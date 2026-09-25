Angelina Jolie vendió su histórica casa de Los Ángeles por USD 24,75 millones

Angelina Jolie vendió su mansión en Los Ángeles por USD 24,75 millones tras permanecer cinco meses en el mercado

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Angelina Jolie vendió su histórica residencia de Los Ángeles por USD 24,75 millones, una operación cerrada cinco meses después de que la actriz pusiera la propiedad en el mercado por USD 29,85 millones. La casa se encuentra en el barrio de Los Feliz, ocupa cerca de 0,8 hectáreas y perteneció al director Cecil B. DeMille, informó People.

La compraventa se concretó el jueves 24 de septiembre, de acuerdo con registros inmobiliarios revisados por USA Today. La vivienda fue adquirida por Jolie en junio de 2017 por USD 24,5 millones, por lo que el monto de la reciente venta quedó apenas por encima de la inversión inicial y unos USD 5,1 millones por debajo del precio de salida fijado en mayo.

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La operación se cerró por debajo del precio pedido en mayo

El precio final de la operación representó una rebaja cercana al 17 por ciento respecto a la pretensión inicial

La actriz, de 51 años, ofreció el inmueble por USD 29,85 millones a comienzos de mayo. La cifra final de USD 24,75 millones supone una reducción cercana al 17 % frente a aquella pretensión inicial, tal y como consignó People al confirmar la venta con una fuente vinculada a la transacción.

El medio indicó que la propiedad forma parte de Laughlin Park, una zona residencial cerrada de Los Feliz, en Los Ángeles. Por su parte, USA Today aseguró que los registros de la operación ubican el cierre de la venta el 24 de septiembre.

Jolie compró la mansión un año después de su separación de Brad Pitt. El Wall Street Journal, citado por People, había señalado que el cambio de residencia ocurrió tras la ruptura de la pareja, que tiene seis hijos.

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La venta se produjo mientras la actriz aún no informó públicamente cuál será su próxima residencia permanente. Una fuente citada por TMZ sostuvo que Jolie planea pasar tiempo fuera de Los Ángeles y viajar entre los lugares donde viven sus hijos adultos, además de permanecer temporadas en Camboya. Esa versión no fue comentada de forma pública por representantes de la intérprete.

La propiedad fue diseñada en 1913 y perteneció a Cecil B. DeMille

El arquitecto B. Cooper Corbett diseñó la vivienda en 1913 para el director de cine Cecil B. DeMille

El valor histórico de la residencia está ligado a Cecil B. DeMille, una de las figuras centrales de la industria cinematográfica estadounidense durante la primera mitad del siglo XX. La vivienda fue diseñada en 1913 por el arquitecto B. Cooper Corbett y comprada por DeMille en 1916, precisó el aviso inmobiliario citado por People.

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La familia del director mantuvo el inmueble hasta finales de la década de 1980. Durante ese período, DeMille incorporó a la finca una casa vecina que había pertenecido previamente a Charlie Chaplin, de acuerdo con USA Today.

La residencia principal responde al estilo Beaux Arts y cuenta con unos 1.020 metros cuadrados de superficie. La casa tiene seis dormitorios y diez baños, además de espacios complementarios que forman parte del conjunto residencial, detallaron los medios estadounidenses.

Entre los elementos del terreno figuran árboles centenarios, jardines de rosas, una casa de huéspedes con estudio y entrada independiente, una pileta de unos 12 metros, una casa de piscina, un gimnasio, una casa de té y un garaje separado con puesto de seguridad.

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La mansión reúne espacios residenciales y vistas de Hollywood

El terreno de la propiedad ofrece vistas directas hacia las colinas de Hollywood y el Observatorio Griffith

Además de las seis habitaciones, la finca incluye biblioteca, bodega y dependencias para personal en el subsuelo, informó USA Today. Las fotografías difundidas durante la etapa de venta mostraban una cocina de estilo campestre, salas de estar y zonas exteriores conectadas con la pileta.

El inmueble posee vistas hacia las colinas de Hollywood, el cartel de Hollywood y el Observatorio Griffith, según las descripciones de la propiedad recogidas por medios estadounidenses. Los más de 0,8 hectáreas de terreno también ofrecen privacidad gracias a la vegetación y al acceso controlado del vecindario.

La operación pone fin a la etapa de Jolie en una vivienda asociada tanto con la historia de Hollywood como con un período personal posterior a su separación. People señaló que la actriz había residido allí desde 2017, mientras que los registros citados por USA Today confirman que la venta se formalizó esta semana.

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