Murió uno de los hombres heridos en el intento de magnicidio contra Donald Trump en 2024

El lugar de un mitin de campaña del candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump aparece vacío y lleno de escombros el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania (AP/Evan Vucci, Archivo)

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James Copenhaver, uno de los tres asistentes heridos durante el intento de asesinato contra el entonces candidato presidencial y ex presidente Donald Trump en un acto de campaña de 2024, murió a los 76 años en un hospital de Pittsburgh. La información sobre su deceso fue notificada por su abogado.

Copenhaver recibió disparos en un brazo y en el abdomen el 13 de julio de 2024, cuando un joven de 20 años abrió fuego desde una azotea cercana al mitin en Butler, Pensilvania. Una bala rozó la oreja derecha de Trump y el republicano fue evacuado del lugar.

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El hombre permanecía en las gradas al momento del ataque y las heridas le dejaron secuelas permanentes, entre ellas dificultades de movilidad que lo obligaban a usar bastón. El médico forense del condado de Allegheny informó que Copenhaver murió el miércoles en el Hospital West Penn de Allegheny Health Network, en Pittsburgh. El comunicado no precisó si el fallecimiento tuvo relación directa con las lesiones sufridas durante el atentado.

Su abogado, Joseph Feldman, comunicó en nombre de la familia que Copenhaver murió acompañado por sus seres queridos. El hombre y su esposa, Marianne, presentaron en junio una demanda contra el Gobierno federal ya que, bajo la mirada de la pareja, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional no garantizaron una protección adecuada durante el acto político. La denuncia señaló que Copenhaver pasó por varias cirugías, entre ellas la extirpación de una parte del colon y padeció daños renales, lesiones en otras zonas del cuerpo y pérdida de sensibilidad en una pierna. El escrito calificó las heridas como “debilitantes, graves, permanentes y que le cambiaron la vida”.

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El ex candidato presidencial republicano y actual presidente de EE. UU., Donald Trump, hace un gesto con el rostro ensangrentado mientras recibe asistencia de personal del Servicio Secreto de EEUU (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

Otros dos espectadores resultaron heridos de bala durante el atentado. David Dutch sobrevivió, mientras que Corey Comperatore murió en el lugar tras proteger a su familia de los disparos.

La familia definió a Copenhaver como esposo, padre y abuelo, y destacó su servicio militar. “La dedicación de James a este gran país fue una parte fundamental de su vida”, expresó el comunicado. “Como veterano, sirvió con orgullo a nuestra nación en las fuerzas armadas, y su amor por la patria nunca flaqueó. James fue un verdadero patriota estadounidense que creía profundamente en las libertades e ideales sobre los que se fundó esta nación, y encarnó las mejores cualidades de nuestro gran país”, añadió la familia.

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El presidente Donald Trump también se refirió a la muerte de Copenhaver en redes sociales como “una pérdida inmensa” y lo definió como “un verdadero patriota estadounidense”.

“Hace más de dos años, en Butler, Pensilvania, un pistolero desquiciado intentó sofocar nuestro movimiento “Estados Unidos Primero”. En cambio, Jim y tantos otros maravillosos patriotas que aman a nuestro país, se mantuvieron unidos en defensa de nuestros valores compartidos de libertad, independencia y justicia. Tras resultar herido protegiendo a su familia, Jim demostró una valentía extraordinaria, continuando con coraje la lucha y manteniendo un espíritu positivo a pesar de las dificultades inimaginables”, recordó el mandatario vía su perfil en Truth Social.

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Donald Trump es protegido por agentes del Servicio Secreto tras un intento de asesinarlo en un mitin de campaña el 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania (AP/Evan Vucci)

Y cerró: “Su legado imborrable de amor y devoción perdurará para siempre. Nuestras condolencias y oraciones están con la familia Copenhaver, especialmente con su increíble esposa Marianne”.

(Con información de Associated Press)