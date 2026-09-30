Florida estrena nuevas licencias de conducir: un caimán, un transbordador y un polémico lema histórico

El FLHSMV comenzó a emitir un nuevo diseño de licencias de conducir y tarjetas de identificación en Florida desde el 30 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir del 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir un nuevo diseño de licencias de conducir y tarjetas de identificación en los centros de servicio de todo el estado. El rediseño incorpora referencias históricas, fauna autóctona y la conexión de Florida con el programa espacial de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado el martes 29 de septiembre por el gobernador Ron DeSantis durante una reunión del gabinete estatal en Tallahassee. Según el FLHSMV, las credenciales no son un reemplazo obligatorio: los documentos vigentes conservan su validez hasta la fecha de vencimiento y el reemplazo avanzará de forma gradual a medida que los residentes renueven o soliciten un duplicado.

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El Castillo de San Marcos, el manatí y el caimán protagonizan el nuevo frente de la credencial

El frente del nuevo documento tiene como imagen de fondo el Castillo de San Marcos, la fortaleza de mampostería más antigua de los Estados Unidos continentales, ubicada en St. Augustine. Junto a ese elemento, el diseño incorpora otros símbolos que identifican al estado:

El Castillo de San Marcos, el manatí y el caimán integran la ilustración del frente de la nueva tarjeta de identificación. (Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor de Florida)

Una naranja integrada en la letra “O” de la palabra Florida .

Un manatí de Florida en el ángulo inferior izquierdo.

Un caimán incorporado en la estrella de REAL ID, en el ángulo superior derecho.

Cada uno de estos elementos fue seleccionado por el FLHSMV para reflejar la historia natural y cultural del estado en el documento de identidad más utilizado por sus residentes.

El reverso destaca la historia del transbordador espacial Discovery y el lema histórico del estado

La parte posterior de la credencial lleva la imagen del transbordador espacial Discovery, una referencia directa a la Costa Espacial de Florida. El Discovery completó 39 misiones y acumuló 365 días en el espacio antes de su aterrizaje final en suelo floridano el 9 de marzo de 2011.

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El reverso de una licencia de conducir de Florida incluye datos de categoría de vehículo, códigos de barras y elementos gráficos oficiales del estado. (Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor de Florida)

El documento también incluye el lema “Let Us Alone” (“Déjanos en paz”), que apareció en la primera bandera no oficial del estado y fue presentado al gobernador William D. Moseley en el momento de su asunción. Su inclusión refuerza el vínculo histórico de la credencial con la identidad floridana.

Las medidas de seguridad se actualizan para prevenir fraudes y mantener el cumplimiento de REAL ID

Más allá del aspecto visual, el FLHSMV incorporó mejoras en las medidas de seguridad del documento. El sello estatal fue integrado como elemento de protección antifraude, en línea con las prácticas más recientes en la emisión de credenciales.

“Florida continúa marcando el estándar en credenciales seguras”, afirmó el director ejecutivo del FLHSMV, Dave Kerner, en un comunicado recogido por CBS Miami. Kerner señaló que el rediseño anterior casi duplicó las medidas de protección contra el fraude y que el actual refuerza esos avances, al tiempo que mantiene el cumplimiento de los requisitos de REAL ID.

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El gobernador Ron DeSantis anunció la actualización de las credenciales durante una reunión del gabinete estatal en Tallahassee. (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

Las licencias de conducir comerciales y los permisos comerciales de aprendizaje también reciben una actualización: pueden incluir la leyenda “Temporary Non-Domiciled” (titular sin domicilio permanente) para identificar a los titulares que no tienen domicilio permanente en el estado.

Qué deben hacer los residentes de Florida con su licencia o tarjeta de identificación actual

Los residentes de Florida no necesitan reemplazar su credencial actual por el cambio de diseño. El FLHSMV confirmó que todos los documentos vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. La transición hacia el nuevo diseño se producirá de forma automática en estos casos:

Al renovar la licencia de conducir o la tarjeta de identificación.

Al solicitar un duplicado por pérdida o robo del documento.

Cómo y dónde obtener la nueva credencial a partir del 30 de septiembre de 2026

Las nuevas licencias y tarjetas de identificación ya están disponibles en los centros de servicio del FLHSMV en todo el estado.

Para quienes prefieran tramitar su renovación o duplicado de forma remota, los pedidos en línea a través del MyDMV Portal estarán habilitados a comienzos de noviembre.

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