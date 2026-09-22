Estados Unidos

Trabajaba como técnico de uñas, huyó a Vietnam tras un doble crimen ligado a una deuda narco y ahora el FBI ofrece USD 1.000.000 por su captura

El Buró Federal de Investigaciones incorporó al vietnamita Trung Duc Lu a su nómina de "Los diez fugitivos más buscados" el 11 de marzo de 2026, más de una década después de los hechos que se le atribuyen en Filadelfia

Tres personas con uniforme de escena del crimen tras cinta policial, el retrato circular de un hombre y el sello del FBI.
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca al arresto de Trung Duc Lu. (FOX 29 Philadelphia)
Guardar

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca directamente al arresto de Trung Duc Lu, ciudadano vietnamita de 46 años acusado de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato de dos hermanos en Filadelfia, Pensilvania, en agosto de 2014. La agencia incorporó a Lu en su lista de Los diez fugitivos más buscados el 11 de marzo de 2026, casi siete años después de que un tribunal federal de Pensilvania emitiera una orden de arresto en su contra.

Publicación digital con la ficha del FBI para localizar a Trung Duc Lu, que incluye cuatro fotografías del prófugo
La oficina del FBI en Filadelfia ofrece una recompensa de un USD 1 millón por información que permita arrestar a Trung Duc Lu. (@FBIPhiladelphia )

Según la ficha oficial del FBI, Lu es la última persona prófuga vinculada a esos crímenes y debe ser considerado armado, peligroso y con alto riesgo de fuga internacional. Las autoridades creen que huyó a Vietnam poco después de los hechos y que permanece allí desde entonces.

PUBLICIDAD

Quién es Trung Duc Lu, el técnico de uñas en la lista de los más buscados del FBI

Trung Duc Lu nació en Vietnam y emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Se estableció en el barrio de Queens, Nueva York, donde trabajaba como técnico de uñas.

Dos fotografías integradas de un hombre sin camiseta que muestra tatuajes en el pecho y en la espalda con la frase Asian Pride
El FBI cree que Trung Duc Lu huyó a Vietnam poco después de los hechos de 2014 y que permanece allí desde entonces. (FBI)

El FBI lo identifica como presunto integrante de la banda callejera Born to Kill, conocida también como BTK o Canal Boys. Habla inglés y vietnamita, y las autoridades registran los siguientes alias:

  • Trung D. Lu
  • Tuan Hoang
  • Phong Le / Phong Van Le
  • Brendan Lu / Calvin Lu
  • Duc Trung / Duc L. Trung / Lu Trung
  • “B”
Cartel del FBI con el nombre Trung Duc Lu, cuatro fotografías, descripción física, cargos criminales y recompensa de un millón de dólares
Un cartel de búsqueda del FBI ofrece una recompensa por información sobre Trung Duc Lu, acusado de secuestro y asesinato en Pensilvania, Estados Unidos. (FBI)

Las autoridades sostienen que Lu fue enviado a Filadelfia por esa organización para cobrar una deuda de USD 100.000 relacionada con el tráfico de drogas, según informó 6abc Philadelphia.

Qué delitos se le atribuyen por los hechos de agosto de 2014 en Filadelfia

Según la investigación federal, Lu participó en la tortura, el secuestro y el asesinato de dos hermanos vietnamitas. Sus cuerpos fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. Una tercera víctima sobrevivió al ataque y colaboró con las autoridades.

PUBLICIDAD

Retrato de frente de un hombre con cabello corto y chaqueta azul sobre un fondo gris
El FBI identifica a Trung Duc Lu como presunto integrante de la banda callejera Born to Kill, también conocida como BTK o Canal Boys.

La orden de arresto federal fue emitida el 10 de julio de 2019 en el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania. Los cargos en su contra son:

  • Conspiración para cometer secuestro.
  • Secuestro (tres cargos).
  • Viaje interestatal para facilitar actividades ilícitas.
  • Conspiración para cobrar una deuda por medios extorsivos.
  • Cobro de una deuda por medios extorsivos.
  • Conspiración para distribuir marihuana.
  • Complicidad.

“Agregar a Trung Lu a la lista de los diez más buscados del FBI refleja la gravedad de sus presuntos crímenes y nuestro compromiso inquebrantable de llevarlo ante la justicia”, afirmó Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia, en una conferencia de prensa.

Las señas particulares que identifican al fugitivo

Lu mide aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa cerca de 64 kilogramos (140 libras), tiene cabello negro y ojos marrones. Su rasgo más distintivo es un conjunto de tatuajes: un dragón en el centro de la espalda con la inscripción “Asian Pride” en letras grandes, otro tatuaje sobre el pectoral izquierdo, y ambos brazos cubiertos con diseños de dragones, garras y un tigre.

La investigación federal señala que los cuerpos de los dos hermanos vietnamitas fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)
La investigación federal señala que los cuerpos de los dos hermanos vietnamitas fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

El FBI confirmó que Lu fue visto por última vez en Vietnam, aunque mantiene vínculos en Estados Unidos, incluidos hijos que residen en el país. Lu es residente permanente estadounidense y nunca solicitó la ciudadanía.

Cómo aportar información al FBI para dar con el paradero del prófugo

La recompensa anunciada por el FBI busca incentivar la colaboración ciudadana a escala global y aplica exclusivamente para información que conduzca de forma directa a la captura de Lu. Quien disponga de datos sobre su paradero o sus actividades puede comunicarse por estos canales:

  • Línea gratuita: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
  • Formulario en línea: tips.fbi.gov.
  • Oficina local del FBI más cercana.
  • Embajada o Consulado estadounidense en cualquier país.

Temas Relacionados

FBIVietnamSecuestroEstados UnidosEstados Unidos NoticiasFugaNarcotráficoNarcoDrogasdroga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comienza la Semana del Oso Gordo para disputar el título de peso pesado de Alaska

Dieciséis osos pardos del Parque Nacional y Reserva Katmai compiten en una votación pública que reconoce al animal con mayores reservas de grasa antes de la hibernación. El ganador se dará a conocer el próximo 29 de septiembre

Comienza la Semana del Oso Gordo para disputar el título de peso pesado de Alaska

El salario mínimo en Florida llega a USD 15 el 30 de septiembre: ¿cuánto más cobrarás por semana?

Este ajuste legal transformará los ingresos básicos del estado sureño. Conoce su impacto real sobre tu bolsillo y cómo planean adaptarse los negocios locales

El salario mínimo en Florida llega a USD 15 el 30 de septiembre: ¿cuánto más cobrarás por semana?

Nueva York activa la alerta por congestión durante la Asamblea de la ONU

La llegada de líderes y delegaciones internacionales traerá cierres de calles, desvíos y un amplio operativo de seguridad en Manhattan durante toda la semana

Nueva York activa la alerta por congestión durante la Asamblea de la ONU

La defensa de Lindsay Clancy pide investigar al único jurado que votó por su condena: por qué apuntan a su celular

El abogado Kevin Reddington solicitó peritar el móvil de Michael Desronvil tras el juicio nulo en Massachusetts. La corte de Plymouth definirá el próximo 29 de septiembre si ocurrieron irregularidades externas durante las deliberaciones por el crimen de Duxbury

La defensa de Lindsay Clancy pide investigar al único jurado que votó por su condena: por qué apuntan a su celular

Confundió a una mujer con un venado y le disparó: cazador quedó libre bajo fianza y enfrenta cargos en Delaware

Walter Moorhead, de 74 años, abrió fuego desde un puesto a ras del suelo en un campo de Ellendale, donde Santos Maria Chilel Soto, de 39, perdió la vida

Confundió a una mujer con un venado y le disparó: cazador quedó libre bajo fianza y enfrenta cargos en Delaware

TECNO

Lista de códigos de Free Fire para reclamar premios y diamantes este 22 de septiembre de 2026

Lista de códigos de Free Fire para reclamar premios y diamantes este 22 de septiembre de 2026

OpenAI plantea un liderazgo de Estados Unidos en la regulación internacional de la IA

Microsoft estaría preparando nueva ola de cientos despidos en Xbox y la reorganización de estudios de videojuegos

Cómo evitar que mi celular se quede sin WhatsApp y cómo respaldar mis fotos y chats

MrBeast construyó un pueblo en Ghana con 10 millones de dólares para ayudar a familias y combatir el trabajo infantil

ENTRETENIMIENTO

Prisión federal para una ex estrella infantil de Disney: Bobb'e J. Thompson, condenado a más de dos años por portar un arma robada

Prisión federal para una ex estrella infantil de Disney: Bobb'e J. Thompson, condenado a más de dos años por portar un arma robada

Acusan al streamer Clavicular de violación y suministro de alcohol a una menor

Así se encuentra la familia de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo Presley: “Siempre estuvieron ahí para él”

Daredevil: Born Again tendrá su última temporada en 2027 después de que Marvel decidiera no renovar a su showrunner

Clavicular, influencer del "looksmaxxing", enfrenta cargos por violación y por suministrar sustancias y alcohol a una menor en Massachusetts

MUNDO

Rubio no descartó un diálogo de EEUU con Irán en Nueva York: “El presidente dijo que está abierto a reunirse con todos”

Rubio no descartó un diálogo de EEUU con Irán en Nueva York: “El presidente dijo que está abierto a reunirse con todos”

El régimen de Irán dijo que su delegación en la Asamblea de la ONU está autorizada a reiniciar el diálogo con Estados Unidos

EN VIVO: Comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas 2027

Hallaron muertos a 10 leones en una reserva de Tanzania declarada Patrimonio de la Unesco y sospechan que fueron envenenados

Batalla por el paso de Bab el-Mandeb: los rebeldes hutíes dicen tener el control pese la contraofensiva de la coalición saudita