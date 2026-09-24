Un incendio en un edificio de Nueva York dejó un muerto y 12 heridos

Un incendio en un edificio de apartamentos del Bronx causó la muerte de una persona y dejó doce heridos en Nueva York (Captura de video)

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Una persona murió y otras 12 resultaron heridas tras un incendio de dos alarmas en un edificio de apartamentos del Bronx, en Nueva York. Entre los afectados hay cinco integrantes del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), mientras que un hombre de 31 años permanece en estado crítico luego de saltar desde el cuarto piso para escapar de las llamas.

El fuego se declaró el miércoles 23 de septiembre, cerca de las 7:45 de la mañana, en un inmueble de seis plantas situado en el 1484 de Montgomery Avenue, en el sector de Morris Heights. La información fue publicada por CBS News New York, que citó a autoridades del FDNY.

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El fuego comenzó en el cuarto piso y llegó hasta el techo

El fuego se originó el miércoles 23 de septiembre a las 7:45 en un inmueble de seis plantas situado en la avenida Montgomery (Captura de video)

Las autoridades indicaron al medio estadounidense que el foco se originó en el cuarto piso del edificio y luego se extendió a un departamento contiguo, dos niveles más arriba. Las llamas también avanzaron por el espacio existente entre el techo y la cubierta del inmueble.

La emergencia escaló rápidamente a dos alarmas, con la intervención de más de 140 efectivos entre bomberos y personal de emergencias médicas. Un funcionario del FDNY explicó que los equipos iniciaron un ataque desde el interior, aunque la propagación alcanzó otra vivienda durante las tareas de control.

Los bomberos lograron contener el incendio poco antes de las 10 de la mañana. La causa permanece bajo investigación y el FDNY analiza un video tomado dentro del edificio, de acuerdo con lo informado por CBS News New York.

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Un vecino está crítico después de saltar para huir de las llamas

El saldo confirmado fue de una víctima fatal y 12 personas lesionadas. Entre estas últimas figuran cinco bomberos, precisaron los responsables del operativo. La identidad de la persona fallecida no había sido divulgada hasta el cierre de la información difundida por el medio local.

La situación más grave corresponde a un hombre de 31 años que saltó desde el cuarto piso durante el incendio. La Policía aseguró que permanece en condición crítica tras el impacto, aunque no se precisaron detalles sobre su evolución ni sobre las circunstancias exactas en las que logró salir del edificio.

Una cámara instalada en una puerta registró humo denso en los pasillos y grandes llamaradas que salían de uno de los departamentos. Esas imágenes forman parte del material que las autoridades revisan en el marco de la investigación.

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Kathryn Rivera, una de las residentes, contó que estaba dormida cuando una vecina la alertó sobre el fuego. “Me levanté, tomé a mis hijos y salí. Dejé a mis mascotas adentro. Una de ellas murió en el incendio”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News New York.

Al menos 67 residentes fueron desplazados tras el siniestro

La Cruz Roja prestó asistencia y traslado a hoteles a 67 residentes que perdieron sus viviendas a causa del fuego (Captura de video)

La Cruz Roja estadounidense asiste al menos a 67 personas que tuvieron que abandonar sus viviendas por los daños y las condiciones en el edificio. La mayoría fue trasladada a hoteles cercanos, según detalló la organización.

Los funcionarios de bomberos señalaron que las ventanas y puertas abiertas generaron una fuerte circulación de aire, una condición que posiblemente favoreció la expansión del fuego dentro de la estructura. El dato forma parte de las líneas que se evalúan mientras continúa la pesquisa sobre el origen de las llamas.

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Algunos inquilinos también dijeron que ya habían presentado denuncias por presunta actividad relacionada con drogas y por problemas de convivencia ante la asociación de residentes y el propietario. Uneek Valent, otro de los habitantes, aseguró que perdió a su perro y sostuvo que el edificio había registrado otro incendio en los dos meses anteriores.

La presidenta del Comité de Vivienda y Edificios del Concejo Municipal, Pierina Sánchez, afirmó que el inmueble acumula 150 infracciones abiertas ante el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York. “Sabemos que hay muchas condiciones graves. Esto es inaceptable”, declaró la legisladora al medio estadounidense.

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El FDNY emitió además varias citaciones que suman USD 4.000 y retiró un vehículo que, según indicó, obstruía un hidrante frente al edificio. Con esta muerte, el Bronx contabiliza 24 fallecimientos vinculados a incendios en 2026, frente a los 15 registrados durante todo 2025, informó CBS News New York.