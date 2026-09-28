La Casa Blanca aclaró que no tiene planes de venderle armas a China

Trump le ofreció vender armas a China durante su reunión con Xi Jinping, según el embajador de Estados Unidos en Beijing

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La Casa Blanca descartó que Estados Unidos tenga planes de vender armas a China, después de que el embajador estadounidense en Beijing, David Perdue, afirmara que el presidente Donald Trump le planteó esa posibilidad a Xi Jinping durante su visita a Washington la semana pasada.

Según informó The New York Times, un funcionario estadounidense declaró que la Casa Blanca no prevé vender armas a China. El Departamento de Estado dijo al diario: “La ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China” y añadió que no existe una oferta ni una planificación en ese sentido.

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Perdue contó en una entrevista con Fox News que Trump respondió a las objeciones de Beijing por el suministro de armas a Taiwán con una propuesta dirigida a Xi. “¿Le gustaría comprar algunas?”, relató el embajador que preguntó el mandatario estadounidense a su par chino.

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron reunirse en la cumbre de la APEC y en el foro del G20.

El representante diplomático también sostuvo que Trump y Xi abordan en cada reunión posibles ventas vinculadas a la relación bilateral. Washington aprobó en diciembre una operación de armamento para Taiwán por USD 11.100 millones, que Perdue calificó como la mayor desde 1979 bajo una presidencia estadounidense.

La disputa por las armas destinadas a Taiwán

La venta de armamento a Taiwán mantiene una disputa sostenida entre Washington y Beijing. China reclama la isla, que tiene presidente y Parlamento elegidos democráticamente, como parte de su territorio y ha advertido que podría tomarla por la fuerza.

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Estados Unidos está obligado por ley a suministrar armas defensivas a Taiwán. En mayo, Washington suspendió una compra taiwanesa de armamento por USD 14.000 millones, después de que Trump la definiera como “una muy buena ficha de negociación” en sus conversaciones con China.

La ley estadounidense obliga a Washington a suministrar armas defensivas a Taiwán. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió de forma directa a las declaraciones de Perdue. La cancillería sostuvo que el país “siempre ha fortalecido sus capacidades de defensa nacional sobre la base de sus propias necesidades” y que mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad mundial.

Durante su viaje a Washington, Xi pidió a Trump que actuara con “prudencia” respecto de Taiwán y reclamó que Estados Unidos se oponga explícitamente a la independencia de la isla. Ambos mandatarios confirmaron que volverán a reunirse en la cumbre de APEC de noviembre, en Shenzhen, y en el foro del G20 de diciembre, en el complejo Doral de Trump, en Miami.

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