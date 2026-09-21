Un pasajero saltó por la borda de un crucero de Carnival y sigue desaparecido en el océano Pacífico

La Guardia Costera de Estados Unidos activó una búsqueda y rescate por el pasajero desaparecido del Carnival Panorama con apoyo de la Armada de México y embarcaciones comerciales (REUTERS/Lucy Nicholson)

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Un hombre cayó al océano Pacífico desde el crucero Carnival Panorama el sábado por la mañana, mientras la embarcación completaba el último tramo de un viaje de 7 noches entre Puerto Vallarta y Long Beach, California.

La Guardia Costera de Estados Unidos activó de inmediato operaciones de búsqueda y rescate que continúan en curso con participación de aeronaves, la Armada de México y embarcaciones comerciales de la zona, informó NBC Los Angeles.

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El pasajero, cuya identidad no fue divulgada públicamente, viajaba acompañado de familiares cuando fue reportado como desaparecido. Según un pasajero que relató el episodio al sitio TMZ, un familiar del hombre comenzó a buscarlo antes de acudir a los servicios de atención a bordo para solicitar que lo llamaran por altoparlantes, aproximadamente a las 10:30.

Las revisiones de las cámaras de vigilancia instaladas en cubierta confirmaron que el pasajero había caído al agua.

El pasajero del crucero Carnival Panorama viajaba con familiares y fue reportado como desaparecido cerca de las 10:30, cuando pidieron que lo llamaran por altoparlantes (ABC7)

La tripulación confirmó el hecho tras revisar las cámaras de seguridad

Carnival Cruise Line indicó que, al tomar conocimiento de que un pasajero estaba desaparecido, la tripulación del Panorama activó los procedimientos de búsqueda e investigación previstos para ese tipo de emergencias.

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Esto incluyó la revisión del circuito cerrado de televisión (CCTV) y la notificación inmediata a las autoridades marítimas de ambos países. “Cuando se nos notificó de un huésped desaparecido, el equipo del barco inició los procedimientos de búsqueda e investigación, incluyendo la revisión del material de CCTV y la notificación a las guardacostas de Estados Unidos y México”, precisó un vocero de la empresa en un comunicado difundido el domingo.

A las 15, el Panorama giró para unirse a las labores de rescate en las aguas donde el pasajero habría caído, según informó TMZ. Para las 16:30, la nave retomó el rumbo hacia California. Alrededor de las 17, el capitán y el director del crucero confirmaron por altoparlantes que el pasajero había sido verificado como persona caída al agua, y que las autoridades locales continuarían la búsqueda.

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Las cámaras de vigilancia en cubierta confirmaron que el pasajero cayó al agua y la tripulación del crucero verificó el hecho tras revisar el CCTV (Bloomberg)

Los pasajeros estuvieron confinados en sus camarotes durante aproximadamente una hora

Mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda, la tripulación ordenó a todos los pasajeros regresar a sus camarotes. El confinamiento duró cerca de una hora. Personal de seguridad recorrió cada habitación para escanear las tarjetas de identificación de los huéspedes, un procedimiento estándar en situaciones de búsqueda a bordo.

Michael Bedwell, uno de los pasajeros presentes, describió el momento ante ABC7: “Nunca había vivido algo así en un crucero. Solo hicimos lo que nos dijeron. Seguían diciendo que buscaban a una persona y ahora sabemos que saltó al agua”.

El incidente ocurrió en el séptimo y último día de navegación antes del regreso a Long Beach. El Panorama había salido de Puerto Vallarta, su último puerto de escala, el jueves a las 20. El crucero había partido originalmente de Long Beach el 13 de septiembre en un itinerario de una semana por la Riviera mexicana.

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Carnival Cruise Line informó que activó los protocolos de emergencia y notificó de inmediato a las autoridades marítimas de Estados Unidos y México (REUTERS/Monserrat Zavala)

El Centro de Coordinación de Rescate Alameda coordina la búsqueda

El Centro de Coordinación de Rescate Alameda, dependiente de la Guardia Costera estadounidense, fue notificado el sábado por la tarde y asumió la coordinación de los esfuerzos de búsqueda.

Aeronaves de ala fija fueron desplegadas para rastrear la zona, mientras que la Armada de México y embarcaciones comerciales que navegaban en las cercanías también participaron en las tareas, según informó la Guardia Costera en un comunicado.

Carnival informó que brindaba asistencia a los familiares del pasajero, que viajaban con él a bordo. “Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y sus seres queridos”, indicó la compañía en su comunicado.

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Poco después de las 19 del sábado, se comunicó a los pasajeros que el barco tenía previsto arribar a Long Beach a las 21 del domingo. Hasta el momento, la identidad del pasajero no fue revelada públicamente.