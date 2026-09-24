El entrenamiento extremo de Steven Spielberg para Rescatando al soldado Ryan que dejó una marca en un protagonista

Barry Pepper sufrió una herida real conocida como Garand Thumb mientras se entrenaba para interpretar al francotirador Jackson en Rescatando al soldado Ryan

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Durante el rodaje de Rescatando al soldado Ryan, la obsesión de Steven Spielberg por el realismo histórico dejó una marca literal en uno de sus actores: Barry Pepper desarrolló una herida auténtica y característica de la Segunda Guerra Mundial mientras se preparaba para encarnar al francotirador Jackson.

La lesión, conocida en inglés como Garand Thumb, era tan común entre los soldados que portaban el rifle M1 Garand que se convirtió en una marca distintiva de la guerra. El mecanismo de carga del fusil, al introducir los cargadores, atrapaba con frecuencia los dedos de los tiradores. Pepper la adquirió durante el riguroso entrenamiento previo al rodaje y quedó registrada involuntariamente en pantalla.

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La mancha negra que generó debates entre los fanáticos de la película

Durante décadas, los espectadores más atentos notaron una marca oscura en el pulgar de Jackson al verlo apuntar con su fusil de tirador Springfield 1903. La mayoría supuso que se trataba de un error de continuidad o de maquillaje mal aplicado. El detalle, sin embargo, escondía una historia más compleja.

El aparente fallo de coherencia visual se agravaba por un dato concreto: el único momento en que se ve a Pepper empuñar un M1 Garand en la película ocurre durante la toma del nido de ametralladora, cerca de la antena de radar, una escena posterior a la secuencia donde ya se puede apreciar la herida en su pulgar. Esa inconsistencia cronológica alimentó durante años la hipótesis del error de producción.

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El consultor técnico del filme aclaró que la lesión fue real

Barry Pepper sufrió una lesión real en el pulgar durante la preparación para la película Rescatando al soldado Ryan

La resolución del misterio llegó gracias al canal de YouTube History vs. Hollywood, que contactó al capitán Dale Dye (USMC, retirado), consultor técnico del filme y quien además interpreta al coronel del Departamento de Guerra en la película. Dyle confirmó que la herida no era producto del maquillaje, sino una consecuencia directa del entrenamiento con el M1 Garand que Pepper realizó antes de que su personaje fuera equipado con el Springfield 1903 para el rodaje.

La aclaración dejó en evidencia que la marca en el pulgar de Pepper no fue planificada ni diseñada por el equipo de arte, sino el resultado orgánico de semanas de instrucción militar real. El actor sufrió la misma lesión que afectaba a miles de soldados estadounidenses en los frentes de batalla europeos entre 1944 y 1945.

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El entrenamiento militar al que Spielberg sometió a sus actores fue extremo

La herida de Pepper no fue un caso aislado. Spielberg contrató a Dyle para transformar al elenco en soldados creíbles antes de que la cámara comenzara a girar. El entrenamiento duró semanas y fue descrito por varios integrantes del reparto como una experiencia traumática.

El francotirador Jackson utiliza un fusil Springfield 1903 y solo empuña un M1 Garand en la escena del radar

Edward Burns, quien interpretó al soldado de primera clase Reiben, definió el proceso como “una de las peores experiencias de mi vida”, aunque aclaró que lo repetiría sin dudarlo.

El objetivo central de Spielberg era que los actores no fingieran ser militares, sino que reaccionaran, se movieran y tomaran decisiones como soldados reales bajo presión. Esa filosofía de producción atraviesa cada fotograma del filme, desde la coreografía caótica del desembarco de Normandía hasta detalles aparentemente menores, como la cantimplora que pierde agua por el impacto de un disparo durante la secuencia inicial.

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Rescatando al soldado Ryan marcó un estándar en el cine bélico de los años 90

El estreno de la película en 1998 consolidó un estándar de autenticidad en la recreación de la Segunda Guerra Mundial

Estrenada en 1998, la película consolidó a Spielberg como uno de los directores más rigurosos en la recreación histórica dentro del género bélico. Su primera media hora, que representa el Día D con una crudeza visual sin precedentes en el cine mainstream de la época, sigue siendo estudiada en escuelas de cine y referenciada como un punto de inflexión en la representación cinematográfica de la guerra.

El detalle del Garand Thumb de Barry Pepper ilustra hasta qué punto ese nivel de autenticidad permeó cada aspecto de la producción, incluso aquellos que no fueron planificados desde el guion.