Una de las mayores cadenas de cafeterías cerrará 250 locales en Estados Unidos: por qué tomó la decisión

Una de las mayores cadenas de cafeterías cerrará 250 locales en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Starbucks cerrará 250 cafeterías en Norteamérica esta semana como parte de una reestructuración que implicará un cargo de USD 300 millones, según informó Forbes, revista estadounidense de negocios.

La empresa concluyó que esos locales no pueden sostener los estándares de atención de la marca ni alcanzar los resultados económicos exigidos.

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Los cierres afectarán a cerca del 1% de la red regional de Starbucks, que cuenta con más de 18.000 establecimientos. La compañía espera terminar su ejercicio fiscal con más aperturas que cierres a escala mundial.

La empresa no reveló qué ciudades ni qué cafeterías resultarán afectadas. También ofreció traslados cuando sea posible e indemnizaciones para el personal que no pueda ser reubicado.

Starbucks cerrará 250 cafeterías en Norteamérica como parte de un proceso de reestructuración que implicará un cargo de USD 300 millones (REUTERS/Mike Blake)

Cierre de locales sin rentabilidad suficiente

Mike Grams, director de operaciones de Starbucks, explicó la decisión en declaraciones recogidas por Fox Business, canal de noticias financieras de Estados Unidos:

“Revisamos cuidadosamente nuestra cartera de cafeterías de América del Norte e identificamos locales donde no creemos que podamos ofrecer de manera constante la experiencia que queremos para clientes y socios, o donde no vemos un camino hacia un desempeño financiero aceptable”, afirmó Grams al canal Fox Business.

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El directivo reconoció que la decisión afectará a empleados, clientes y comunidades vinculadas a cada tienda. “Cerrar cualquier cafetería es una decisión difícil”, sostuvo ante el canal Fox Business.

La compañía no precisó cuántos de los establecimientos que dejarán de operar están en Estados Unidos. Tampoco informó cuántos trabajadores quedarán alcanzados por el ajuste ni la situación sindical de los locales incluidos.

El diario Los Angeles Times señaló que Starbucks revisó su red luego de impulsar la renovación de 1.500 cafeterías en Norteamérica.

La revisión de la red comercial de Starbucks se realizó luego de impulsar la renovación de 1.500 cafeterías en la región (REUTERS/Mike Blake)

El proceso debía completarse el 30 de septiembre, al cierre de su año fiscal, y permitió comparar con mayor claridad el desempeño de los establecimientos.

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Según explicó Grams al diario, algunos puntos de venta continuaron por debajo de las expectativas pese al trabajo de sus equipos.

La evaluación combinó los resultados financieros con la capacidad de cada local para ofrecer el servicio que Starbucks busca consolidar.

El plan implicará un cargo de USD 300 millones, de acuerdo con la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que citó Forbes.

El monto contempla la salida de contratos de alquiler, pagos por desvinculaciones laborales y la baja de activos de las tiendas.

La revista Forbes indicó que la empresa ya comenzó a comunicarse con los equipos de los establecimientos afectados.

Grams dijo que los empleados tendrán opciones de traslado a otras cafeterías cuando exista esa posibilidad. Quienes no puedan continuar en otra tienda recibirán indemnizaciones.

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La compañía no detalló qué áreas concentrarán los recortes de esta etapa.

Starbucks proyecta sumar 440 establecimientos netos en todo el mundo al cierre de su ejercicio fiscal (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Ajustes previos de personal y locales

“Todos los años cerramos algunas cafeterías y abrimos otras como parte de la gestión de nuestra cartera”, explicó Grams a la revista Forbes. El ejecutivo sostuvo que el negocio mantiene un crecimiento sostenido en Norteamérica.

La nueva ronda se suma a ajustes anteriores. El diario señaló que Starbucks clausuró 627 locales en Norteamérica y Europa en septiembre pasado y eliminó 900 puestos no vinculados directamente con las tiendas.

En mayo, Starbucks suprimió otros 300 empleos corporativos y cerró oficinas de Estados Unidos con poca utilización, según el diario.

La compañía había recortado cerca de 2.000 puestos corporativos durante 2025 y añadió alrededor de 500 desvinculaciones en dos rondas de 2026, según la revista.

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En julio, Starbucks elevó sus previsiones anuales de ventas y ganancias por acción tras registrar su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento comercial.

Expansión global sin cambios

Las clausuras forman parte de “Back to Starbucks”, la estrategia de recuperación anunciada un año antes. El programa contempló una inversión de USD 1.000 millones para ordenar la operación, reformar locales y mejorar la experiencia dentro de las cafeterías.

La iniciativa incluía intervenciones en alrededor de 1.000 tiendas y cierres selectivos. La revisión mantuvo ese criterio: conservar los puntos de venta que se ajusten a los estándares operativos y económicos de la empresa.

Starbucks espera sumar 440 locales netos durante el ejercicio fiscal. La cifra es inferior a la previsión anterior, que iba de 600 a 650 establecimientos.

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Starbucks acordó el pago de un USD 1.000.000 en Florida para resolver una demanda sobre sus políticas de diversidad laboral (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Demanda en Florida resuelta días antes del anuncio

El anuncio llegó pocos días después de que Starbucks resolviera una demanda presentada por el estado de Florida sobre sus políticas de diversidad, equidad e inclusión.

El canal informó que la compañía acordó pagar USD 1 millón y no aplicar objetivos, cuotas ni preferencias basadas en raza o sexo en sus prácticas laborales en Estados Unidos.

La oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó que el acuerdo alcanza a todas las operaciones de la cadena en el país.

La demanda había sido iniciada en diciembre de 2025 bajo el argumento de que esas políticas vulneraban la Ley de Derechos Civiles estatal.

El pacto exige que Starbucks cumpla las normas de Florida sobre contrataciones, ascensos, remuneraciones, programas de mentoría, proveedores y composición de la junta directiva.

También establece certificaciones anuales de cumplimiento durante cuatro años a cargo del principal responsable legal de la empresa.

Starbucks no vinculó ese acuerdo con la decisión de cerrar las cafeterías. La explicación de la empresa para las clausuras se limita a la revisión del rendimiento económico y de la experiencia ofrecida en los locales seleccionados.

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