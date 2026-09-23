Trump recibió a Xi Jinping con honores de Estado en su primera visita oficial a Washington en más de una década

Donald Trump recibió a Xi Jinping en la Base Conjunta Andrews al inicio de la primera visita de Estado de un mandatario chino a la Casa Blanca en más de una década. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles personalmente a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington, al comienzo de la primera visita de Estado de un mandatario chino a la Casa Blanca en más de una década. El gesto abrió una agenda de tres días destinada a mantener el diálogo entre las dos principales potencias económicas y militares, pese a sus diferencias en comercio, tecnología y política internacional.

En lugar de limitarse a la ceremonia oficial en la Casa Blanca, el presidente estadounidense quiso participar directamente en la llegada de su homólogo, antes de una agenda cargada de actos protocolares.

PUBLICIDAD

Xi llegó a Estados Unidos acompañado por su esposa, Peng Liyuan, además de altos funcionarios de su Gobierno, entre ellos Cai Qi y el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. La visita se extenderá hasta el viernes.

La Casa Blanca confirmó que este jueves se realizará la ceremonia formal de bienvenida en la residencia presidencial. El programa incluirá una exhibición militar con un bombardero B-2 Spirit y cuatro cazas F-22 Raptor, seguida de conversaciones entre ambos mandatarios. Por la noche, Trump y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán una cena de Estado para Xi y Peng.

Estados Unidos y China buscan sostener la tregua comercial para evitar una nueva escalada arancelaria entre ambas potencias. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El despliegue protocolar busca acompañar una relación que atraviesa una etapa de relativa distensión comercial, pero que mantiene varios conflictos abiertos. Washington y Beijing han utilizado durante los últimos meses distintos mecanismos de negociación para evitar una nueva escalada arancelaria, mientras persisten desacuerdos sobre minerales estratégicos, controles tecnológicos y el acceso a componentes vinculados con industrias de alta tecnología.

PUBLICIDAD

Comercio, inteligencia artificial e Irán

Uno de los asuntos que estará sobre la mesa será la continuidad de la tregua comercial entre ambos países. El objetivo es evitar que las disputas por aranceles y restricciones comerciales vuelvan a afectar las relaciones económicas bilaterales.

La inteligencia artificial ocupará también un lugar relevante. Estados Unidos y China compiten por el liderazgo en el desarrollo de sistemas avanzados y mantienen restricciones sobre tecnologías consideradas estratégicas. Washington ha aplicado medidas destinadas a reforzar su producción interna de semiconductores y limitar determinados riesgos asociados a la dependencia tecnológica.

Xi Jinping llegó a Estados Unidos acompañado por su esposa Peng Liyuan y los altos funcionarios Cai Qi y Wang Yi. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Antes de la llegada de Xi, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la necesidad de mantener abierto el contacto entre ambos Gobiernos pese a sus diferencias. Según la declaración recogida para la visita, Washington y Beijing tienen “la obligación de interactuar y hablar al más alto nivel”.

PUBLICIDAD

Desde Beijing, el mensaje también apuntó a preservar los canales diplomáticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que Xi y Trump mantendrán un intercambio sobre las relaciones bilaterales y asuntos internacionales, mientras que el Gobierno de Xi planteó la necesidad de “mejorar el diálogo y la cooperación” y “gestionar adecuadamente las diferencias”.

La visita terminará el viernes. Trump y Melania compartirán un encuentro privado con Xi y Peng en la Casa Blanca antes de trasladarse junto a ellos a los Archivos Nacionales, donde se encuentran documentos históricos fundamentales de Estados Unidos. El programa forma parte de los actos oficiales preparados para la visita y coincide con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

PUBLICIDAD

La última visita de Xi a la Casa Blanca ocurrió en 2015, durante la presidencia de Barack Obama. Desde entonces, la relación entre Washington y Beijing atravesó una guerra comercial, restricciones tecnológicas, disputas por cadenas de suministro y mayores tensiones geopolíticas.

Trump y Xi finalizarán la agenda oficial con una visita a los Archivos Nacionales durante las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El encuentro de esta semana representa, por ello, el principal contacto presencial entre ambos gobiernos dentro de esta nueva etapa de negociaciones.