Investigan las muertes de dos estudiantes universitarios en Misisipi: encontraron kratom envasado en ambos casos

Un estudiante fue localizado en el campus de Ole Miss y el otro en la ciudad de Oxford (Instagram: @olemiss).

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Dos estudiantes de la Universidad de Misisipi (Ole Miss) fueron hallados muertos el lunes 21 de septiembre. Durante las pesquisas, se encontró kratom envasado en ambos casos, aunque las autoridades no han determinado si esta sustancia causó o contribuyó a los fallecimientos.

No se divulgaron las identidades de los estudiantes. La alcaldesa de Oxford, Robyn Tannehill, confirmó que uno fue encontrado en el campus universitario y el otro en la ciudad, fuera de las instalaciones de Ole Miss.

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Según informó The New York Times, el forense Glenn Coleman indicó a The Clarion Ledger que las víctimas tenían 18 y 20 años. Coleman comentó que los estudios toxicológicos podrían demorar varias semanas antes de arrojar resultados.

El kratom, una sustancia de venta libre en Estados Unidos

De acuerdo con CNN, el kratom es un extracto elaborado a partir de las hojas de Mitragyna speciosa, un árbol originario del sudeste asiático. Se suele utilizar como tratamiento no autorizado para el dolor, la ansiedad y la adicción a las drogas.

Este extracto se comercializa en formatos como polvo, cápsulas, tabletas, té de hojas sueltas y concentrados. Se encuentra en gasolineras, tiendas de conveniencia, comercios de tabaco, sitios de venta en línea, supermercados y tiendas de alimentos saludables.

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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo clasifica como una “droga y sustancia química de preocupación”. Puede producir efectos estimulantes o sedantes, según la dosis, y se asocia con síntomas psicóticos y dependencia psicológica y física, precisó NBC News.

La Mayo Clinic considera que el kratom es inseguro e ineficaz. Según NBC News, la institución lo ha vinculado con un número reducido de muertes, aunque en casi todos esos casos también había otras drogas o sustancias involucradas.

Entre los posibles signos de intoxicación se encuentran la presión arterial alta, los vómitos, los temblores, las convulsiones, las alucinaciones, el daño hepático y la taquicardia, reportó CNN.

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No está prohibido en todo el estado de Misisipi, aunque Oxford y otras ciudades han vetado la venta de productos relacionados.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos clasifica al kratom como una sustancia de preocupación por sus efectos estimulantes y sedantes (Captura de video: Arizona’s Family - 3TV/CBS 5).

Las autoridades investigan las muertes y piden evitar especulaciones

Las muertes ocurrieron tras un fin de semana de alta afluencia en Oxford, marcado por el partido en el que Ole Miss derrotó a la Universidad Estatal de Luisiana (LSU).

En la investigación intervienen autoridades locales, estatales y federales. El Departamento Metropolitano de Narcóticos del Condado de Lafayette aseguró no contar con información que vincule ambos casos.

Sin embargo, advirtió en un comunicado recogido por NBC News: “Por precaución, recomendamos a todos evitar el kratom y cualquier otro medicamento o sustancia que no les haya sido recetado o que no hayan obtenido de una fuente confiable y regulada”.

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El capitán Alex Fauver, jefe de la unidad metropolitana de narcóticos, declaró que no se registraron otras muertes de estudiantes ni otros miembros de la comunidad afectados.

Las autoridades pidieron no difundir especulaciones ni información que no cuente con confirmación oficial sobre los casos.

Asimismo, recordaron que la naloxona, conocida comercialmente como Narcan, está disponible en el campus y puede revertir sobredosis provocadas por opioides mientras llega la asistencia médica, detallaron CNN y ABC News.

Los resultados de los estudios toxicológicos para determinar la causa de los fallecimientos demorarán varias semanas (Captura de video: WREG News Channel 3).

Las intoxicaciones notificadas por kratom aumentaron en Estados Unidos

Una investigación citada por CNN registró 3.434 casos de intoxicación por kratom en Estados Unidos en 2025, frente a los 258 registrados en 2015, lo que representa un aumento superior al 1.200%.

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El estudio contabilizó 233 muertes vinculadas al consumo durante ese período; en 184 de esos casos intervinieron otras sustancias.

La mayoría de las exposiciones al kratom correspondió a hombres de entre 20 y 39 años, aunque los registros también aumentaron entre las personas de 40 a 59 años.