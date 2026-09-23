Estados Unidos

Marco Rubio confirmó que la transición en Venezuela “está en marcha” y detalló las condiciones para celebrar elecciones

El secretario de Estado dijo desconocer los detalles sobre los intentos de la líder opositora María Corina Machado de regresar a Venezuela y destacó que es “muy valiente”

Marco Rubio confirmó que la transición en Venezuela “ya está en marcha” y detalló las condiciones para celebrar elecciones (REUTERS)
Marco Rubio confirmó que la transición en Venezuela “ya está en marcha” y detalló las condiciones para celebrar elecciones (REUTERS)
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La transición democrática en Venezuela deberá combinar la reconstrucción de sus instituciones con una recuperación económica que permita celebrar elecciones libres y justas y, posteriormente, garantizar que el gobierno surgido de las urnas pueda mantenerse en funciones, así lo explicó este miércoles ante periodistas el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El funcionario señaló que dirigentes de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 ya mantienen conversaciones periódicas con el interinato para preparar ese proceso.

Las declaraciones de Rubio se produjeron un día después del primer encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro. La reunión tuvo lugar en Nueva York, durante una recepción con mandatarios que participan de la Asamblea General de la ONU, y estuvo centrada en la situación política y económica del país.

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Hay un proceso de transición política que está en marcha”, afirmó Rubio.

Para Washington, el proceso electoral no puede limitarse a la convocatoria y celebración de una votación. El funcionario estadounidense planteó que deben reconstruirse previamente las condiciones que permitan a los ciudadanos conocer las propuestas de los candidatos, a los partidos reorganizarse y a las autoridades electorales recuperar credibilidad.

Lo que queremos ver no es solo que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que un eventual gobierno electo podría quedar expuesto si asumiera el poder en medio de un deterioro económico y social extremo.

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El secretario de Estado dijo desconocer los detalles sobre los intentos de la líder opositora María Corina Machado de regresar a Venezuela (REUTERS)
El secretario de Estado dijo desconocer los detalles sobre los intentos de la líder opositora María Corina Machado de regresar a Venezuela (REUTERS)

Entre los elementos que Estados Unidos considera necesarios, Rubio mencionó el acceso de los candidatos a los medios de comunicación. Según dijo, durante las últimas semanas se produjeron cambios en ese ámbito y algunos medios independientes venezolanos que habían permanecido fuera del sistema de difusión nacional volvieron a emitir dentro del país.

El secretario de Estado también describió una mayor presencia pública de dirigentes opositores. Como ejemplo, señaló que algunas conferencias de prensa recientes muestran una cantidad de medios considerablemente mayor que la observada años atrás.

Otro punto señalado por Rubio fue la reconstrucción de los partidos políticos. Muchos de sus dirigentes continúan fuera de Venezuela, por lo que, según explicó, deberán disponer de condiciones para regresar, reorganizar sus estructuras y participar como fuerzas políticas.

Consultado por los intentos de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de regresar a Venezuela durante las últimas 24 horas y sobre si debería permitírsele entrar al país, Rubio dijo que desconocía los detalles.

No estoy seguro de a qué se refiere o de qué está hablando”, respondió el secretario de Estado antes de ampliar su respuesta sobre la situación de la dirigente opositora. “María Corina es muy valiente. Nos gusta mucho. La conozco desde hace mucho tiempo y he interactuado con ella durante mucho tiempo”, afirmó.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

A partir de allí, el funcionario desplazó el eje hacia la situación de los millones de venezolanos que abandonaron el país y hacia las condiciones necesarias para que puedan regresar. Rubio afirmó que Estados Unidos quiere que esa comunidad tenga la posibilidad de volver a Venezuela si así lo desea, recuperar sus actividades económicas y participar nuevamente en la vida política del país.

El secretario de Estado sostuvo que ya existen señales de un mayor movimiento de venezolanos hacia Venezuela. Mencionó los vuelos desde Miami y explicó que algunos venezolanos que anteriormente tuvieron un papel relevante en la vida política o económica del país están regresando para evaluar las condiciones antes de decidir si permanecen.

Nos gustaría llegar a un punto en el que sientan y tengan la confianza de que realmente pueden regresar y reconstruir lo que perdieron”, explicó. “No se trata solo de María Corina, que es una mujer muy valiente; hay otras personas que están en el extranjero”, agregó.

Para el funcionario estadounidense, ese proceso está directamente relacionado con las negociaciones que mantienen las distintas partes sobre la transición. “Necesitamos avanzar más en estas conversaciones con respecto a la transición y la reconciliación”, afirmó.

Rubio también puso énfasis en la necesidad de recuperar la confianza en el sistema electoral. El objetivo, explicó, es que los ciudadanos puedan tener garantías de que los votos serán contabilizados y publicados correctamente y que las instituciones encargadas de administrar los comicios sean consideradas legítimas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Delcy Rodríguez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Delcy Rodríguez

Deuda y recuperación económica

Queda mucho por arreglar para que Venezuela tenga éxito. Hablamos de los pasos que quedan para que eso ocurra. La reestructuración de la deuda es clave para ello”, afirmó el funcionario estadounidense.

Sostuvo que Washington pretende contribuir a la recuperación económica, aunque remarcó que el proceso debe realizarse de manera adecuada.

El secretario de Estado vinculó además la estabilidad económica con la posibilidad de consolidar el sistema político. Según explicó, una crisis social y económica severa podría dificultar el funcionamiento de las instituciones y poner en riesgo la continuidad del proceso de transición.

Queremos una democracia estable con una economía funcional que permita a su gente prosperar”, afirmó.

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