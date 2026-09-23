Estados Unidos

Cómo 30.000 no ciudadanos quedaron registrados para votar en Estados Unidos por error

Una falla estructural en los padrones electorales se extendió por al menos 12 estados durante más de dos décadas sin que mediara intención ni organización. Una investigación reconstruyó el mecanismo detrás de cada caso

Especialistas electorales afirmaron que la cifra de inscriptos por error resulta insuficiente para alterar elecciones nacionales en Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Especialistas electorales afirmaron que la cifra de inscriptos por error resulta insuficiente para alterar elecciones nacionales en Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Fallas de software y errores administrativos incorporaron por error a más de 30.000 personas no ciudadanas a los padrones electorales de Estados Unidos desde el año 2000, según una investigación de Reuters publicada el 23 de septiembre de 2026 basada en registros oficiales de una docena de estados.

Los casos se detectaron en al menos 12 estados gobernados tanto por demócratas como por republicanos, entre ellos California, Illinois, Iowa, Nevada, Ohio, Oregón, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas, Utah y Virginia. Los expertos consultados por la agencia coincidieron en que la cifra es demasiado baja como para alterar elecciones nacionales frente a más de 170 millones de votantes registrados.

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Reuters aclaró que no pudo determinar cuántas de esas personas emitieron efectivamente un voto.

¿Cómo se registraron por error miles de no ciudadanos para votar en Estados Unidos?

Los errores tienen origen en los sistemas estatales conocidos como “motor-voter”, que inscriben automáticamente a las personas en el padrón electoral cuando tramitan una licencia de conducir, una identificación estatal u otros servicios gubernamentales. Quienes declaran no ser ciudadanos deberían quedar excluidos del registro, pero fallas de software y errores de carga impidieron que esa información se procesara correctamente.

Los sistemas de registro automático integrados a los trámites de licencias de conducir generaron inscripciones erróneas por fallas tecnológicas. (EFE/ Michael Reynolds)
Los sistemas de registro automático integrados a los trámites de licencias de conducir generaron inscripciones erróneas por fallas tecnológicas. (EFE/ Michael Reynolds)

Nueva Jersey protagonizó el caso más reciente de alto perfil: una falla tecnológica sumó a unos 6.600 no ciudadanos a los padrones entre junio de 2023 y junio de 2024, aunque esas personas habían respondido “no” a la pregunta sobre ciudadanía al solicitar sus documentos. En Oregón, cientos de inmigrantes que presentaron pasaportes extranjeros y actas de nacimiento fueron inscriptos por errores administrativos en el Departamento de Vehículos Motorizados.

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En ese mismo estado, también fueron registrados como votantes cientos de personas de Samoa Americana que presentaron pasaportes estadounidenses, sin que los funcionarios advirtieran que los habitantes de ese territorio son nacionales pero no ciudadanos y, por tanto, no tienen derecho al voto.

Los estados con fallas en los padrones electorales

En California, el Departamento de Vehículos Motorizados inscribió por error a hasta 1.500 no ciudadanos debido a un error de procesamiento, según informaron medios locales. Randall Marquis, un ciudadano canadiense residente en ese estado con tarjeta de residencia permanente, contó a Reuters que recibió por correo una notificación de inscripción electoral para las elecciones de medio término de 2018. “Solo dije: ‘¿Qué estupidez’. La dejé de lado. Pero después pensé: no, es más que una estupidez. ¡Esto está mal!”, declaró el hombre de 71 años.

En Virginia, las autoridades reportaron más de 4.500 personas no ciudadanas en los padrones en 2025, aunque el Departamento de Elecciones estatal aclaró que esa cifra incluye a personas que luego obtuvieron la ciudadanía y a otras que fueron eliminadas de las listas.

¿Cuántos de esos registros derivaron en votos emitidos?

El registro erróneo en un padrón no equivale a un voto emitido y un voto emitido no implica necesariamente un voto ilegal intencional. El caso de Iowa ilustra la complejidad de estas cifras: poco antes de las elecciones de 2024, las autoridades anunciaron que más de 2.000 personas habían sido inscriptas o habían votado tras identificarse como no ciudadanas. Seis meses después, ese número se redujo a 277 personas. De ese total, 35 no ciudadanos emitieron votos contabilizados en las elecciones generales de 2024, sobre un padrón de más de 1,6 millones de votantes.

Una falla en los sistemas de Nueva Jersey sumó a unos 6.600 no ciudadanos al padrón electoral entre 2023 y 2024. (Amanda Andrade-Rhoades/The New York Times)
Una falla en los sistemas de Nueva Jersey sumó a unos 6.600 no ciudadanos al padrón electoral entre 2023 y 2024. (Amanda Andrade-Rhoades/The New York Times)

A nivel federal, un análisis previo de Reuters identificó solo 129 acusaciones bajo el estatuto federal de “voto por extranjeros” creado por el Congreso en 1996. En ninguno de esos casos los fiscales alegaron una operación coordinada para influir en una elección y no hay pruebas de fraude electoral masivo organizado por personas no ciudadanas.

El debate político sobre la prueba de ciudadanía para votar

La Casa Blanca presionó al Congreso para aprobar la SAVE America Act, una propuesta que exigiría prueba de ciudadanía para inscribirse en el padrón y una identificación con foto para votar. Sus defensores la presentan como una medida de sentido común para garantizar que solo los votantes habilitados emitan sufragios. Sus críticos advierten que las restricciones podrían excluir a millones de personas sin acceso fácil a pasaportes o actas de nacimiento.

Mike Johnson en atril con cartel rojo. A su lado, Marjorie Taylor Greene, John Thune y otros legisladores. Banderas de EE. UU. y retrato de Washington al fondo
La Casa Blanca impulsó el proyecto SAVE America Act para exigir pruebas de ciudadanía e identificación con foto al momento de votar. (Reuters)

David Becker, director ejecutivo del Centro de Innovación e Investigación Electoral (CEIR), descartó que esa ley resolvería el problema. “En cada uno de estos casos, el individuo hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Si existiera algún requisito de prueba de ciudadanía, estos problemas seguirían existiendo, porque los propios procesos fallaron”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia.

Cómo funciona el sistema “motor-voter” en Estados Unidos

La Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 —conocida como National Voter Registration Act (NVRA)— dio origen a los sistemas “motor-voter”. Aprobada con apoyo bipartidista durante la presidencia de Bill Clinton, la norma buscaba combatir la baja participación electoral al facilitar el registro automático de ciudadanos en trámites estatales. La tasa de registro pasó del 62% en 1990 al 86% en 2024, según datos del Censo y de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.

Sin embargo, ese mecanismo introdujo un punto de vulnerabilidad: los 50 estados permiten a los inmigrantes legales obtener licencias de conducir y 19 estados más el Distrito de Columbia extienden ese derecho a los inmigrantes sin documentación. Cuando los sistemas informáticos fallan al registrar la respuesta negativa de una persona sobre su ciudadanía, la inscripción electoral se procesa de forma automática.

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