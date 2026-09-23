El Departamento de Justicia defiende el veto de Trump a medios en la Casa Blanca citando la seguridad nacional

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido el veto a periodistas de los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico en ciertas zonas de la Casa Blanca, tal y como ha ordenado el presidente del país, Donald Trump, argumentando que la cobertura dada a la guerra con Irán y las obras en la sede de la Presidencia podrían suponer un riesgo para la seguridad nacional que justifica este paso.

El documento presentado por la cartera ante un tribunal recoge que "el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", antes de reseñar que el edificio "es la casa y el lugar de trabajo del comandante en jefe de la nación".

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"El presidente determinó que no cumplieron los estándares mínimos de profesionalidad y decoro que se espera a los que reciben permiso a entrar al compeljo, incluida la 'publicación de información sensible o clasificada'", ha explicado, algo que, a su juicio, supercedería la Primera Enmienda en materia de libertad de prensa.

Así, destaca que "como mínimo, el Gobierno podría controlar el acceso de los periodistas a zonas presidenciales restringidas, tales como el Despacho Oval, incluso por motivos discriminatorios basados en la opinión pública", al tiempo que subraya que "las acciones del presidente no fueron vengativas, ya que el Gobierno habría dado el mismo paso de todos modos".

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El Departamento de Justicia estadounidense recuerda además que esto es independiente de las críticas vertidas por los medios a Trump, dado que "el presidente no ha revocado el acceso a otros medios que también le han criticado", antes de insistir en que los demandantes "participaron en varios incidentes relacionados con la información que han puesto en peligro la seguridad nacional".

El documento ha sido presentado en respuesta a la demanda interpuesta por los citados medios contra el mandatario y altos cargos de la Administración por el citado veto. Las cadenas CBS, FOX News, NBC y ABC suspendieron horas después sus actividades de cobertura de las actividades de la Casa Blanca en apoyo a CNN, parte del grupo de medios encargados de la cobertura de la Presidencia estadounidense.

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En este contexto, Trump ha continuado con sus críticas contra medios y periodistas, en esta ocasión cargando contra la periodista Kaitlan Collins, de "noticias falsas CNN". "Todos esos tipos despreciables, como la 'reportera' de tercera categoría Kaitlan Collins, de la CNN de las noticias falsas, una persona verdaderamente amargada, dijeron que no iban a cubrir mis actividades", ha señalado.

"Si es así, ¿por qué despotricaban y gritaban como locos en la zona de prensa de Naciones Unidas? ¿Por qué estaba ella allí? Tiene una obsesión con Trump, al igual que la CNN y MSDNC. ¡Están todos enfermos, son unos traidores y están dementes!", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, donde ha tildado de "desleal" al juez federal asignado para el caso, Timothy Kelly, nombrado por el propio mandatario y quien ya falló en 2018 en contra de Trump en un caso similar.

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