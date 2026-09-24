Golpeados por un rayo en el año con más actividad eléctrica en Florida: la pareja que quedó al borde de la muerte y sorprendió a los médicos con su recuperación

Imágenes de una cámara corporal muestran a servicios de emergencia y policías asistiendo a la pareja tras el impacto de un rayo en Florida (Winter Garden Police Department)

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Florida atraviesa el verano más activo eléctricamente en al menos una década, y la historia de Aaron y Clare Walenga ilustra con crudeza lo que eso significa: el 2 de septiembre, una descarga los tumbó en el West Orange Trail de Winter Haven y los dejó al borde de la muerte. Él, con fracturas y quemaduras. Ella, sin pulso.

Aaron, de 48 años, despertó convencido de que los había atropellado un vehículo. Clare, de 43, había dejado de respirar por entre tres y cuatro minutos y se había puesto azul, según declaró él a Fox News Digital.

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Lo que vino después sorprendió incluso a los médicos: dos días más tarde, los estudios de seguimiento ya no detectaban hemorragias cerebrales en ninguno de los dos.

Salieron a caminar como cada semana. Volvieron en ambulancia, con el cráneo fracturado y el corazón dañado (Walenga family)

Cuatro testigos corrieron hacia el rayo para ayudarlos

Mientras una cerca metálica seguía iluminada por la descarga eléctrica, cuatro testigos llamaron al 911 y practicaron RCP sobre Clare hasta que los servicios de emergencia llegaron, aproximadamente 10 minutos después. “Hay que destacar la valentía que mostraron… podían ver la cerca que se encendió a su lado”, dijo Aaron en declaraciones a Fox News Digital.

Los médicos confirmaron que ambos sufrieron hemorragias cerebrales, y Clare también presentó daño cardíaco.

Aaron tuvo fracturas en las cuencas oculares, nariz rota, dientes dañados y quemaduras en la mano y en la muñeca donde llevaba el paraguas y su Apple Watch.

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Sin embargo, en el seguimiento realizado dos días después, los estudios ya no detectaban sangrado cerebral en ninguno de los dos, y la afección cardíaca de Clare había desaparecido. Ella recuperó la memoria completa en el mismo plazo.

Charlotte, Michael, Amber y Tiffany no se conocían entre sí. Esa noche le practicaron RCP a una desconocida hasta que llegó ayuda (Walenga family)

En Florida, la actividad eléctrica superó el promedio en un 28% este año

Según Chris Vagasky, especialista en datos del Consejo Nacional de Seguridad contra Rayos (CNSR), la actividad eléctrica en el estado acumula en 2026 un 28% por encima del promedio de los últimos 10 años.

El incremento se aceleró hacia el final del verano: un 12% sobre el promedio en julio, un 58% en agosto y un 212% en la primera quincena de septiembre, de acuerdo con información publicada por el Washington Post.

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Dieciséis personas murieron por rayos en Estados Unidos en lo que va del año, seis de ellas en Florida.

Entre las víctimas del estado figuran Kenya Glasgow, de 31 años, y su hija Kennedi, de 2, alcanzadas por un rayo el 23 de agosto en Margate cuando regresaban a casa de una tía para cenar; un hombre de 41 años que murió mientras usaba una moto acuática cerca del Parque Fort De Soto, y un joven de 20 años fulminado en un suburbio de Orlando a principios de septiembre.

Julio, agosto y septiembre de 2026 registraron niveles de actividad eléctrica que no tienen explicación todavía (NOAA/Handout via REUTERS)

Desde julio, Florida registra una actividad eléctrica que los especialistas no logran explicar

Vagasky describió este año como “superactivo” para Florida, sin poder precisar aún la causa del fenómeno.

Para determinarlo, explicó Vagasky, habrá que analizar patrones de tormentas y datos meteorológicos, con la humedad como primer indicador: mayor humedad significa más agua disponible para alimentar tormentas eléctricas.

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Algunos estudios sugieren que el calentamiento global intensificará la actividad eléctrica; una investigación de la Universidad de California en Berkeley de 2014 proyectó un incremento de aproximadamente el 50% en los rayos en Estados Unidos hacia el año 2100.

Aun así, el especialista advirtió que es difícil conectar un fenómeno de escala local como un rayo con el cambio climático en términos generales.

Los Walenga fueron alcanzados en septiembre, el mes que registró un 212% más de actividad eléctrica que el promedio. Nadie sabe aún por qué (Walenga family)

John Jensenius, experto en seguridad del CNSR, subrayó que ningún espacio al aire libre ofrece protección durante una tormenta eléctrica.

Un rayo puede caer hasta a 16 kilómetros (10 millas) de la lluvia visible, por lo que escuchar un trueno ya es señal suficiente para buscar refugio.

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Recomendó planificar actividades al aire libre con base en los pronósticos, monitorear los cambios climáticos y permanecer bajo techo durante al menos 30 minutos después del último trueno.

“Cuando truene, refúgiese en casa”, resumió en declaraciones recogidas por el Washington Post.