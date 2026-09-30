“El avión cayó en picada de repente”: pasajeros israelíes relatan el caos a bordo de un vuelo entre Dubai y Tel Aviv

Turistas israelíes descienden de un avión de FlyDubai que partió del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion de Tel Aviv y aterrizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (AP/Malak Harb, File)

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Un vuelo de flydubai desde Dubái hacia Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita el miércoles, después de una persunta pelea violenta entre el piloto y el copiloto que habría provocado un brusco descenso de la aeronave. Las autoridades israelíes evalúan que el copiloto intentó tomar el control del avión para estrellarlo, aunque el motivo aún no fue esclarecido.

De acuerdo a información publicada por CNN, la aeronave descendió 5.303 metros (17.400 pies) en menos de dos minutos alrededor de la 1:20 a. m., hora del Este, según muestran los datos de seguimiento del vuelo.

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Una mujer de 75 años que regresaba a Israel tras unas dos semanas de viaje por Nepal figuraba entre los pasajeros. Sus familiares, que esperaban recibirla cerca de Haifa, no lograron comunicarse con ella tras conocer la demora del vuelo, relató su hija N. al sitio Walla.

“Hubo momentos de enorme ansiedad. No pudimos contactarla. Entendemos que allí no hay señal y que sus tarjetas SIM no les permiten comunicarse”, dijo N. Su madre viajaba con una amiga y debía volver a Israel vía Dubái.

El avión desapareció inicialmente de los sistemas de seguimiento de vuelos, lo que alimentó los temores de un secuestro. Luego de varios minutos de incertidumbre, la aeronave aterrizó de emergencia en territorio saudí y los pasajeros quedaron a la espera de un avión especial enviado por la compañía para trasladarlos a Israel.

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La pelea en la cabina y el descenso del avión

El enfrentamiento comenzó dentro de la cabina cuando uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó expulsarlo del sector de mando, según el relato de un pasajero israelí a The Jerusalem Post. Durante el incidente, el avión habría iniciado un descenso pronunciado.

Una captura de pantalla de Flightradar24 muestra un vuelo de Flydubai con destino a Israel que fue desviado a Arabia Saudita el 30 de septiembre de 2026. Flightradar24.com/Cedida a REUTERS

Los pasajeros israelíes ubicados cerca de la parte delantera corrieron hacia la cabina y forcejearon con el atacante mientras la aeronave perdía altura. Dos pilotos que se encontraban sentados en la parte posterior parecían paralizados por la situación, hasta que uno de los viajeros les pidió que ingresaran para retomar el control.

El grupo logró retirar al agresor de la cabina y permitir que los otros dos pilotos ocuparan sus puestos. Uno de ellos tomó el mando del avión, mientras que el segundo necesitó más tiempo para recuperarse de la conmoción.

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El piloto herido se encontraba en estado crítico, de acuerdo con ese testimonio. Un dentista israelí que viajaba a bordo le brindó atención y logró salvarle la vida.

Uri, otro de los pasajeros, describió el miedo que se extendió en el avión: “Estoy traumatizado. Espero buenas noticias. Nos dijeron que un avión viene hacia aquí y realmente esperamos que sea cierto. La gente sigue aterrada, especialmente después de que el avión descendió de golpe”.

El pasajero sostuvo que el incidente pareció tener una intención suicida: “Por lo que entiendo, el piloto intentó matarse junto con nosotros. Al parecer fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a controlarlo hasta que lograron aterrizar”.

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Pasajeros israelíes frente al atacante

Una grabación difundida desde el vuelo mostró a un pasajero con manchas de sangre en la camisa después de intervenir para separar a los dos pilotos. Los viajeros israelíes habrían sido quienes contuvieron al hombre que provocó la alteración, varios de ellos veteranos de unidades de combate, según familiares de personas que estaban a bordo.

La madre de Ofir Spiegel, director ejecutivo de una empresa de relaciones públicas, regresaba a Israel luego de unas vacaciones de dos semanas en Tailandia. La mujer explicó a su hijo que los pasajeros entendieron de inmediato que existía un problema con uno de los pilotos cuando el avión descendió abruptamente.

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“Todos los pasajeros están bien, pero hubo momentos de ansiedad”, afirmó. Al momento de ese relato, los viajeros continuaban dentro de la aeronave y todavía no habían podido descender.

La hija de Yasmin Abukasis, Miriam, también viajaba en el avión. “Miriam dijo que escuchó gritos y que un hombre sacó un cuchillo o una navaja, inmovilizó al piloto contra el suelo y había mucha sangre en el lugar”, declaró Abukasis a Reuters.