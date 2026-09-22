Estados Unidos destinará USD 99 millones a proyectos de perforación y avances en la energía geotérmica

El Departamento de Energía de Estados Unidos destinará más de USD 99 millones a 21 proyectos para expandir la energía geotérmica (AP Foto/Ellen Schmidt)

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El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció la destinación de más de USD 99 millones a 21 proyectos orientados a expandir la energía geotérmica en el país mediante pruebas de tecnologías de próxima generación y perforación exploratoria en sitios con alto potencial de recursos.

Los fondos, anunciados el 21 de septiembre a través de un comunicado oficial del organismo, se distribuirán entre empresas privadas, universidades y firmas especializadas de al menos 12 estados.

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La geotermia convierte el calor acumulado en el interior de la Tierra en electricidad continua, sin intermitencias climáticas. A diferencia de la solar o la eólica, puede operar las 24 horas del día.

Además, la tecnología más avanzada en este campo —que son los sistemas geotérmicos mejorados (EGS, por sus siglas en inglés)— permiten aprovechar ese calor incluso donde no existen acuíferos naturales: ingenieros fracturan la roca, inyectan agua, generan vapor y lo conducen a turbinas de generación.

La técnica adapta métodos de la industria petrolera, como la fracturación hidráulica, a la producción de energía limpia.

Los fondos del DOE se distribuirán entre empresas, universidades y firmas especializadas de al menos 12 estados (AP Foto/Ellen Schmidt)

La cartera se divide en dos líneas de trabajo

De los 21 proyectos seleccionados, cinco realizarán pruebas de campo de tecnologías EGS a profundidades y temperaturas comparables a las de un desarrollo comercial a escala completa.

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Los 16 restantes ejecutarán perforación exploratoria para identificar y caracterizar recursos geotérmicos en sitios que aún no fueron perforados a profundidad de reservorio o que presentan anomalías térmicas sin confirmar.

El DOE precisó que los proyectos de exploración incluyen tanto recursos hidrotermales convencionales —donde existe agua subterránea caliente accesible— como formaciones de roca caliente sin fluidos naturales que requerirían estimulación.

Todos los datos generados quedarán disponibles de forma pública a través del Repositorio de Datos Geotérmicos (GDR) del DOE, con el objetivo de que industria e investigadores puedan orientar futuros proyectos comerciales y estudios de exploración.

Los sistemas geotérmicos mejorados permiten extraer calor de rocas sin acuíferos naturales mediante fracturación, inyección de agua y generación de vapor (AP/Ellen Schmidt)

Cinco empresas lideran los ensayos de campo EGS

Fervo Energy (Houston, Texas) realizará en el condado de Elmore, Idaho, la perforación, completado y estimulación de pozos EGS.

Además, esta firma desplegará el primer conjunto de geófonos de tres componentes para alta temperatura —a 200°C (392°F) o más— del que se tenga registro. El trabajo incluye análisis sísmico y geoquímico en asociación con laboratorios nacionales.

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Quaise Energy (Houston, Texas) llevará adelante una demostración EGS a escala de campo en el flanco sur del volcán Newberry, en el centro de Oregón, donde las temperaturas en el fondo del pozo se estiman entre 265°C (509°F) y 365°C (689°F), un rango por encima del que la mayoría de las herramientas convencionales de EGS fueron validadas.

Quaise Energy demostrará tecnología EGS en el volcán Newberry de Oregón, con temperaturas de fondo de pozo de hasta 365 °C (Quaise Energy)

Zanskar Geothermal and Minerals (Salt Lake City, Utah) diseñará y estimulará hidráulicamente un pozo de inyección horizontal de tramo corto en el campo geotérmico Lightning Dock, en el condado de Hidalgo, Nuevo México, para mejorar la presión de un reservorio hidrotérmico activo y capturar calor de la roca impermeable circundante.

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La Universidad de Utah (Salt Lake City) se encargará del diseño, perforación y validación de un doblé EGS de alto desempeño en el campo Dixie Valley West, en Nevada, con el propósito de demostrar que los reservorios artificiales adyacentes a sistemas hidrotermales pueden sostener circulación y producción térmica comercialmente relevante.

Mientras que AlterG Resources (Salt Lake City, Utah) validará en campo el desempeño técnico del EGS a profundidades comerciales en los condados de Pershing y Churchill, Nevada, usando un par de pozos horizontales profundos y un programa comparativo de estimulación hidráulica.

Fervo Energy perforará y estimulará pozos EGS en Idaho e instalará geófonos para alta temperatura (REUTERS/Jim Urquhart)

16 proyectos exploran recursos sin confirmar en 11 estados

Entre los proyectos de exploración, DAVINCI EP LLC (Denver, Colorado) perforará y probará dos pozos horizontales emparejados en el Área de Recursos Geotérmicos Conocidos de Brawley, California, para caracterizar un reservorio hidrotérmico naturalmente fracturado sin necesidad de estimulación.

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GeoAlaska LLC (Anchorage, Alaska) perforará en el flanco sur del monte Augustine —una isla volcánica en el estrecho inferior de Cook Inlet— con un pozo somero que apunta a temperaturas superiores a 150°C (302°F) y un pozo profundo que busca superar los 350°C (662°F).

San Ildefonso Services LLC (Santa Fe, Nuevo México) ejecutará un pozo exploratorio de prefactibilidad en el Pueblo de San Ildefonso, en el borde oriental del campo volcánico de las montañas Jemez, sobre el Rift del Río Grande.

Hexagon Energy LLC (Charlottesville, Virginia) perforará en el valle Wind River de Washington, con temperaturas objetivo superiores a 150°C (302°F), y publicará los datos de subsuelo suficientes para diseñar un programa comercial de perforación y generación.

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Invenergy Geothermal Development LLC (Chicago, Illinois) validará el potencial híbrido hidrotérmico-EGS cerca de Grand View, Idaho, mediante un pozo de confirmación de temperatura profunda.

400C Energy Inc. (Denver, Colorado) reingresará y profundizará un pozo existente en el condado de Beaver, Utah, para determinar si el área Salt Cove contiene una extensión del sistema hidrotérmico Roosevelt Hot Springs, un recurso de alta temperatura en roca cristalina caliente.

Los datos de los 21 proyectos geotérmicos serán públicos en el Repositorio de Datos Geotérmicos del DOE (REUTERS/Ernest Scheyder)

Datos abiertos para reducir el riesgo de inversión futura

El DOE subrayó que la disponibilidad pública de la información generada por los 21 proyectos es un elemento central de la iniciativa.

Al volcar los resultados al GDR, la agencia busca que los datos obtenidos en cada sitio sirvan como referencia para otros desarrolladores y reduzcan la incertidumbre técnica y financiera que históricamente frenó la inversión privada en geotermia.

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Kyle Haustveit, subsecretario de Energía del DOE, señaló que las iniciativas seleccionadas buscan “reducir costos, fortalecer la dominancia energética estadounidense y convertir más recursos geotérmicos domésticos en energía confiable y asequible”.

El DOE condicionó desembolsos adicionales al presupuesto del Congreso y al cumplimiento de hitos de cada proyecto (Europa Press)

La geotermia representa actualmente menos del 1% de la generación eléctrica mundial, aunque la Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta que las tecnologías de roca supercaliente podrían elevar esa participación al 8% hacia 2050.

El DOE aclaró que el financiamiento de USD 99 millones corresponde al primer período presupuestario de trabajo; los desembolsos adicionales están sujetos a apropiaciones del Congreso y al cumplimiento de hitos y criterios de desempeño acordados para cada proyecto.

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