Un juez federal frena el veto de Donald Trump a la prensa y ordena restituir credenciales a CNN, MS NOW y Politico

El magistrado rechazó el argumento de seguridad nacional del Gobierno y dio la razón a CNN, MS NOW y Politico por violaciones al debido proceso.

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Un juez federal ordenó este jueves a la administración de Donald Trump restituir de forma inmediata las credenciales de prensa de CNN, MS NOW y Politico para acceder a la Casa Blanca, en una resolución que frenó temporalmente la prohibición que el presidente había anunciado seis días antes. La orden tiene carácter cautelar y estará vigente durante 14 días mientras el litigio de fondo continúa su curso.

El magistrado Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Washington —designado por Trump en 2017 y quien ya ordenó en 2018 la restitución de la credencial del periodista de CNN Jim Acosta bajo el mismo fundamento de debido proceso—, determinó que los tres medios habían cumplido los requisitos legales para obtener la medida cautelar.

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Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump restituir las credenciales de prensa a CNN, MS NOW y Politico. (Christopher Furlong/Pool via REUTERS)

Según AP, el juez escribió en su resolución: “Este es un umbral elevado, pero los demandantes lo han superado”.

El juez rechazó el argumento de seguridad nacional y cuestionó la falta de debido proceso

En su resolución emitida en las primeras horas del jueves, Kelly rechazó de forma preliminar la justificación de seguridad nacional que el Gobierno presentó como respaldo de la medida. Según Reuters, el fallo establece que “el expediente carece de sustento fáctico para afirmar que la restitución de los pases pondrá en riesgo la seguridad nacional”. El magistrado señaló que ese argumento solo apareció después de que se radicara la demanda, no en el anuncio original de Trump.

El fallo judicial estableció que el expediente carece de sustento fáctico para afirmar un riesgo a la seguridad nacional.

Kelly también indicó que la Casa Blanca no había ofrecido a los medios una oportunidad previa y efectiva para contestar la revocación, dado que las cartas con los cargos llegaron después de que la prohibición ya estaba en vigor. De acuerdo a The New York Times, el magistrado calificó el estándar de conducta invocado por la administración como “tan vago que apenas cumple su propósito”.

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Según la BBC, Kelly observó además que en la mayoría de los casos los artículos cuestionados habían sido escritos por periodistas que ni siquiera poseían credencial de acceso.

Trump prohibió a CNN, MS NOW y Politico por sus coberturas, sin invocar seguridad nacional

El conflicto tuvo su origen el 18 de septiembre de 2026, cuando Trump publicó en Truth Social que prohibía la entrada a los tres medios. En esa publicación, el presidente aseguró que “los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente ficciones y mentiras” y los calificó de difusores permanentes de “noticias falsas”. Esa publicación constituyó la justificación inicial de la medida, sin mención alguna a razones de seguridad nacional.

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Donald Trump anuncia la prohibición de acceso a la Casa Blanca para varias cadenas y medios de comunicación de Estados Unidos. (Truth Social @realDonaldTrump)

Al día siguiente, el sábado 19 de septiembre, los periodistas de las tres organizaciones encontraron vedado el acceso a los terrenos de la Casa Blanca y tuvieron sus credenciales confiscadas por el Servicio Secreto. El lunes 21, los medios presentaron una demanda conjunta ante el Tribunal de Distrito de Washington en la que alegaron que la prohibición violaba la Primera Enmienda —que garantiza la libertad de prensa— y sus derechos al debido proceso reconocidos por la Quinta Enmienda.

La Casa Blanca sostuvo que el acceso presidencial es un privilegio, no un derecho

Durante la audiencia de emergencia celebrada el miércoles 23, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, sostuvo ante el tribunal que el acceso a la Casa Blanca es “un privilegio, no un derecho” y que el presidente tiene plena facultad para restringirlo. Velchik argumentó además que Trump había criticado a otros medios sin prohibirlos, lo que demostraría que la medida no respondía a discriminación por contenido editorial.

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El Departamento de Justicia defendió en la audiencia que la entrada a la Casa Blanca constituye un privilegio y no un derecho de los medios. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Theodore Boutrous Jr., abogado de los tres medios, rechazó esa lectura y señaló que el presidente había introducido el argumento de seguridad nacional solo tras la presentación de la demanda. Tras conocerse el fallo, sostuvo que la resolución es “un fallo contundente que reivindica la libertad de prensa, el debido proceso y el Estado de derecho”, según AP.

El pool de prensa suspendió la cobertura y 49 medios respaldaron la demanda

La prohibición generó una respuesta inédita en el ecosistema mediático. Las cadenas que integran el pool de prensa de la Casa Blanca —un sistema por el cual distintos medios comparten imágenes y cobertura de actos presidenciales para optimizar recursos y espacios— suspendieron esa cobertura en señal de protesta.

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Durante la recepción oficial al presidente chino Xi Jinping en la Base Conjunta Andrews, los equipos de Fox News, CBS y NBC estuvieron presentes pero no filmaron.

Además, 49 organizaciones —entre ellas AP, Fox News y el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa— presentaron un escrito de amicus curiae en apoyo a la demanda. En ese documento señalaron que “privar a periodistas de sus derechos por su línea editorial viola décadas de jurisprudencia de la Corte Suprema”, según Reuters.