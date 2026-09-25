Estados Unidos

Escapó de un hospital, robó un auto y desató una impresionante persecución policial en Florida

Jordan Eugene Brown, de 35 años, había sido trasladado al Palmetto Hospital, de donde huyó. Sustrajo el vehículo de una mujer y se lanzó a la calle, donde decenas de patrulleros lo siguieron

Jordan Eugene Brown fue arrestado en el noroeste de Miami-Dade tras una persecución policial por el presunto robo de un automóvil (NBC News)
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Un hombre identificado como Jordan Eugene Brown, de 35 años, fue detenido luego de que presuntamente robara un automóvil en el estacionamiento del Palmetto Hospital y protagonizara una persecución policial que terminó en un choque en el noroeste del condado de Miami-Dade, en Florida. El caso es investigado por la Policía de Hialeah, informó NBC6.

Las autoridades señalaron al medio que Brown había sido trasladado horas antes al centro médico, ubicado en West 68th Street, por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade bajo una orden de la Ley Baker, el mecanismo estatal que permite una evaluación involuntaria de salud mental en determinadas circunstancias.

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Poco después de llegar al hospital, el hombre abandonó las instalaciones. Los investigadores sostienen que, ya en el estacionamiento, se acercó a una mujer que descendía de su vehículo y entró por la fuerza al automóvil. A continuación, habría escapado en el coche y golpeado a otro vehículo durante la huida, de acuerdo con la reconstrucción difundida por la policía al canal local.

Brown habría escapado del hospital antes del robo del vehículo

La policía captura a un asesino en serie luego de una persecución
El hombre abordó por la fuerza el vehículo de una mujer en el estacionamiento del centro médico y chocó a otro auto durante la huida (Captura de video)

La policía de Hialeah explicó que el incidente inicial ocurrió en el estacionamiento del Palmetto Hospital, mientras la mujer presuntamente afectada salía de su automóvil. Imágenes aéreas mostradas por NBC6 registraron a personal de emergencias que atendía a la conductora mientras una parte del área permanecía acordonada.

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Las autoridades no informaron de personas lesionadas como consecuencia del presunto robo ni del choque ocurrido en el estacionamiento. Tampoco difundieron detalles sobre el estado de la mujer después de la atención inicial.

La investigación por el robo de automóvil y la colisión con fuga permanece bajo jurisdicción de la Policía de Hialeah. Ese organismo aclaró que sus agentes no intervinieron en la persecución posterior, aunque sí quedaron a cargo de las pesquisas por los hechos ocurridos dentro de su área.

La Ley Baker permite que una persona sea llevada a un centro de salud para una evaluación cuando existen criterios legales vinculados a una posible crisis de salud mental. Las autoridades no precisaron las circunstancias que derivaron en el traslado de Brown al hospital ni divulgaron información médica sobre el detenido.

La persecución recorrió carreteras del noroeste de Miami-Dade

La policía captura a un asesino en serie luego de una persecución
La Policía de Hialeah asumió la investigación sobre el robo del coche y la colisión con fuga ocurridos en el área del hospital (Captura de video)

Luego de recibir el aviso, agentes policiales, efectivos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y patrulleros de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) siguieron a un Nissan Sentra negro por varias vías del noroeste de Miami-Dade, relató el medio.

Durante el operativo, los agentes intentaron detener el vehículo con maniobras PIT, una técnica policial diseñada para hacer que un automóvil pierda estabilidad a baja velocidad. Pese a los daños que sufrió el Sentra durante esos intentos, el conductor continuó su marcha y esquivó tanto a las patrullas como a otros automovilistas, indicó NBC6.

Nicole Rodriguez, una testigo consultada por el canal, aseguró que la conducción generó preocupación entre quienes presenciaron la secuencia. “Alguien podría haber resultado realmente herido; iba en sentido contrario, de frente al tránsito”, afirmó en declaraciones recogidas por la emisora.

Ashley Bueso también relató que había visto varios episodios de riesgo durante el seguimiento policial. “Es una locura, porque vi muchas cosas; lo perseguían, golpearon su auto y él siguió avanzando”, aseguró a NBC6.

Un patrullero de Florida detuvo el auto tras hacerlo girar

La policía captura a un asesino en serie luego de una persecución
Un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida provocó el giro del vehículo en la intersección de la avenida 17 y la calle 79 para concretar la detención (Captura de video)

La persecución concluyó cuando un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida logró hacer que el Nissan girara y chocara. Brown fue arrestado en la intersección de Northwest 17th Avenue y 79th Street, informaron las autoridades.

Tras la detención, los funcionarios confirmaron que el conductor era la misma persona que, horas antes, había salido del Palmetto Hospital y era buscada por el presunto robo del automóvil. Las imágenes aéreas difundidas por el medio mostraron el cierre del operativo y la presencia de numerosos vehículos oficiales en la zona.

Por el momento, las autoridades no detallaron los cargos que podrían presentarse contra Brown ni informaron cuándo comparecería ante un tribunal. La Policía de Hialeah mantiene abierta la investigación sobre el presunto robo de automóvil y el choque con fuga registrados en el hospital.

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