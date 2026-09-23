Un exrepartidor postal es acusado de desechar cerca de 300 boletas electorales antes de las primarias de Utah

Un exempleado del Servicio Postal de Estados Unidos enfrenta cargos federales por desechar cerca de 300 boletas electorales en Utah (REUTERS/Mike Segar).

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Un repartidor del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) fue acusado de desechar ilegalmente cerca de 300 boletas de voto por correo destinadas a residentes de Eagle Mountain, Utah, antes de las elecciones primarias estatales del 23 de junio de 2026.

Damon Matai Seei, de 34 años y residente de Payson, fue detenido y compareció ante un tribunal federal de Salt Lake City tras ser acusado por un gran jurado el 16 de septiembre.

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El hombre ya no trabaja para el USPS y se declaró no culpable del delito grave de destrucción o demora de correspondencia. Su próxima audiencia está prevista para el 30 de noviembre.

La investigación continúa y el cargo podría conllevar una pena de hasta cinco años de prisión federal en caso de ser declarado culpable.

El fiscal general adjunto interino Trent McCotter aseveró en un comunicado: “Cuando los votantes estadounidenses emiten su voto legalmente, deben tener la certeza de que será contado. Desechar presuntamente cientos de papeletas es un delito federal grave que socava la integridad de nuestras elecciones. La integridad del voto no es una cuestión partidista”.

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Una de las boletas electorales que fue arrojada a un contenedor de basura por Damon Matai Seei (Office of Public Affairs).

El correo fue arrojado a un contenedor en el estacionamiento de una iglesia

Según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos, Seei arrojó correspondencia y boletas a un contenedor de basura el 3 de junio, poco después de iniciar su recorrido en Eagle Mountain, un suburbio de Provo. El contenedor se encontraba en el estacionamiento de una iglesia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, entre los envíos encomendados a Seei, había publicidad y cientos de boletas enviadas a electores para las primarias, en las que figuraban candidatos demócratas y republicanos, precisó NBC News.

La fiscal federal para el Distrito de Utah, Melissa Holyoak, contó que el entonces empleado dijo a los investigadores que no actuó por motivaciones políticas y que no tenía intención de desechar las boletas.

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De acuerdo con los registros del caso citados por Associated Press, el cartero explicó que actuó por “pereza” y que se sintió sobrepasado por la cantidad de envíos. Por ello, descartó anuncios publicitarios para “aligerar su carga de trabajo”.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que el trabajador había separado las boletas al comienzo de su turno, por lo que consideró poco creíble que desconociera que se encontraban entre el correo descartado.

El contenedor ubicado en el estacionamiento de una iglesia de Eagle Mountain, Utah, donde un ex cartero habría arrojado boletas electorales (Office of Public Affairs).

Vecinos alertaron que las boletas no habían llegado

La investigación comenzó después de que residentes de Eagle Mountain informaran al secretario del condado de Utah, Aaron Davidson, que no habían recibido sus boletas.

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Tras revisar la participación electoral de la comunidad y contactar a los vecinos, la oficina del funcionario concluyó que el número de personas afectadas ascendía a cientos.

Utah envía automáticamente una boleta por correo a todos los votantes registrados y activos, aunque ese sistema dejará de aplicarse en 2029 debido a una ley estatal que exigirá la inscripción voluntaria.

Cerca del 95% de los votantes del estado utiliza esta modalidad, según la fiscal Holyoak, citada por NBC News. Se desconoce si quienes no recibieron sus boletas pudieron votar posteriormente.

En un comunicado recogido por NBC News, el Servicio Postal de Estados Unidos afirmó que mantiene controles sobre los envíos políticos y electorales con el objetivo de “garantizar la confianza pública” en la correspondencia durante los procesos electorales.

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La institución señaló que, a partir de la denuncia sobre el descarte de correspondencia, remitió el caso a su oficina del inspector general, encargada de investigar posibles delitos cometidos por empleados postales.

El USPS manifestó además que “la singularidad del correo político y electoral convierte su seguridad en una prioridad absoluta durante cada ciclo electoral” y que trabaja para “prevenir, identificar y resolver cualquier problema que pueda interferir con su entrega segura y puntual”.