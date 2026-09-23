Estados Unidos

Escándalo en pleno vuelo: una pasajera denunció a un hombre por masturbarse y la aerolínea la obligó a sentarse a su lado

La tripulación habría permitido que el acusado abandonara la aeronave sin consecuencias. Según relató la mujer, como respuesta a lo ocurrido recibió un voucher cuyo valor equivalía a la cuarta parte del precio que había pagado por el pasaje

Una pasajera de 25 años denunció acoso sexual durante un vuelo matutino entre Nueva York y Nueva Jersey (REUTERS/Pawel Kopczynski/File Photo)
Una pasajera de 25 años denunció acoso sexual durante un vuelo matutino entre Nueva York y Nueva Jersey (REUTERS/Pawel Kopczynski/File Photo)
Guardar

Una pasajera pidió ayuda a la tripulación después de denunciar que un hombre la había acosado sexualmente durante un vuelo. Según su relato, el personal de cabina no llamó a las autoridades, tampoco le ofreció cambiar de asiento y permitió que el hombre bajara del avión al aterrizar.

El episodio ocurrió el 3 de septiembre de 2026, en un vuelo regional de aproximadamente una hora entre Rochester, Nueva York, y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. La mujer, de 25 años, es terapeuta de crisis pediátrica y viajaba hacia Boston para pasar el fin de semana del Día del Trabajo con amigos.

PUBLICIDAD

El vuelo era operado por United Airlines. La denuncia volvió a poner el foco en los protocolos que aplican las aerolíneas ante situaciones de acoso sexual a bordo.

Entrada de cristal con arco metálico e iluminación azul que tiene un letrero del estacionamiento del Aeropuerto de Rochester
La ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, fue el punto de partida del vuelo en el que ocurrió el incidente denunciado (Google Maps)

La tripulación le permitió pararse, pero la obligó a volver a su asiento antes de aterrizar

Según relató la mujer a NBC News, notó que el hombre sentado a su lado —de entre 35 y 40 años— se masturbaba mientras la miraba.

La mujer aseguró haber alertado de inmediato al personal de la aerolínea. Los auxiliares de vuelo le permitieron quedarse de pie durante aproximadamente una hora.

Sin embargo, cuando el avión comenzó a prepararse para el aterrizaje, le comunicaron que debía regresar a su lugar.

Ante su negativa y la incomodidad que expresó, un auxiliar le indicó que solo serían tres a cinco minutos. El tiempo real fue considerablemente mayor: al estar ubicada en la parte trasera del avión, tuvo que aguardar sentada junto al hombre mientras el resto de los pasajeros desembarcaba.

PUBLICIDAD

El vuelo operó como United Express, a cargo de la aerolínea regional GoJet, en un avión de tipo CRJ-550.

El aeropuerto Newark Liberty, ubicado en Nueva Jersey, es uno de los tres aeropuertos que sirven al área metropolitana de Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)
El aeropuerto Newark Liberty, ubicado en Nueva Jersey, es uno de los tres aeropuertos que sirven al área metropolitana de Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

El hombre bajó del avión sin consecuencias y un empleado le preguntó “¿Qué quiere que haga?”

Una vez que el avión llegó a la puerta de embarque, el hombre descendió sin que nadie lo interceptara ni llamara a las autoridades.

La pasajera se acercó al personal de tierra para plantear lo sucedido. La respuesta de un agente fue: “¿Qué quiere que haga?”, tal y como relató ante NBC News.

Otro agente le reconoció que los protocolos no habían sido respetados y le aconsejó presentar una queja formal.

La pasajera radicó una denuncia ante la Administración Federal de Aviación (FAA) y se comunicó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Ambas acciones las tomó por iniciativa propia, sin orientación de la tripulación.

La Administración Federal de Aviación regula la seguridad aérea en Estados Unidos y puede investigar el comportamiento del personal de cabina ante denuncias de pasajeros (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
La Administración Federal de Aviación regula la seguridad aérea en Estados Unidos y puede investigar el comportamiento del personal de cabina ante denuncias de pasajeros (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

La aerolínea abrió una investigación y ofreció un crédito de USD 100

La respuesta de United Airlines generó una nueva polémica. En el correo que le enviaron a la pasajera, la empresa describió lo ocurrido como “un comportamiento de otro pasajero que le generó preocupación”, una formulación que la mujer interpretó como una forma de minimizar la situación e, incluso, de culpabilizarla.

Como compensación, la compañía le ofreció un crédito de USD 100 para futuros viajes. Su pasaje original había costado alrededor de USD 400. La afectada aclaró que nunca había solicitado un reembolso; simplemente esperaba una respuesta acorde a la gravedad de lo que vivió.

Tras la difusión del caso, la aerolínea confirmó que abrió una investigación. “Estamos revisando este reporte, pero por el momento no tenemos nada adicional para compartir”, declaró un vocero del grupo en comunicación con People. El comunicado no incluyó detalles sobre si el pasajero involucrado fue identificado o si se tomó alguna medida en su contra.

Temas Relacionados

United AirlinesNueva JerseyEstados UnidosAcoso SexualDenunciaNueva YorkMasturbaciónVueloAviónFaaFbiInvestigaciónEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran más de 23.000 vehículos por una falla que puede causar pérdida de potencia y dejar las luces fuera de servicio

El problema fue detectado en unidades fabricadas entre 2019 y 2024 y puede afectar el funcionamiento del sistema eléctrico de 12 voltios, según la notificación presentada ante las autoridades estadounidenses

Retiran más de 23.000 vehículos por una falla que puede causar pérdida de potencia y dejar las luces fuera de servicio

La EPA anunció un plan de USD 93,4 millones para eliminar productos químicos peligrosos de un canal contaminado en California

El organismo ambiental federal presentó su segundo intento de remediación del Lauritzen en Richmond, pero los vecinos afirman que la propuesta no garantiza una descontaminación completa

La EPA anunció un plan de USD 93,4 millones para eliminar productos químicos peligrosos de un canal contaminado en California

Las empresas de IA prometieron frenar juntas: 10 días después, OpenAI y Anthropic salieron a bajar precios

Cuatro suscriptores las demandaron por pactar ese freno. Lo que pasó el martes puede ser su mejor defensa

Las empresas de IA prometieron frenar juntas: 10 días después, OpenAI y Anthropic salieron a bajar precios

De patrullar las calles de Miami a pelear en UFC: la historia del oficial cubanoamericano Luis “The Stache” Hernández

Es agente de Miami-Dade, lleva ocho años entrenando artes marciales mixtas y obtuvo un contrato con UFC tras mantener su invicto profesional en Las Vegas

De patrullar las calles de Miami a pelear en UFC: la historia del oficial cubanoamericano Luis “The Stache” Hernández

Se retiran del mercado 76 toneladas de carne de res, cerdo y cabra tras emitirse una alerta sanitaria de máximo riesgo

La medida alcanza productos elaborados sin supervisión federal que fueron enviados a comercios y restaurantes para su posterior venta al público

Se retiran del mercado 76 toneladas de carne de res, cerdo y cabra tras emitirse una alerta sanitaria de máximo riesgo

TECNO

Robots humanoides modelan en las pasarelas de Vogue World Milan: Jennifer Lopez y Versace aplauden el desfile

Robots humanoides modelan en las pasarelas de Vogue World Milan: Jennifer Lopez y Versace aplauden el desfile

Un dispositivo nanomecánico desarrollado por el MIT imita neuronas y reúne cálculo y memoria: cómo funciona

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este miércoles

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este día

La IA ya propone las ideas de los científicos: el problema es quién va a saber cuándo se equivoca

ENTRETENIMIENTO

“Merecías más tiempo”: la exnovia de Presley Gerber rinde homenaje con un emotivo mensaje en redes

“Merecías más tiempo”: la exnovia de Presley Gerber rinde homenaje con un emotivo mensaje en redes

“The Chosen” tendrá un tercer especial navideño: ¿cuándo podrá verse?

Dolph Lundgren consideró el suicidio legal durante su batalla contra el cáncer: “Casi había perdido toda esperanza”

Levi, el hijo de Matthew McConaughey, debuta en las pasarelas de Milán a los 18 años

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

MUNDO

Inician perforaciones en Turquía para investigar el sitio que algunos expertos asocian con el Arca de Noé

Inician perforaciones en Turquía para investigar el sitio que algunos expertos asocian con el Arca de Noé

Murió el cantante brasileño Rick Sollo tras caerse el helicóptero en el que viajaba: hay otras 4 víctimas fatales

Santiago Peña: “Paraguay no es neutral en el conflicto del Indo-Pacífico, estamos con Taiwán”

Estados Unidos: hallaron una tortuga de dos cabezas en Cabo Cod y es el tercer caso en seis años

Pezeshkian defendió el plan nuclear de Irán y negó que su país apoye al terrorismo: “Debe ser poderoso para evitar ser amenazado”