Trabajaba como técnico de uñas, huyó a Vietnam tras un doble crimen ligado a una deuda narco y ahora el FBI ofrece USD 1.000.000 por su captura

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca al arresto de Trung Duc Lu. (FOX 29 Philadelphia)

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca directamente al arresto de Trung Duc Lu, ciudadano vietnamita de 46 años acusado de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato de dos hermanos en Filadelfia, Pensilvania, en agosto de 2014. La agencia incorporó a Lu en su lista de Los diez fugitivos más buscados el 11 de marzo de 2026, casi siete años después de que un tribunal federal de Pensilvania emitiera una orden de arresto en su contra.

La oficina del FBI en Filadelfia ofrece una recompensa de un USD 1 millón por información que permita arrestar a Trung Duc Lu. (@FBIPhiladelphia )

Según la ficha oficial del FBI, Lu es la última persona prófuga vinculada a esos crímenes y debe ser considerado armado, peligroso y con alto riesgo de fuga internacional. Las autoridades creen que huyó a Vietnam poco después de los hechos y que permanece allí desde entonces.

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Quién es Trung Duc Lu, el técnico de uñas en la lista de los más buscados del FBI

Trung Duc Lu nació en Vietnam y emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Se estableció en el barrio de Queens, Nueva York, donde trabajaba como técnico de uñas.

El FBI cree que Trung Duc Lu huyó a Vietnam poco después de los hechos de 2014 y que permanece allí desde entonces. (FBI)

El FBI lo identifica como presunto integrante de la banda callejera Born to Kill, conocida también como BTK o Canal Boys. Habla inglés y vietnamita, y las autoridades registran los siguientes alias:

Trung D. Lu

Tuan Hoang

Phong Le / Phong Van Le

Brendan Lu / Calvin Lu

Duc Trung / Duc L. Trung / Lu Trung

“B”

Un cartel de búsqueda del FBI ofrece una recompensa por información sobre Trung Duc Lu, acusado de secuestro y asesinato en Pensilvania, Estados Unidos. (FBI)

Las autoridades sostienen que Lu fue enviado a Filadelfia por esa organización para cobrar una deuda de USD 100.000 relacionada con el tráfico de drogas, según informó 6abc Philadelphia.

Qué delitos se le atribuyen por los hechos de agosto de 2014 en Filadelfia

Según la investigación federal, Lu participó en la tortura, el secuestro y el asesinato de dos hermanos vietnamitas. Sus cuerpos fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. Una tercera víctima sobrevivió al ataque y colaboró con las autoridades.

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El FBI identifica a Trung Duc Lu como presunto integrante de la banda callejera Born to Kill, también conocida como BTK o Canal Boys.

La orden de arresto federal fue emitida el 10 de julio de 2019 en el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania. Los cargos en su contra son:

Conspiración para cometer secuestro.

Secuestro (tres cargos).

Viaje interestatal para facilitar actividades ilícitas.

Conspiración para cobrar una deuda por medios extorsivos.

Cobro de una deuda por medios extorsivos.

Conspiración para distribuir marihuana.

Complicidad.

“Agregar a Trung Lu a la lista de los diez más buscados del FBI refleja la gravedad de sus presuntos crímenes y nuestro compromiso inquebrantable de llevarlo ante la justicia”, afirmó Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia, en una conferencia de prensa.

Las señas particulares que identifican al fugitivo

Lu mide aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa cerca de 64 kilogramos (140 libras), tiene cabello negro y ojos marrones. Su rasgo más distintivo es un conjunto de tatuajes: un dragón en el centro de la espalda con la inscripción “Asian Pride” en letras grandes, otro tatuaje sobre el pectoral izquierdo, y ambos brazos cubiertos con diseños de dragones, garras y un tigre.

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La investigación federal señala que los cuerpos de los dos hermanos vietnamitas fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

El FBI confirmó que Lu fue visto por última vez en Vietnam, aunque mantiene vínculos en Estados Unidos, incluidos hijos que residen en el país. Lu es residente permanente estadounidense y nunca solicitó la ciudadanía.

Cómo aportar información al FBI para dar con el paradero del prófugo

La recompensa anunciada por el FBI busca incentivar la colaboración ciudadana a escala global y aplica exclusivamente para información que conduzca de forma directa a la captura de Lu. Quien disponga de datos sobre su paradero o sus actividades puede comunicarse por estos canales:

Línea gratuita: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).

Formulario en línea: tips.fbi.gov.

Oficina local del FBI más cercana.

Embajada o Consulado estadounidense en cualquier país.