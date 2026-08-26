3 ciclistas murieron en atropellos seguidos de fuga en la ciudad de Nueva York y genera nuevos reclamos

Unos tres ciclistas murieron en atropellos seguidos de fuga en Nueva York y la cifra de muertes en bicicleta en 2026 subió a 17 (ABC7)

Guardar

Tres ciclistas murieron en atropellos seguidos de fuga durante la semana pasada en Nueva York. Esta seguidilla elevó a 17 la cifra de personas que perdieron la vida este año mientras circulaban en bicicleta por la ciudad, de acuerdo con datos citados por The New York Times.

Además, las víctimas se desplazaban en bicicletas eléctricas y, según los reportes locales, iban o volvían de sus trabajos.

El caso más reciente fue el de Mamadou Diallo, de 40 años, quien murió el jueves pasado por la noche en el barrio de Flatlands, en Brooklyn, tras ser atropellado por un BMW que abandonó el lugar.

PUBLICIDAD

La cobertura de The New York Times señaló que el hecho ocurrió poco antes de la medianoche, en medio de una lluvia intensa, sobre Avenue I. Diallo intentaba girar hacia East 54th Street cuando el auto lo impactó de frente y lo lanzó contra un vehículo estacionado.

Mamadou Diallo murió en Flatlands, Brooklyn, cuando un BMW lo atropelló en Avenue I y escapó del lugar (Foto familiar/ABC7)

La sucesión de choques mortales en pocos días abrió una nueva alarma sobre la seguridad vial para ciclistas neoyorquinos. Además, los tres ciclistas fallecidos se movilizaban en e-bike y no hubo arrestos en ninguno de los casos, de acuerdo con la Policía de la ciudad.

Diallo había llegado a Estados Unidos desde Guinea, contó su amigo Abdoulaye Barry en declaraciones recogidas por la señal televisiva ABC7. Barry lo definió como “una persona amable” y relató que trabajaba en entregas para DoorDash cuando lo atropellaron.

PUBLICIDAD

Luego de esta tragedia, la empresa de delivery expresó en un comunicado que la muerte representó “una pérdida devastadora” y dijo que colaboraba con las fuerzas de seguridad para identificar al conductor que escapó.

DoorDash expresó sus condolencias por la muerte de Mamadou Diallo y afirmó que colabora con la investigación para identificar al automovilista (REUTERS/Andrew Kelly)

Los otros dos choques fatales

Dos días antes de la muerte de Diallo, Paulina Tec Choc, de 29 años, murió en la intersección de Jamaica Avenue y Cypress Hills Street, también en Brooklyn, según la reconstrucción publicada por The New York Times. La mujer estaba detenida con su e-bike poco antes de las 6 de la mañana cuando una camioneta Ford la embistió y siguió su marcha.

PUBLICIDAD

El portal Streetsblog precisó que se trataba de una Ford F-250 modelo 2006 que la golpeó desde atrás y luego la pasó por encima. Ese medio indicó que Tec Choc, originaria de Guatemala, usaba a diario esa ruta para llegar a su empleo en un local de Sonic Drive-In. Su jefe, Osman Cevallos, declaró: “Si hubiera habido un carril (para bicicletas), quizá esto no habría pasado”.

Ese mismo martes por la noche, Angelo Camara, de 51 años, murió en el Bronx cuando circulaba en bicicleta por Bruckner Boulevard, reportó The New York Times. La Policía señaló que el conductor de un BMW huyó a pie después del choque. El vehículo había sobrepasado un semáforo en rojo y que luego impactó a otro auto, cuyo conductor terminó hospitalizado.

PUBLICIDAD

Las tres víctimas circulaban en bicicletas eléctricas en Brooklyn y el Bronx y no hubo arrestos en ninguno de los casos, según la Policía de Nueva York (Google Maps)

Aumento de muertes en bicicleta y nuevos reclamos de seguridad

Los 17 ciclistas fallecidos en lo que va del año representan un alza frente a los 10 que habían muerto en el mismo tramo del año pasado, según datos del Departamento de Policía de Nueva York y del Departamento de Transporte. En todo 2025 se registraron 20 muertes de ciclistas en siniestros viales, de acuerdo con esas estadísticas.

La comparación generó una reacción inmediata de organizaciones como Transportation Alternatives, que definió la situación como “una crisis” por medio de su portavoz, Alexa Sledge. En diálogo con NYT, la vocera afirmó que el hecho de que tres personas murieran en tres días debía funcionar como una señal de alarma para los funcionarios electos de la ciudad.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives, sostuvo: “Fallecieron tres neoyorquinos muy trabajadores”. Y pidió al alcalde un plan para frenar choques evitables.

La organización convocó junto con Families for Safe Streets a una protesta para este miércoles 26 de agosto a las 17:30 frente al Ayuntamiento, para exigir una estrategia integral de seguridad vial.

Los 17 ciclistas fallecidos en lo que va del año superan los 10 registrados en el mismo período del año pasado, según datos oficiales de Nueva York (News 12)

La presión también alcanzó a la alcaldía

La seguidilla de muertes llegó después de un período en el que los fallecimientos de peatones y el total de víctimas de tránsito habían bajado a un mínimo histórico. En ese contexto, el alcalde Zohran Mamdani, usuario habitual del sistema Citi Bike de la ciudad, retomó planes de carriles protegidos que habían quedado bloqueados durante la gestión de Eric Adams.

PUBLICIDAD

Mamdani calificó las tres muertes como “extremadamente preocupante” y afirmó que su administración estaba avanzando con la instalación de ciclovías protegidas que habían quedado postergadas durante años.

Un portavoz del alcalde, Jeremy Edwards, agregó que también se amplió la capacitación en seguridad para repartidores y que se dejó de aplicar citaciones penales por infracciones menores a conductores de e-bike.

Los reclamos por la seguridad de los ciclistas en Nueva York incluyen más carriles protegidos, mejor iluminación, extensiones de acera y controles viales (AP Photo)

La protesta prevista para hoy de Transportation Alternatives incluirá un “die-in”, una manifestación en la que los participantes se recuestan en el suelo para representar a las víctimas y visibilizar los riesgos que enfrentan quienes circulan en bicicleta por los cinco distritos de la ciudad.

PUBLICIDAD

Entre los pedidos figuran más carriles para bicicletas, mejor iluminación, extensiones de acera y otras intervenciones urbanas en Brooklyn, el Bronx, Queens, Manhattan y Staten Island.