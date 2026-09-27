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El petróleo superó los USD 106 tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El Brent ganó 1,74% mientras el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los USD 93,55, un aumento de 1,23%

Los precios del petróleo subieron en los mercados asiáticos tras el rechazo de Estados Unidos a la propuesta de Irán. (REUTERS/Eli Hartman)
Los precios del petróleo subieron en los mercados asiáticos tras el rechazo de Estados Unidos a la propuesta de Irán. (REUTERS/Eli Hartman)
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Los precios del petróleo subieron este lunes en su apertura en los mercados asiáticos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de Irán para establecer una tregua y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de hidrocarburos. El Brent ganó 1,74% hasta los USD 106,14 por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los USD 93,55, un aumento de 1,23%.

La iniciativa iraní contemplaba un plazo de siete días para recuperar la circulación normal por Ormuz. Teherán había transmitido el plan a Washington a través de Qatar y lo vinculó con varias medidas reclamadas a Estados Unidos: el levantamiento del bloqueo naval contra los puertos iraníes, la suspensión de las sanciones sobre las ventas de petróleo, la liberación de activos congelados y un alto el fuego que incluyera distintos frentes de la región.

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El canciller iraní, Abbas Araqchi, explicó que los primeros pasos podían completarse en cuatro o cinco días y que el estrecho quedaría abierto el sexto día. El séptimo comenzaría una nueva ronda de conversaciones con Washington sobre un acuerdo de mayor alcance. “El calendario de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”, afirmó.

El plan de Teherán exigía el fin del bloqueo naval y la suspensión de sanciones estadounidenses para reabrir el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Bing Guan)
El plan de Teherán exigía el fin del bloqueo naval y la suspensión de sanciones estadounidenses para reabrir el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Bing Guan)

Trump rechazó la propuesta y sostuvo que las condiciones planteadas por Teherán no satisfacen sus objetivos. “Quieren llegar a un acuerdo, y creo que está bien. A mí también me gustaría llegar a un acuerdo. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, declaró el sábado. El mandatario también reclamó que Irán abra el estrecho y aseguró que el país no puede seguir obteniendo ingresos mientras permanece vigente la presión estadounidense.

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Pese al rechazo, Trump dejó abierta la posibilidad de nuevos contactos. El presidente dijo que espera que las conversaciones con Irán se reanuden esta semana, lo que mantiene una vía diplomática abierta mientras persisten las diferencias sobre las condiciones para terminar el conflicto y normalizar el transporte marítimo.

Araqchi, en cambio, insistió en que Teherán no modificará los términos que presentó. “No aceptamos la coerción, las amenazas ni la intimidación”, afirmó el funcionario al explicar la posición iraní. El presidente Masoud Pezeshkian también cuestionó la posibilidad de avanzar rápidamente hacia un entendimiento y dijo: “No tenemos confianza en la parte estadounidense y no sabemos sobre qué base se puede alcanzar un entendimiento”.

Donald Trump rechazó los términos presentados por Irán pero anticipó la posibilidad de retomar los contactos con Teherán. (REUTERS/Nathan Howard)
Donald Trump rechazó los términos presentados por Irán pero anticipó la posibilidad de retomar los contactos con Teherán. (REUTERS/Nathan Howard)

El tráfico marítimo se redujo drásticamente desde el comienzo de la guerra y, durante un fin de semana reciente, apenas 17 buques vinculados al transporte de materias primas atravesaron el estrecho, frente a 37 la semana anterior y a un promedio previo al conflicto de unos 125 barcos diarios.

La presión sobre los combustibles también aumentó en Estados Unidos. Trump afirmó que está considerando “muy seriamente” prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel, una medida que tendría repercusiones sobre el suministro internacional de combustibles refinados. Los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaron recientemente niveles récord, en medio de las interrupciones provocadas por los conflictos en Medio Oriente y Europa.

El mercado afronta además el riesgo de que una nueva escalada militar vuelva a reducir el flujo de crudo. La posibilidad de que Estados Unidos retome los ataques contra objetivos iraníes sigue presente, mientras Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas sobre Ormuz, las sanciones, el bloqueo naval y el programa nuclear iraní. La ruta marítima permanece así en el centro de las negociaciones y también de la reacción de los precios internacionales del petróleo.

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