El huracán Nolo amenaza con fuertes vientos e inundaciones mortales en Hawái

Las autoridades retiraron la vigilancia de huracán para la isla Grande y mantuvieron el aviso de tormenta tropical (CSU/CIRA & NOAA/Handout vía REUTERS).

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El huracán Nolo amenaza con inundaciones potencialmente mortales en Hawái, donde permanece casi inmóvil al sur de Isla Grande y vuelve a poner bajo presión a comunidades que aún se recuperan de tormentas recientes.

Este sábado por la mañana, el sistema, de categoría 2, registraba vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y su centro se ubicaba a unos 235 kilómetros al sur del extremo meridional de la isla. Se prevé que se intensifique durante el fin de semana, informaron Associated Press y The Washington Post.

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El Centro Nacional de Huracanes estima entre 203 y 305 milímetros de lluvia, con máximos de 406 milímetros, en las zonas este y sur de Isla Grande. La precipitación puede provocar inundaciones con riesgo para la vida, advirtió el organismo.

En Maui, los acumulados durante el fin de semana podrían alcanzar 254 milímetros, con posibilidad de deslizamientos de tierra.

Nolo se estanca frente a Isla Grande tras el paso de Lala

La amenaza está ligada a la escasa movilidad de Nolo. El huracán se mantiene estacionado cerca del archipiélago, lo que prolonga el aporte de humedad tropical sobre Isla Grande al menos hasta el domingo.

Tras los primeros pronósticos de lluvias intensas para la zona, Nolo comenzó a girar hacia el oeste, lo que lo alejaría de la isla. Por ello, se redujo la previsión inicial, que contemplaba llegar a 889 milímetros, reportó The Washington Post.

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Laupahoehoe, en la costa noreste de Isla Grande, acumuló 335 milímetros de lluvia; en la cantera de Saddle Road se registraron 233 milímetros y en Hilo, 193 milímetros.

El cambio de trayectoria también llevó a retirar la vigilancia de huracán para Isla Grande, que quedó bajo aviso de tormenta tropical, al igual que Maui.

En la mayor parte de Isla Grande se registraron ráfagas de entre 48 y 64 kilómetros por hora, aunque en Puuloa, en una zona elevada del noroeste, una ráfaga alcanzó 97 kilómetros por hora, indicó The Washington Post.

La población afronta el nuevo episodio después de que el huracán Lala dejara, en agosto, entre 508 y 762 milímetros de lluvia en áreas extensas de Isla Grande. Los vientos de aquel sistema desplazaron de sus cimientos a cerca de 100 viviendas, señaló Associated Press.

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El huracán Lala dejó en agosto lluvias intensas y desplazó de sus cimientos a cerca de 100 viviendas en la isla Grande de Hawái (Aina Akamu vía AP).

Hawái activa refugios y apoyo federal ante las lluvias y el viento

De acuerdo con Associated Press, el presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia para Hawái para habilitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a coordinar la asistencia federal y financiar medidas de respuesta.

Por su parte, el gobernador estatal emitió una proclamación de emergencia y activó a cientos de integrantes de la Guardia Nacional de Hawái.

Las autoridades de Hawái pidieron a las personas que preparen kits de emergencia. A su vez, en el condado instaron a los que viven en áreas expuestas a inundaciones que evalúen trasladarse a refugios u otros lugares seguros.

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Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes, recomendó evitar los desplazamientos innecesarios ante el riesgo de crecidas, árboles caídos y cables eléctricos derribados.

La empresa Hawaiian Electric reubicó en Oahu, Maui e Isla Grande a equipos que participaban en la restitución del suministro eléctrico en Kauai después del huracán Lowell.

Asimismo, la organización humanitaria CORE y sus socios enviaron desde Oahu cocinas de campamento y productos de higiene para un centro de ayuda comunitaria que funciona desde el paso de Lala.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una declaración de emergencia para Hawái ante la amenaza del huracán Nolo (REUTERS/MIKE SEGAR/File Photo).

El huracán Polo se aproxima a Baja California

Mientras Nolo afecta a Hawái, el huracán Polo avanza hacia la península de Baja California con vientos sostenidos de 249 kilómetros por hora.

El ciclón, de categoría 5, se debilitaría antes de tocar tierra el lunes, cuando podría llegar como huracán de categoría 1 o 2, según las previsiones recogidas por Associated Press y The Washington Post.

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