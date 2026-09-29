Atlanta dará la salida al relevo de la antorcha olímpica de Los Ángeles 2028

29/09/2026 Cassey Wasserman, presidente de LA28, y Andre Dickens, alcalde de Atlanta NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS LA28

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Atlanta, sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 1996 y última ciudad estadounidense en acogerlos, será el punto de salida del relevo de la antorcha de Los Ángeles 2028, el cual pasará por los 50 estados de los Estados Unidos.

"El relevo de la antorcha olímpica de LA28 será uno de los más grandes en la historia de los Juegos Olímpicos, recorriendo el país, pasando por lugares emblemáticos de renombre internacional, haciendo paradas en importantes eventos culturales y deportivos, y albergando festivales en ciudades selectas de todo el territorio nacional", remarcó el Comité Organizador de LA28.

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Para Casey Wasserman, presidente de LA28, "cada edición de los Juegos Olímpicos comienza con una sola llama y llevarla a Los Ángeles es un honor y un privilegio que se compartirá con todos los rincones del país, mientras los estadounidenses de los 50 estados la portan en su camino hacia la Ceremonia de Apertura".

"Comenzar este recorrido en Atlanta es un homenaje a una ciudad con profundas raíces olímpicas y a socios como Coca-Cola, cuyo apoyo ha contribuido a impulsar este Movimiento durante un siglo", añadió el directivo.

La llama olímpica se encenderá en Olimpia, Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, antes de recorrer los 50 estados de Estados Unidos en la primavera de 2028. El recorrido completo se anunciará en 2027, mientras que el de la antorcha de los Juegos Paralímpicos se celebrará tras la clausura de los Juegos Olímpicos en agosto de 2028, con la llama partiendo de Stoke Mandeville, Reino Unido, cuna del Movimiento Paralímpico y con la ubicación de partida en los Estados Unidos anunciándose más adelante.

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"Hace 30 años, Atlanta le dio la bienvenida al mundo. Los Juegos Olímpicos del Centenario de 1996 transformaron esta ciudad y presentaron una Atlanta moderna a miles de millones de personas en todo el mundo y demostraron que podíamos competir en el escenario internacional más importante", señaló el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.

El edil dejó claro que su ciudad "estará lista para recibir la llama desde Grecia, para celebrar juntos el espíritu de los Juegos como comunidad y para enviarla hacia Los Ángeles y el próximo capítulo de la historia olímpica de Estados Unidos". "Atlanta se enorgulleció de portar esa llama en 1996. Nos enorgullecerá recibirla de nuevo", subrayó.

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Los relevos de la antorcha olímpica y paralímpica contarán con el patrocinio de Coca-Cola, cuya ciudad natal es Atlanta, JPMorgan Chase, Allstate y Xfinity, los cuatro patrocinadores principales que representan el mayor nivel de inversión comercial en este evento y que participarán en diversos aspectos del relevo de la antorcha, incluyendo la selección de portadores y las paradas en las sedes de los patrocinadores a lo largo del recorrido.