Estados Unidos

Melania Trump lanzó Imperia, su foro de liderazgo femenino, en la Bolsa de Nueva York

La primera dama estadounidense tocó la campana de apertura de NYSE y habló luego ante delegadas de casi 90 compañías globales, para presentar su iniciativa de mujeres que impulsan negocios, movilizan inversiones e inciden en políticas públicas

En la apertura de operaciones en NYSE, la primera dama tocó la campana y compartió el podio con Lynn Martin, presidenta de la bolsa, las ejecutivas Lisa Su, Christy Valentine y Caryn Seidman Becker, y la periodista Liz Claman. (Reuters)
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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, tocó la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York (NYSE) este miércoles para dar inicio al encuentro Imperia, una plataforma de poder económico femenino que reunió a representantes de casi 90 empresas públicas y privadas de todo el mundo. El acto tuvo lugar en una de las semanas de mayor actividad diplomática, con la Asamblea General de las Naciones Unidas en pleno desarrollo en Nueva York y la expectativa puesta en la reunión entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, prevista para el jueves en la Casa Blanca.

Melania Trump estuvo acompañada en el podio por Lisa Su, directora ejecutiva de Advanced Micro Devices (AMD), Lynn Martin, presidenta de la NYSE, y la conductora de Fox Business News Liz Claman. Tras el toque de campana, a las 9:45 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, la primera dama se trasladó al salón del directorio del edificio para hablar ante las ejecutivas convocadas al evento.

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No es la primera vez que Melania Trump pisa el podio de la NYSE: en enero de este año también tocó la campana de apertura para celebrar el lanzamiento de su documental Melania.

Melania Trump encabezó la apertura de la Bolsa de Nueva York para dar inicio a la plataforma de poder económico femenino Imperia. (REUTERS/Brendan McDermid)
Melania Trump encabezó la apertura de la Bolsa de Nueva York para dar inicio a la plataforma de poder económico femenino Imperia. (REUTERS/Brendan McDermid)

Imperia se presenta como un foro anual organizado y conducido por la NYSE donde reunir a las ejecutivas de mayor influencia global, con el fin de hacer negocios, mover capital e incidir en política pública. Marc Beckman, jefe de comunicaciones de la primera dama, lo definió ante USA Today como el “Davos para mujeres”, en referencia al Foro Económico Mundial que cada año convoca en Suiza a unos 3.000 líderes políticos y empresariales.

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La iniciativa busca, según la Casa Blanca, “aprovechar la fortaleza colectiva de las ejecutivas más influyentes del mundo en torno a una visión compartida de empoderamiento económico”. El programa incluyó conversaciones con CEOs de primer nivel y sesiones de trabajo entre las participantes.

La primera dama ingresó a NYSE con la presidenta de la bolsa, Lynn Martin, y dio luego el discurso principal del encuentro Imperia. (REUTERS/Brendan McDermid)
La primera dama ingresó a NYSE con la presidenta de la bolsa, Lynn Martin, y dio luego el discurso principal del encuentro Imperia. (REUTERS/Brendan McDermid)

La brecha de género en liderazgo

Durante la sesión de Imperia, la presidenta de NYSE presentó la plataforma como respuesta a la falta de mujeres en los máximos cargos de las grandes empresas estadounidenses. Según señaló Martin, este año 55 mujeres dirigen compañías Fortune 500. La cifra, que equivale al 11 % de las firmas incluidas en ese ranking, es récord y, por eso mismo, expone la magnitud de la disparidad.

En el índice S&P 500, donde solo 48 mujeres ocupan puestos de directora ejecutiva, el porcentaje es un poco peor: el 9,6 % del total. Martin destacó que ninguna de ellas encabeza una de las 15 empresas de mayor facturación del Fortune 500: la mujer mejor posicionada es Gail Boudreaux, de Elevance Health, en el puesto 18.

First Lady Melania Trump Delivers Keynote at IMPERIA Summit from the NYSE
El índice S&P 500 registra cuarenta y ocho directoras ejecutivas, lo que representa el nueve coma seis por ciento del total, señaló la presidenta de NYSE, Lynn Martin, como indicador del techo de cristal.

Para la ejecutiva de NYSE, los datos hablan menos de discriminación que de una ineficiencia del mercado: “El talento y el desempeño no respetan el género, pero la oportunidad todavía no se distribuye de manera equitativa”. Esa ineficiencia se puede observar en un dato: las empresas con más mujeres en posiciones directivas muestran mejores resultados de rentabilidad, dividendos y retorno para los accionistas. También citó el desempeño de un fondo cotizado compuesto por compañías dirigidas por mujeres, que este año superó al S&P 500.

Melania Trump: invertir en las mujeres

En su discurso, Melania Trump definió Imperia como “una plataforma global para mujeres líderes, fundadoras e inversoras vinculadas al futuro del comercio”. Dijo que la iniciativa apunta a mujeres que “lideran con independencia, moldean mercados, influyen en políticas y ayudan a construir las bases económicas del futuro”.

La primera dama puso el acento en la siguiente etapa de la participación femenina en la economía. “Durante generaciones, las mujeres lucharon por un lugar en la mesa. El próximo capítulo consiste en poseer, crecer y hacer espacio para las mujeres que vienen después”, afirmó.

First Lady Melania Trump Delivers Keynote at IMPERIA Summit from the NYSE
Melania Trump afirmó en su discurso de inauguración de Imperia, en la NYSE, que las mujeres deben ampliar su control sobre empresas, acciones e inversiones.

Enumeró activos sobre los que, según su planteo, las mujeres deben ampliar su control: empresas, acciones, bienes raíces, capital, inversiones, ideas y propiedad intelectual. “Las mujeres no son simplemente una parte del mercado ni meras participantes. Somos su base y su infraestructura, como consumidoras, inversoras, líderes, cuidadoras, innovadoras y administradoras de las finanzas de los hogares”. Sin las mujeres, enfatizó, la economía moderna no funcionaría.

“La mayor fuerza sin explotar del mundo no es un nuevo mercado, una tecnología innovadora ni un recurso natural aún no descubierto. Son las mujeres”, dijo. Aconsejó: “No se limiten a aconsejar a otra mujer: inviertan en ella”.

La jornada de Imperia continuó con una conversación sobre inteligencia artificial y seguridad entre Clayman y Su, y otra sobre el sistema de salud, con la participación de Christy Valentine, CEO de Anthem Blue Cross Blue Shield. El cierre fue una conversación entre Martin y Caryn Seidman Becker, cofundadora y CEO de CLEAR.

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