Wall Street cerró con pérdidas por un aumento del petróleo y el salto de los rendimientos del Tesoro

Los tres principales índices de Wall Street cerraron la jornada con pérdidas motivadas por el aumento en los rendimientos de la deuda y del petróleo. (REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo)

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Los principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas este miércoles, presionados por un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y por la reactivación de los precios del petróleo, luego de que el presidente de Irán advirtiera que Teherán no cederá ante Washington.

El S&P 500 retrocedió 0,74%, hasta los 7.706,03 puntos, tras haber cerrado la jornada anterior apenas 0,4% por debajo de su récord del mes pasado. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 352,10 puntos, equivalentes a un 0,7%, hasta 51.511,59 unidades, mientras que el Nasdaq Composite se hundió 1,1%, hasta 26.936,04 puntos, alejándose de su propio máximo histórico.

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La caída bursátil se produjo después de que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltara a 5,10% desde el 4,96% registrado el martes por la noche, un movimiento considerable para el mercado de renta fija. En determinado momento de la sesión, el rendimiento llegó a rozar el 5,14%, un nivel que no se veía desde 2007, previo a la crisis financiera global que hizo caer los rendimientos en los años posteriores. Los rendimientos más altos encarecen el financiamiento para empresas y consumidores, además de restar atractivo a las acciones frente a la renta fija. Los retornos de los bonos a dos años también alcanzaron su nivel más alto desde 2024.

Un informe preliminar difundido en la mañana del miércoles indicó que la actividad empresarial en Estados Unidos se aceleró en septiembre hasta su nivel más alto en más de cinco años, un dato que alimentó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés en octubre. El mismo relevamiento mostró que los costos para las empresas subieron al ritmo más rápido en cuatro años, en parte por el encarecimiento del petróleo, según explicó Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence.

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Lauren Cassidy, directora de inversiones de Founders 100 ETF en Dallas, resumió el sentimiento del mercado: “El mercado de valores quiere una resolución al conflicto (en Oriente Medio) y, si no la conseguimos, tendremos tasas más altas durante más tiempo, lo que seguirá pesando sobre el mercado de renta variable”.

El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó el 5,10%, un nivel que no se registraba desde 2007. (AP Photo/Richard Drew)

El barril de Brent para entrega en noviembre se disparó 3,86% este miércoles, hasta 103,08 dólares, tras varias sesiones consecutivas a la baja que lo habían llevado a acercarse a los 99,25 dólares del martes. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes de entrega avanzó 1,81%, hasta 92,16 dólares. El repunte respondió al escepticismo de los inversores sobre una reanudación efectiva del diálogo entre Washington y Teherán, luego de que se disipara el optimismo inicial generado en la Asamblea General de la ONU.

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El detonante fue el discurso del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien afirmó ante la ONU: “Ayer, Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo”. Pezeshkian insistió en que la República Islámica no se rendirá: “Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”. Esas declaraciones provocaron que el único representante de la delegación estadounidense presente abandonara la sala durante el discurso.

La actividad empresarial en Estados Unidos se aceleró en septiembre hasta su punto más alto en más de cinco años. (AP Photo/Richard Drew)

Un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido ante la ONU que debía tomar una “gran decisión” entre aniquilar Irán o alcanzar un acuerdo con Teherán. También dijo que el entendimiento no llegaría, presumiblemente, antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Trump aseguró después que la delegación de Estados Unidos mantuvo una reunión de tres horas con representantes iraníes y calificó el encuentro como “muy bueno”. Añadió que ambas partes preveían volver a conversar “en un futuro muy cercano”.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que Washington seguía dispuesto a negociar, aunque descartó “grandes avances” en la reunión celebrada el martes. Para John Kilduff, analista petrolero de Again Capital, al acercamiento entre ambos países “le falta consistencia”.

Las cotizaciones también reflejaron la inquietud por el mercado del diésel. Kilduff señaló que, ante los precios récord del combustible en las estaciones de servicio estadounidenses, aumentaron las conversaciones sobre una posible prohibición de las exportaciones durante 90 días. El medio digital Politico informó que el Gobierno de Trump preparaba un proyecto con ese objetivo. Josh Michalowski, especialista en diésel de Argus Media, advirtió que “una prohibición de las exportaciones estadounidenses sería devastadora” para Europa. Trump afirmó el martes que había pedido no enviar diésel al exterior.

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La persistencia de la inflación llevó a la Reserva Federal a elevar la semana pasada su tasa de interés de referencia por primera vez en tres años. El banco central busca contener el aumento del costo de vida y llevar la inflación a su objetivo del 2%. El gobernador de la Fed Michael Barr afirmó el miércoles que probablemente serán necesarios más incrementos de tasas. Los operadores asignaban una probabilidad superior al 50% a que la Fed eleve su tasa de referencia en sus reuniones de octubre y diciembre, según datos de CME Group.

El alza de los rendimientos también golpeó al sector inmobiliario. KB Home presentó una ganancia trimestral superior a la prevista por los analistas, pero sus acciones terminaron con una caída del 3%. El presidente ejecutivo de la constructora, Jeffrey Mezger, afirmó que las condiciones del sector se endurecieron en los últimos tres meses. Los compradores potenciales se muestran más cautelosos ante el aumento de las tasas hipotecarias y la presión de la “incertidumbre geopolítica y los vientos económicos en contra”.

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Las acciones de Alphabet, matriz de Google, y Amazon cayeron durante la jornada. Amazon bloqueó el uso de Muse, el asistente de inteligencia artificial de Meta Platforms, en su plataforma de compras. Meta extendió las ganancias acumuladas durante la semana tras la recepción favorable de Muse. Analistas señalaron que la herramienta podría favorecer a las compañías de infraestructura tecnológica y competir con bancos, plataformas de comercio electrónico y otros negocios orientados al consumidor.

El índice de semiconductores de Filadelfia retrocedió y Nvidia perdió terreno. En contraste, General Mills subió 1% después de informar una ganancia trimestral superior a las previsiones del mercado. La compañía, propietaria de las marcas Cheerios y Progresso, anticipó que su crecimiento durante el ejercicio fiscal quedará por debajo de su trayectoria histórica debido a un entorno de consumo que seguirá siendo difícil. La empresa mantuvo sin cambios su previsión anual de ganancias.

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En los mercados internacionales, las bolsas retrocedieron en gran parte de Europa y Asia. Hong Kong cayó 1% y Shanghái perdió 0,4% antes de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Washington.