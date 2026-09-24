Alabama incorporará la alfabetización digital y la IA desde el jardín de infantes: cómo es el nuevo plan de estudios

La Junta Estatal de Educación aprobó el plan curricular en diciembre de 2025 (Captura de video: ABC 33/40).

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En Alabama, las escuelas públicas deberán implementar, a partir del ciclo 2027-28, un programa estatal de alfabetización digital, inteligencia artificial y ciencias de la computación que establece objetivos de aprendizaje para los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el último año de secundaria. El esquema servirá como marco para incorporar estos contenidos en todo el sistema escolar.

El plan de estudios, aprobado por la Junta Estatal de Educación en diciembre de 2025, detalla los conocimientos que los alumnos deberán adquirir en cada etapa escolar y brinda a las escuelas una guía para preparar su implementación.

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Antes de que la medida entre en vigencia de manera obligatoria en 2027, algunos centros adoptaron el programa voluntariamente durante seis meses este año.

El nuevo marco curricular se basa en la Ley de Informática para Alabama, que ordenó a las escuelas públicas ofrecer o integrar la enseñanza de informática desde el ciclo 2022-23, precisó ABC 33/40.

Asimismo, la obligación de cursar informática ya había quedado establecida en 2024, tras una actualización del Código Administrativo de Alabama que exige aprobar un curso estatal de ciencias de la computación para graduarse a partir de la promoción de 2032.

El plan estatal fija estándares mínimos obligatorios, pero permite a los distritos escolares incorporar contenidos adicionales según sus necesidades locales (Captura de video: ABC 33/40).

El plan fija estándares mínimos desde el jardín de infantes hasta secundaria

El Plan de Estudios de Alabama 2025 sobre alfabetización digital y ciencias de la computación establece el marco para los programas de las escuelas públicas desde el jardín de infantes hasta el 12.º grado.

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Sus estándares de contenido son mínimos y obligatorios, conforme al Código de Alabama. No obstante, los sistemas escolares pueden incorporar contenidos adicionales, pautas de implementación, recursos y actividades de acuerdo con sus necesidades y criterios locales.

El documento organiza la progresión de los aprendizajes en cuatro etapas. Desde el jardín de infantes hasta segundo grado, los alumnos deberán adquirir nociones básicas sobre el uso de computadoras y herramientas digitales para pensar, resolver problemas e interactuar con otras personas. La enseñanza en esta etapa será práctica y exploratoria.

De tercero a quinto grado, el programa contempla el uso de diversos sistemas informáticos y herramientas digitales, con énfasis en la resolución de problemas y el pensamiento computacional. Los estudiantes deberán aplicar conocimientos previos a tareas de mayor complejidad.

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En sexto, séptimo y octavo grado, los contenidos integran principios de las ciencias de la computación con la formación en ciudadanía digital, en una etapa en la que los alumnos desarrollan mayor independencia y comienzan a construir su presencia en línea.

Para los cursos de noveno a duodécimo grado, el plan vincula estas capacidades con la preparación para estudios posteriores y el mundo laboral, junto con el desarrollo de habilidades de resolución de problemas, liderazgo, comunicación y colaboración en entornos digitales.

Las escuelas públicas de Alabama deberán implementar el programa obligatorio de alfabetización digital en el ciclo lectivo 2027-2028 (Imagen Ilustrativa Infobae/Datos de Alabama State Department of Education).

Qué aprenderán sobre inteligencia artificial en cada etapa escolar

La inteligencia artificial también se incorporará de manera progresiva. En jardín de infantes, los alumnos explorarán tecnologías emergentes y sus propósitos. Compararán las características de máquinas inteligentes y no inteligentes. El programa prevé que analicen qué rasgos hacen que una máquina sea inteligente.

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En primero y segundo grado, los alumnos organizarán información para resolver problemas y crearán conjuntos de datos simples que permitan a una computadora clasificar objetos. Asimismo, deberán reconocer que las tecnologías emergentes pueden facilitar tareas y que la IA identifica patrones a partir de datos, aunque puede cometer errores si estos son sesgados, incompletos o incorrectos.

Entre tercero, los estudiantes conocerán aplicaciones de las tecnologías emergentes en el aprendizaje y la vida cotidiana. El plan contempla la elaboración de instrucciones para herramientas de IA y el análisis de cómo las modificaciones en esas indicaciones pueden alterar las respuestas.

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En cuarto grado, deberán explicar cómo los sistemas utilizan datos para realizar predicciones o tomar decisiones. A su vez, diseñarán un proceso para crear prompts para IA que incluya probarlas, recibir retroalimentación y refinarlas según el rendimiento de la herramienta.

Los alumnos de jardín de infantes a segundo grado aprenderán a identificar cómo la inteligencia artificial reconoce patrones a partir de datos (Captura de video: ABC 33/40).

En quinto, evaluarán cómo la IA construye representaciones a partir de datos, sus efectos positivos y negativos, y cuándo corresponde recurrir a estas herramientas o buscar apoyo humano. Contrastarán fuentes en línea para determinar si la información es verídica.

En sexto, séptimo y octavo grado, el programa incorpora el reconocimiento de sistemas y funciones basados en IA, así como el análisis de sus implicaciones éticas. Los alumnos abordarán los sesgos y los usos indebidos de la tecnología, verificarán información digital y compararán contenidos generados por IA con otros creados por personas. Producirán contenidos mediante una colaboración guiada con sistemas de IA.

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En los cursos de noveno a duodécimo grado, el plan incluye las principales categorías del aprendizaje automático (supervisado, no supervisado y por refuerzo), las aplicaciones actuales de la IA en distintos ámbitos laborales y sus impactos sociales y ecológicos.

Los estudiantes también investigarán los riesgos y las consecuencias imprevistas de depender en exceso de estas herramientas, así como los sistemas que utilizan las preferencias y los comportamientos de los usuarios para personalizar contenidos y orientar la publicidad.