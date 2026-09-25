Estados Unidos

Detienen a Susan Sarandon y Hannah Einbinder en una protesta contra Netanyahu en Nueva York

Las actrices de Hollywood quedaron bajo custodia policial junto a decenas de activistas de Jewish Voice for Peace por bloquear el tráfico frente a la sede de la ONU. La Policía de NYPD intervino durante la manifestación que rechazaba la presencia del primer ministro israelí en la Asamblea General

:La NYPD dispersó una concentración organizada por Jewish Voice for Peace sobre la Primera Avenida, horas antes del discurso del primer ministro israelí ante la Asamblea General
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La actriz Susan Sarandon, ganadora del Óscar, y Hannah Einbinder, protagonista de Hacks, quedaron detenidas el jueves en Nueva York junto a más de 100 manifestantes durante una protesta frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en rechazo a la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien llegó a la ciudad para dirigirse a la Asamblea General.

La Policía de Nueva York (NYPD) intervino para despejar una intersección bloqueada por los participantes de la concentración, organizada por Jewish Voice for Peace.

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Susan Sarandon y Hannah Einbinder quedaron detenidas en Nueva York durante una manifestación frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Susan Sarandon y Hannah Einbinder quedaron detenidas en Nueva York durante una manifestación frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Según la CNN, la NYPD tomó a 103 personas bajo custodia sobre la Primera Avenida, a pocas cuadras del edificio de la ONU. Reuters cifró en al menos 30 los detenidos. Un portavoz de la NYPD indicó, según The Guardian, que los efectivos respondieron a una “manifestación no programada” cuyos participantes bloqueaban el tráfico; quienes no obedecieron las advertencias para despejar el área fueron arrestados.

Susan Sarandon y Hannah Einbinder, detenidas en la protesta contra Netanyahu en Nueva York

Videos del operativo mostraron a Sarandon y a Einbinder con las manos atadas con bridas plásticas y conducidas hacia un autobús policial. La CNN, con un equipo en el lugar, informó que los efectivos llegaron pasadas las 12 del mediodía y comenzaron las detenciones alrededor de la 1 de la tarde.

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La Policía de Nueva York tomó bajo custodia a más de 100 manifestantes por bloquear el tráfico en la Primera Avenida. (REUTERS/Shannon Stapleton)
La Policía de Nueva York tomó bajo custodia a más de 100 manifestantes por bloquear el tráfico en la Primera Avenida. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Además de las dos actrices, entre los detenidos figuraron la candidata congresista demócrata Darializa Avila Chevalier, el concejal Chi Ossé, el comediante Caleb Hearon, la escritora Glennon Doyle y la exanalista de inteligencia Chelsea Manning, de acuerdo con Jewish Voice for Peace.

La exanalista de inteligencia Chelsea Manning y el concejal Chi Ossé figuraron entre las personas arrestadas por las autoridades. (REUTERS/Shannon Stapleton)
La exanalista de inteligencia Chelsea Manning y el concejal Chi Ossé figuraron entre las personas arrestadas por las autoridades. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Otros participantes que no fueron detenidos incluyeron a la actriz Cynthia Nixon, el dramaturgo Tony Kushner y la fotógrafa Nan Goldin, según Reuters.

Protesta anti-Netanyahu frente a la ONU: 200 manifestantes bloquearon la Primera Avenida

Unas 200 personas se congregaron con camisetas blancas estampadas con las consignas “Financien a las personas, no las bombas” y “No a la guerra”, y carteles que decían “Dejen de armar a Israel” y “Pongan fin al genocidio”, de acuerdo con Reuters y la CNN. Jewish Voice for Peace convocó la concentración para exigir el fin del armamento a Israel y lo que el grupo calificó como genocidio en Gaza.

La agrupación Jewish Voice for Peace convocó la protesta para exigir el fin del envío de armas a Israel. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
La agrupación Jewish Voice for Peace convocó la protesta para exigir el fin del envío de armas a Israel. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Los agentes llegaron en bicicleta, rodearon a los manifestantes y, uno a uno, los retiraron del área, les ataron las manos con bridas y los subieron a autobuses policiales. Los videos de la protesta registraron cánticos en los que los participantes acusaron a Netanyahu de genocidio: entre los más repetidos figuraron “Netanyahu, no puedes esconderte, se te busca por genocidio”, “Palestina libre” y “Ni un centavo más, no más dinero para el crimen de Israel”.

Más tarde, cientos de manifestantes marcharon por las calles de Nueva York con consignas como “Palestina libre” y “Gaza, estamos de tu lado”.

Netanyahu defendió a Israel ante la Asamblea General mientras delegados abandonaban el recinto

Mientras la protesta tenía lugar en las afueras, Netanyahu tomó la palabra ante la Asamblea General. Decenas de delegados abandonaron el recinto durante su discurso, de acuerdo con Reuters y la CNN. El primer ministro defendió las acciones militares de Israel frente a las críticas internacionales y afirmó que, de no haber atacado a Irán, “todos estaríamos muertos”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu cuestionó a Gran Bretaña y Francia por su reconocimiento al Estado palestino. (EFE/SARAH YENESEL)
El primer ministro Benjamin Netanyahu cuestionó a Gran Bretaña y Francia por su reconocimiento al Estado palestino. (EFE/SARAH YENESEL)

Además, criticó a Gran Bretaña y Francia por reconocer al Estado palestino: “Nos acusan a nosotros, a Israel, el minúsculo Israel, de colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay gente de Gran Bretaña y de Francia. Por Dios, ellos inventaron el término”, declaró ante el pleno.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. (REUTERS/Bing Guan)
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. (REUTERS/Bing Guan)

La CNN recordó que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Galland por presuntos crímenes de guerra, órdenes que el primer ministro tachó de “absurdas” y “antisemitas”. El gobierno israelí niega las acusaciones de genocidio y sostiene que actúa en defensa propia conforme al derecho internacional.

Sarandon y Einbinder, dos voces del mundo del espectáculo contra la guerra en Gaza

Sarandon lleva meses en el centro de la polémica por sus posiciones públicas sobre la guerra en Gaza. Según The Guardian, la actriz declaró en el Festival de Cine de Venecia que continúa perdiendo trabajo por sus opiniones: “Todavía me han quitado películas recientemente porque hay agencias que les dicen a las personas que no me contraten”, dijo.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con un texto en inglés sobre fondo gris, publicado por hannaheinbinder
Hannah Einbinder publica un mensaje en redes sociales para denunciar las acciones del Gobierno de Israel y criticar la postura de los políticos de Estados Unidos. (@hannaheinbinder)

Einbinder, por su parte, reconoció su detención en una historia de Instagram y escribió: “Si las fotos de mis amigos y yo siendo arrestados en protesta por la vergonzosa visita de Netanyahu a Nueva York logran llamar la atención sobre algo, que sea sobre la devastadora guerra genocida que libra contra el pueblo de Palestina y el sur del Líbano”.

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