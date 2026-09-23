Escándalo en pleno vuelo: una pasajera denunció a un hombre por masturbarse y la aerolínea la obligó a sentarse a su lado

Una pasajera de 25 años denunció acoso sexual durante un vuelo matutino entre Nueva York y Nueva Jersey (REUTERS/Pawel Kopczynski/File Photo)

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Una pasajera pidió ayuda a la tripulación después de denunciar que un hombre la había acosado sexualmente durante un vuelo. Según su relato, el personal de cabina no llamó a las autoridades, tampoco le ofreció cambiar de asiento y permitió que el hombre bajara del avión al aterrizar.

El episodio ocurrió el 3 de septiembre de 2026, en un vuelo regional de aproximadamente una hora entre Rochester, Nueva York, y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. La mujer, de 25 años, es terapeuta de crisis pediátrica y viajaba hacia Boston para pasar el fin de semana del Día del Trabajo con amigos.

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El vuelo era operado por United Airlines. La denuncia volvió a poner el foco en los protocolos que aplican las aerolíneas ante situaciones de acoso sexual a bordo.

La ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, fue el punto de partida del vuelo en el que ocurrió el incidente denunciado (Google Maps)

La tripulación le permitió pararse, pero la obligó a volver a su asiento antes de aterrizar

Según relató la mujer a NBC News, notó que el hombre sentado a su lado —de entre 35 y 40 años— se masturbaba mientras la miraba.

La mujer aseguró haber alertado de inmediato al personal de la aerolínea. Los auxiliares de vuelo le permitieron quedarse de pie durante aproximadamente una hora.

Sin embargo, cuando el avión comenzó a prepararse para el aterrizaje, le comunicaron que debía regresar a su lugar.

Ante su negativa y la incomodidad que expresó, un auxiliar le indicó que solo serían tres a cinco minutos. El tiempo real fue considerablemente mayor: al estar ubicada en la parte trasera del avión, tuvo que aguardar sentada junto al hombre mientras el resto de los pasajeros desembarcaba.

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El vuelo operó como United Express, a cargo de la aerolínea regional GoJet, en un avión de tipo CRJ-550.

El aeropuerto Newark Liberty, ubicado en Nueva Jersey, es uno de los tres aeropuertos que sirven al área metropolitana de Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

El hombre bajó del avión sin consecuencias y un empleado le preguntó “¿Qué quiere que haga?”

Una vez que el avión llegó a la puerta de embarque, el hombre descendió sin que nadie lo interceptara ni llamara a las autoridades.

La pasajera se acercó al personal de tierra para plantear lo sucedido. La respuesta de un agente fue: “¿Qué quiere que haga?”, tal y como relató ante NBC News.

Otro agente le reconoció que los protocolos no habían sido respetados y le aconsejó presentar una queja formal.

La pasajera radicó una denuncia ante la Administración Federal de Aviación (FAA) y se comunicó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Ambas acciones las tomó por iniciativa propia, sin orientación de la tripulación.

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La Administración Federal de Aviación regula la seguridad aérea en Estados Unidos y puede investigar el comportamiento del personal de cabina ante denuncias de pasajeros (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

La aerolínea abrió una investigación y ofreció un crédito de USD 100

La respuesta de United Airlines generó una nueva polémica. En el correo que le enviaron a la pasajera, la empresa describió lo ocurrido como “un comportamiento de otro pasajero que le generó preocupación”, una formulación que la mujer interpretó como una forma de minimizar la situación e, incluso, de culpabilizarla.

Como compensación, la compañía le ofreció un crédito de USD 100 para futuros viajes. Su pasaje original había costado alrededor de USD 400. La afectada aclaró que nunca había solicitado un reembolso; simplemente esperaba una respuesta acorde a la gravedad de lo que vivió.

Tras la difusión del caso, la aerolínea confirmó que abrió una investigación. “Estamos revisando este reporte, pero por el momento no tenemos nada adicional para compartir”, declaró un vocero del grupo en comunicación con People. El comunicado no incluyó detalles sobre si el pasajero involucrado fue identificado o si se tomó alguna medida en su contra.

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