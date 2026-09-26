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Alemania exigió a Rusia un “diálogo constructivo” para terminar la guerra en Ucrania: “El futuro no se construye sobre cadáveres en pueblos”

El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, intervino ante la Asamblea General de la ONU tras mantener una “intensa” reunión con el canciller ruso Serguéi Lavrov en Nueva York

Wadephul solicitó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que los Estados miembros presionen a Rusia para lograr una solución negociada (REUTERS/Eduardo Munoz)
Wadephul solicitó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que los Estados miembros presionen a Rusia para lograr una solución negociada (REUTERS/Eduardo Munoz)
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El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó esta mañana en su intervención en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, a Rusia a sentarse a negociar para terminar la guerra en Ucrania tras reunirse en Nueva York con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el primer encuentro bilateral entre ambos países desde el inicio de la invasión de 2022.

“Seguiremos instando a Rusia a que se siente por fin a la mesa de negociaciones. Hago un llamamiento a todos los Estados miembros a unirse a nosotros para convencer a Rusia de que el futuro se construye en la mesa de negociaciones, no sobre cadáveres en ciudades y pueblos”, manifestó el alemán.

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Los ministros se estrecharon la mano ante la prensa antes de mantener una reunión a puerta cerrada que duró cerca de 20 minutos, marcada por los desacuerdos sobre Ucrania y por el deterioro de las relaciones entre Berlín y Moscú.

“Fue una conversación intensa. Por supuesto, no llegamos a un acuerdo sobre puntos fundamentales. Si Rusia está dispuesta a dialogar de forma constructiva y, sobre todo, si está dispuesta a poner fin a su guerra contra Ucrania, seguramente será posible dialogar”, declaró el jefe de la diplomacia alemana.

Durante el encuentro, Wadephul pidió a Moscú que abandonara lo que Berlin consideró una escalada contra ellos, Europa y la OTAN. También reclamó medidas para facilitar un acuerdo que permita recuperar las exportaciones de cereales a través del mar Negro, afectadas por los ataques contra puertos, buques e instalaciones de infraestructura en la zona.

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El ministro alemán llevó a la reunión las denuncias de Berlín por el hallazgo de un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig durante agosto y atribuyeron a aquel episodio a Rusia.

Wadephul aseguró que transmitió a Lavrov la posición alemana sobre ese episodio. “No toleramos cosas como el ataque con drones en Leipzig, que se trata de una escalada inaceptable”, afirmó.

Hombres con traje sentados a ambos lados de una mesa de madera con pequeñas banderas de Rusia y Alemania, botellas de agua y cuadernos
Las delegaciones de Alemania y Rusia ofrecieron versiones contradictorias sobre cuál de los dos países solicitó el encuentro bilateral en la ONU (AFP)

Las dos partes ofrecieron versiones distintas sobre el origen de la cita. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, sostuvo que la delegación alemana pidió el encuentro y solicitó limitar el acceso de la prensa, las preguntas y las imágenes del inicio de la conversación. Wadephul, en cambio, señaló que aceptó reunirse con Lavrov después de que el ministro ruso expresara, a través de intermediarios, su disposición a dialogar.

Por su parte, Lavrov declaró posteriormente que de la conversación “no surgió nada nuevo”. Poco después subió a la tribuna de la Asamblea General para defender la posición rusa en la guerra y cuestionar a los países occidentales, entre ellos Alemania. El ministro ruso tampoco informó de avances para una próxima reunión.

También indicó que “el día que por fin comiencen las negociaciones será un buen día para Naciones Unidas”. Luego, Wadephul recordó que la Asamblea General condenó en repetidas ocasiones la ofensiva rusa contra Ucrania y señaló que la guerra afectó a millones de civiles, a la existencia del Estado ucraniano, a su cultura y al orden de seguridad europeo.

Alemania reclamó a Rusia medidas para restablecer las exportaciones de cereales a través del mar Negro tras los ataques a puertos e infraestructuras (REUTERS/Bernadett Szabo)
Alemania reclamó a Rusia medidas para restablecer las exportaciones de cereales a través del mar Negro tras los ataques a puertos e infraestructuras (REUTERS/Bernadett Szabo)

El jefe de la diplomacia alemana vinculó además el conflicto con los problemas en el suministro internacional de cereales. Señaló que la interrupción de rutas y los ataques en el mar Negro amenazaron el abastecimiento de alimentos para poblaciones de África, Asia y Oriente Medio. “Muestra desprecio por la Carta y por el orden común en el que nos basamos”, declaró al referirse a la guerra.

(Con información de EFE)

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