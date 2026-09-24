Estados Unidos

Hallan frente a Rhode Island un barco pesquero que desapareció hace siete años con posibles restos humanos

Una investigación ubicó una hélice, tanques y equipos compatibles con el F/V Mistress, aunque la identidad de la embarcación todavía requiere análisis adicionales y confirmación oficial de las autoridades

Una gran hélice metálica cubierta de organismos marinos descansa sobre el fondo de arena en aguas verdosas
Un equipo de buzos inspeccionó el sitio a 28 metros de profundidad y localizó componentes mecánicos del buque junto a restos humanos (Comunicado de prensa Green Oceans).
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Los restos de una embarcación pesquera y aparentes restos humanos hallados cerca de una turbina del parque eólico marino de Block Island, frente a Rhode Island, podrían pertenecer al F/V Mistress, desaparecido tras naufragar el 1 de enero de 2019.

La investigación fue financiada por la organización sin fines de lucro Green Oceans, la cual solicitó una investigación federal para determinar de forma definitiva la identidad del pecio y esclarecer si la proximidad de esa infraestructura influyó en el siniestro o en las tareas de búsqueda y rescate.

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El accidente dejó dos muertos: el capitán Oscar Diaz y su sobrino John Ansay, cuyos cuerpos nunca fueron localizados. El tercer tripulante, Tim Diaz, hijo del capitán, fue rescatado de una balsa salvavidas por otro barco pesquero que respondió a la emergencia.

La identificación aún no está confirmada por las autoridades. Green Oceans sostiene que las características observadas bajo el agua son compatibles con el F/V Mistress, pero el propio grupo señaló que se requieren más estudios antes de una determinación final.

Un barco pesquero de madera con el número 672568 navega en el agua con casas de fondo y gaviotas en el aire
El naufragio ocurrido el 1 de enero de 2019 frente a Rhode Island dejó dos tripulantes desaparecidos y un único sobreviviente (Comunicado de prensa Green Oceans).

El sonar detectó el buque en julio y los buzos lo examinaron en agosto

El F/V Mistress, un pesquero comercial de unos 16 metros de eslora, emitió una llamada de auxilio poco después de la medianoche del 1 de enero de 2019. De acuerdo con CBS News, la embarcación enfrentaba condiciones meteorológicas adversas cerca de Block Island y comenzaba a hacer agua.

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La investigación reciente detectó un posible naufragio mediante sonar de barrido lateral el 27 de julio de 2026. Un equipo de buzos científicos inspeccionó el lugar el 30 de agosto, a unos 28 metros de profundidad.

Según la información difundida por la organización, los buzos encontraron restos humanos y elementos que coinciden con los del buque: una hélice y su eje, tanques de combustible, un tambor para redes, una escotilla de cubierta y equipos de procesamiento.

En consecuencia, Green Oceans solicitó que el sitio sea protegido para realizar un análisis forense adecuado.

Imagen en tonos dorados de un sonar que muestra el fondo marino y dos zonas destacadas con círculos rojos
El sonar de barrido lateral utilizado el 27 de julio de 2026 detectó el pecio a menos de 15 metros de la base de una de las turbinas del parque eólico de Block Island (Comunicado de prensa Green Oceans).

El hallazgo junto al parque eólico reabre preguntas sobre el rescate

El naufragio fue hallado a unos 15 metros de la base de la turbina número 1 del parque eólico de Block Island. La instalación, operativa desde 2016, fue el primer proyecto de energía eólica marina de Estados Unidos, reportó CBS News.

Los registros del Servicio de Guardacostas citados por Green Oceans revelan que el helicóptero que acudió a la emergencia tuvo que interrumpir la búsqueda y regresar tras unos 37 minutos. El parte menciona vientos fuertes, visibilidad limitada, un techo de nubes bajo y la proximidad de las turbinas entre las condiciones que afectaron el operativo.

La búsqueda posterior abarcó más de 2.150 millas náuticas, unos 3.980 kilómetros, pero no permitió hallar el casco ni a Oscar Diaz y John Ansay. La investigación se cerró con la embarcación clasificada como desaparecida.

Diversos análisis previos sobre la operación del parque no detectaron riesgos significativos para el tránsito marítimo ni para el entorno natural. En la documentación federal que autorizó el proyecto, los posibles efectos sobre la navegación fueron considerados limitados, precisó CBS News.

Un tambor de red de pescar cubierto de sedimento en el fondo del mar con agua de tono verdoso
Restos de un pesquero hallados cerca de una turbina en Block Island podrían pertenecer al F/V Mistress, desaparecido en 2019 (Comunicado de prensa Green Oceans).

La organización remitió imágenes de sonar, fotografías submarinas y otra documentación al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y a funcionarios de Rhode Island.

Por consiguiente, solicitó al Departamento del Interior que coordine una revisión interinstitucional y reabra la investigación. A su vez, reclamó que se hagan públicos los registros de mantenimiento y monitoreo submarino realizados en el área desde 2019.

El pedido no atribuye de manera concluyente el hundimiento a las turbinas, sino que procura determinar si la proximidad del parque eólico pudo haber incidido en el accidente o en el operativo de búsqueda.

El presidente de Green Oceans, Michael Lombardi, afirmó: “Esperamos que este descubrimiento brinde respuestas y cierto consuelo a las familias de los pescadores”.

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