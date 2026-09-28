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Quién era PAC, el luchador británico de 40 años que murió un día después de su último combate

Benjamin Satterley, luchador británico de All Elite Wrestling, falleció el 27 de septiembre, 24 horas después de enfrentar a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de la empresa en Chicago. La causa de su muerte no fue revelada

Benjamin Satterley, luchador británico de All Elite Wrestling, falleció el 27 de septiembre, 24 horas después de enfrentar a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de la empresa en Chicago. (@jay_h3nry)

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Benjamin Satterley, el luchador británico conocido como PAC en All Elite Wrestling (AEW), murió el domingo 27 de septiembre a los 40 años, apenas 24 horas después de disputar su último combate, informó el Mirror. La promotora confirmó la noticia esa misma noche en un comunicado oficial, sin revelar la causa del deceso.

Benjamin Satterley fallece a los 40 años, 24 horas después de perder ante Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de All Elite Wrestling en Illinois, sin causa revelada oficialmente (@kingofaewpac)
Benjamin Satterley fallece a los 40 años, 24 horas después de perder ante Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de All Elite Wrestling en Illinois, sin causa revelada oficialmente (@kingofaewpac)

El día anterior, el sábado 26 de septiembre, el oriundo de Newcastle, Inglaterra, se midió ante Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW en el evento All Out, celebrado en el NOW Arena de Hoffman Estates, Illinois, ante 9.456 espectadores. Perdió el combate y, al terminar, estrechó la mano de su rival en el ring. Fue su última aparición sobre el ring.

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AEW confirmó su muerte sin revelar la causa

All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como Pac”, expresó la promotora en sus redes sociales. En la misma línea el comunicado recogido por el Mirror agregó, “Nativo de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, inició su carrera en el wrestling en 2004 y actuó para organizaciones de todo el mundo, cautivando al público con movimientos aéreos innovadores e increíble destreza en el ring”. La organización no dio detalles sobre las circunstancias de su muerte y extendió sus condolencias a familiares y allegados.

Captura de pantalla con un texto en español publicado por la cuenta oficial de All Elite Wrestling sobre el fallecimiento de Benjamin Satterley
Una publicación oficial de All Elite Wrestling informa sobre el fallecimiento del luchador británico Benjamin Satterley, conocido en el cuadrilátero como Pac (Captura de video)

El británico se incorporó a AEW en 2019 y desde entonces fue una figura constante en la escena titular de la promotora. En sus siete años dentro de la empresa, disputó 147 combates con 94 victorias. Fue el primer campeón inaugural del Campeonato All-Atlántico de AEW —luego rebautizado como Campeonato Internacional— y ganó en dos ocasiones el Campeonato Mundial en Tríos de AEW: primero junto a Penta El Zero Miedo y Rey Fénix, y luego con Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta.

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En un período de su carrera dentro de la promotora sostuvo ambos títulos de manera simultánea, convirtiéndose en el primer doble campeón de la historia de AEW.

Una carrera de más de dos décadas que pasó por WWE, Japón y México

Antes de AEW, el luchador forjó su trayectoria en algunas de las promotoras más relevantes del mundo. Debutó en 2004 en el circuito independiente británico y llegó a la WWE en 2012, donde compitió bajo el nombre Adrian Neville hasta 2018. En esos seis años se coronó Campeón del NXT, ganó en dos ocasiones el Campeonato en Parejas del NXT junto a Oliver Grey y Corey Graves, y se convirtió en el doble campeón de crucero más longevo de la historia de la compañía.

Un luchador con barba habla por un micrófono mientras sostiene un cinturón morado de campeón sobre su hombro en un cuadrilátero
El británico enfrentó a Andrade El Ídolo el 26 de septiembre en All Out, ante 9.456 asistentes (@kingofaewpac)

Su apodo, “The Man That Gravity Forgot” —el hombre al que la gravedad olvidó—, aludía a su remate más celebrado: un giro de 360 grados desde la cuerda superior para caer sobre su rival. Tras su salida de la WWE en 2018, regresó al nombre de PAC y compitió en la promotora japonesa Dragongate, donde conquistó el Open the Dream Gate Championship. También compitió en New Japan Pro-Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en México, acumulando títulos y reconocimiento en cuatro continentes a lo largo de su carrera.

Tributos desde todo el mundo de la lucha libre

La muerte del wrestler desató una ola de homenajes en el ámbito de la lucha. Los tributos llegaron desde las primeras horas de la madrugada del lunes 28 de septiembre en el Reino Unido, según el medio británico.

Un luchador sin camiseta sobre las cuerdas de un cuadrilátero levanta un cinturón morado con los brazos abiertos ante la multitud
New Japan Pro-Wrestling expresó su pesar tras el anuncio, mientras compañeros y organizaciones reaccionaron desde las primeras horas del lunes 28 de septiembre en el Reino Unido, según el medio británico (@kingofaewpac)

New Japan Pro-Wrestling también expresó su pesar en un comunicado oficial. En el momento de su muerte, el peleador formaba parte de la facción Death Riders de AEW, grupo al que se incorporó a finales de 2024. AEW no informó sobre la fecha ni los detalles del velatorio.

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