. Roosevelt amplió su perímetro en 1938. Hoy, el sitio recibe unas 60.000 visitas al año.

En 1924, con una sola firma, convirtió un paisaje volcánico apache en patrimonio federal. Cien años después, el Congreso quiere ir más lejos (Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.)

Una ley que cruzó el Congreso sin mayor resistencia

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto en una votación de voz en marzo. El Senado lo hizo el 30 de septiembre por consentimiento unánime.

El impulsor de la iniciativa es el representante republicano por Arizona, Juan Ciscomani. “Somos el estado del Gran Cañón, así que sabemos de este tipo de paisaje”, declaró el legislador, tal como recogió The Associated Press. “Chiricahua se defiende solo. Es algo que realmente no ha sido descubierto”, agregó.

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La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la creación del parque costaría menos de USD 500.000, aunque no precisó en qué se destinaría ese dinero.

Ciscomani logró lo que pocos legisladores consiguen: sacar adelante una ley de protección ambiental con respaldo de ambos partidos en un Congreso polarizado (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

Un territorio con capas que van mucho más allá del paisaje

El territorio tiene miles de años de presencia humana documentada. Fue hogar de los Apache Chiricahua, pueblos originarios nómadas que resistieron la expansión europea hasta que se rindieron ante las tropas estadounidenses en 1886 y fueron trasladadas por la fuerza a la reserva de San Carlos.

En esa misma zona operaron los Buffalo Soldiers —tropas negras desplegadas tras la Guerra Civil— en la campaña del gobierno contra los líderes apaches Gerónimo y Cochise.

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La legislación preserva el acceso de las comunidades nativas para la realización de ceremonias tradicionales. También permite cierres temporales al público dentro del parque para proteger esos usos culturales, aunque Ciscomani admitió que los detalles aún no están definidos.

El pueblo que habitó ese territorio durante siglos fue expulsado por la fuerza en 1886 y hoy negocia con el gobierno federal las condiciones de acceso a sus propios sitios ceremoniales (National Park Service)

La tribu Apache de San Carlos no adoptó una posición formal sobre la reclasificación. En su testimonio ante el Congreso en 2024, recogido por la agencia, Justine Jimmie, fiscal adjunta de la tribu, solicitó garantías de acceso sin interrupciones.

“Los parques nacionales se han llenado de turistas”, afirmó ante los legisladores. “Nosotros vamos a nuestras áreas culturales, que ahora forman parte de parques, para buscar santuario, rezar y realizar ceremonias”, declaró en aquel testimonio.

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El alcalde de Willcox, la localidad más cercana al área, Greg Hancock, confía en que la reclasificación traiga más clientes a los hoteles, restaurantes y pequeños comercios de la zona.

Para el gobierno municipal de la ciudad más próxima al enclave, el cambio de categoría no es solo simbólico: se traduce directamente en turismo, consumo y actividad para los comercios locales (City of Willcox, Arizona)

El NPS no confirmó si contratará personal adicional para afrontar el aumento de visitantes que se anticipa, ni precisó si hay cambios operativos inmediatos previstos.

El organismo atraviesa recortes profundos en su plantilla bajo la administración Trump: proyectos de mantenimiento en varios sitios, incluido Chiricahua, fueron catalogados como de “baja prioridad”, mientras la Casa Blanca dirigió los recursos hacia obras como la restauración del estanque reflectante del Lincoln Memorial, informó The Associated Press.

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