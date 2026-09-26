El papa León XIV pidió una Francia “libre de violencia y odio” durante una oración en la ciudad de Lourdes

El papa León dirige una oración en la Gruta de las Apariciones, también llamada Gruta de Massabielle, en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Lourdes, como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, el 26 de septiembre de 2026 (REUTERS/Stephane Mahe)

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El papa León XIV pidió para Francia una sociedad libre de violencia y odio, y reclamó gobernantes que defiendan los derechos humanos y rechacen la guerra, durante una oración en Lourdes celebrada este sábado a meses de la elección presidencial francesa.

El pontífice estadounidense concluirá su viaje con una reunión privada el domingo con víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia y un discurso el lunes en Metz sobre la paz y la Unión Europea. La agenda combina la intervención pública sobre el debate político francés con asuntos que afectan a la institución católica.

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La plegaria tuvo lugar después de una misa multitudinaria en París, a la que acudieron 800.000 fieles, según el Vaticano. En los Campos Elíseos y la plaza de la Concordia, León XIV también abordó la búsqueda de sentido y pidió a los jóvenes que asuman un lugar activo dentro de la Iglesia.

En la ciuda de Lourdes, el papa León pidió por una Francia "libre de violencia y odio" (REUTERS/Remo Casilli)

A siete meses de los comicios presidenciales, la oración en el santuario mariano adquirió una dimensión política. Marine Le Pen, que encabeza los sondeos para la elección de 2027, asistió a la misa junto al presidente de su partido, Jordan Bardella, mientras los ex primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal también estuvieron presentes.

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Cerca de un millón de personas se movilizaron en toda Francia para acompañar al papa León XIV (REUTERS/Remo Casilli)

León XIV vinculó la concordia social con el deber de los gobernantes

Ante decenas de fieles reunidos en silencio en la gruta de Massabielle, el papa dirigió su petición a Nuestra Señora de Lourdes, patrona de Francia. “Que construya una sociedad armoniosa, libre de toda violencia y de todo odio, en la que cada persona pueda trabajar, formar una familia y vivir su vida hasta el final con tranquilidad y serenidad. Que los más desfavorecidos y los pobres encuentren siempre apoyo”, rezó.

León XIV pidió a la Virgen que Francia reciba “el don de la concordia fraterna”. La formulación unió la convivencia social, la protección de las personas pobres y la posibilidad de desarrollar una vida familiar y laboral sin temor.

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El papa León llega en el papamóvil para dirigir una oración en la Gruta de las Apariciones en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (REUTERS/Remo Casilli)

El papa también se refirió a quienes ejercen responsabilidades públicas desde el santuario donde, según la tradición cristiana, se produjeron 18 apariciones de la Virgen María a Bernadette Soubirous en 1858. “Obtén para Francia gobernantes sabios y generosos, dispuestos al sacrificio de sí mismos, capaces de afrontar los desafíos y decididos a servir al bien común. Que conserven al país en paz en el concierto de las naciones”, pidió.

En la misma oración, vinculó la actuación de las autoridades francesas con la proyección internacional del país. “Que hagan oír su voz en defensa de los derechos humanos fundamentales y de la paz en el mundo, rechazando para siempre las lógicas de la guerra”, agregó el pontífice.

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Pope Leo leads a prayer at the Grotto of the Apparitions, also called Grotto of Massabielle, in the Sanctuary of Our Lady of Lourdes in Lourdes as part of his four-day apostolic journey to France, September 26, 2026. REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAY

La visita reunió laicidad, migración y renovación católica

León XIV había advertido el viernes al presidente Emmanuel Macron que el principio de laicidad “no consiste en excluir a la religión del espacio público”. El asunto ocupa un lugar recurrente en el debate francés, en particular por las discusiones sobre el uso del velo islámico y la propuesta de Le Pen de prohibirlo en los espacios públicos.

Antes de la misa, el papa visitó la Casa Bakhita, fundada en 2017 por una asociación católica que ayuda a migrantes. Allí sostuvo que el centro representa un “testimonio” de que es posible “convivir con dignidad y paz”.

El papa León saluda desde el papamóvil mientras se dirige a la Place de la Concorde para celebrar una misa al aire libre, en París (REUTERS/Remo Casilli)

Marcela Villalobos, coordinadora de las Capellanías Católicas de la Migración de la Iglesia francesa, se refirió al encuentro del papa con varios migrantes. “Son muchas más las personas que están a favor de la acogida de los migrantes y de esta civilización del amor” de la que habla el pontífice, afirmó.

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Miles de fieles participan en una misa al aire libre celebrada por el papa León en la Plaza de la Concordia, en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La visita papal se produjo cuando los bautismos de adolescentes y adultos crecieron durante los últimos cinco años, hasta alcanzar 21.386 este año, pese al retroceso general de la práctica religiosa. El líder espiritual de 1.400 millones de católicos recorrió los Campos Elíseos en papamóvil, mientras los asistentes agitaban banderines franceses y vaticanos y le acercaban bebés para que los bendijera.

El papa León consume la hostia mientras comulga durante la celebración de una misa al aire libre en la Plaza de la Concordia, en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Durante la homilía, León XIV se dirigió especialmente a los jóvenes. El papa habló de la “sed de sentido, de verdad y de plenitud que habita en el corazón de cada uno” frente a la tentación de conformarse con bienes materiales, satisfacciones inmediatas y “pequeños ídolos”, y definió a los jóvenes como “la Iglesia de hoy”.

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Una multitud se congregó en París para acompañar al papa León XIV (REUTERS/Remo Casilli)

En Lourdes, tocó la roca de la gruta y bebió un vaso de agua de la fuente considerada milagrosa, que le ofreció el rector del santuario, el padre Michel Daubanes. También rezó por las familias cristianas, las vocaciones sacerdotales y religiosas, las personas enfermas y quienes las acompañan “para alcanzar fortaleza y curación”.