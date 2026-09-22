Estados Unidos

Pescadores de Florida hallaron un dron kamikaze que el Pentágono usó por primera vez en la guerra contra Irán

La embarcación Hot Spots Charters lo encontró flotando en el Golfo de México tres días después de que desapareciera sin explicaciones. Horas más tarde, agentes federales se presentaron en el muelle a reclamarlo

Dos fotografías de varias personas junto a un objeto gris con forma de ala delta en una zona de muelle cerca del mar
Una embarcación pesquera de Pensacola recuperó un dron militar LUCAS que flotaba en el Golfo de México el 20 de septiembre. (@Slawa_tv)
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Una embarcación pesquera de Pensacola, Florida, recuperó accidentalmente un dron militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que flotaba en el Golfo de México el sábado 20 de septiembre. El aparato cayó al mar el 17 de septiembre durante una prueba rutinaria de la Base de la Fuerza Aérea de Eglin. Hot Spots Charters publicó en Facebook una foto del dron junto a la captura del día: mahi-mahi, snapper y grouper.

El incidente evidenció que el Ejército del Aire prueba en ese tramo del Golfo el sistema LUCAS —sigla en inglés de Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo)—, vehículo aéreo bélico empleado en combate real en los últimos meses. Su recuperación accidental por civiles despertó interés por el armamento que Estados Unidos desarrolla y despliega lejos de sus fronteras, informaron CBS News y KSBW.

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Pescadores confundieron el dron con un bote volcado en el Golfo de México

Daniel Arsenault, capitán de 36 años de Hot Spots Charters, describió a la AFP que avistó el objeto mientras navegaba mar adentro con un grupo de pasajeros. “Íbamos a ver qué era, y resultó ser un dron, declaró. Lo que primero pareció un bote dado vuelta resultó ser el fuselaje gris de un aparato militar.

Un dron gris con forma de delta reposa sobre el suelo de concreto de un muelle junto a un cartel publicitario, barcos y personas
Los pescadores confundieron inicialmente el fuselaje gris del dron militar con un bote volcado en el Golfo de México. (@sentdefender)

Entre los pasajeros de esa jornada había pilotos de helicóptero en servicio activo, quienes identificaron el objeto de inmediato. Eso le dio a Arsenault la confianza para subirlo a bordo. “Por eso me sentí bastante seguro de recogerlo”, precisó en declaraciones recogidas por AFP. El dron terminó junto a las capturas del día en la cubierta del bote.

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De regreso al muelle, Arsenault tomó fotografías del aparato junto al pescado y luego lo entregó al departamento de alguaciles local. Según el capitán, las autoridades federales lo retiraron poco después: “Vinieron los SUV negros y se llevaron su dron. Todo bien”, publicó Hot Spots Charters en Facebook, de acuerdo con KSBW.

El sistema LUCAS, el dron de bajo costo modelado a partir del iraní Shahed-136

Las imágenes difundidas por Hot Spots Charters mostraron un dron de color gris al que le faltaban la sección delantera y la hélice trasera. Según KSBW, el aparato corresponde al modelo FLM 136, la versión estadounidense del Shahed-136, el dron iraní que ha protagonizado ataques en los conflictos de Ucrania y Medio Oriente.

Un dron gris en primer plano y cuatro personas detrás de una mesa con peces en un muelle marítimo
Hot Spots Charters difundió fotografías del dron junto a capturas de mahi-mahi, snapper y grouper. (Hot Spots Charters)

LUCAS, fabricado por Spektreworks en Arizona, mide 3 metros (9,8 pies) de largo, tiene 2,5 metros (8,2 pies) de envergadura y pesa 31,75 kilogramos (70 libras) vacío, según su ficha técnica oficial. Con carga y combustible, su peso máximo de despegue es 81,5 kilogramos (180 libras). Es un dron de ataque de un solo uso o “munición merodeadora”, diseñado para impactar un objetivo y destruirse. Imita al Shahed-136 en tamaño, aerodinámica y empleo.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció a fines de 2025 que había clonado el modelo iraní con el propósito de incorporarlo a su arsenal a un costo significativamente menor que el de los sistemas convencionales, según KSBW.

Eglin Air Force Base confirmó que el dron cayó durante una prueba programada el 17 de septiembre

Un portavoz de la Base de la Fuerza Aérea de Eglin confirmó a la AFP que un dron LUCAS “impactó el agua durante una prueba rutinaria programada” el 17 de septiembre, tres días antes de que los pescadores lo encontraran. No precisó las causas de la caída ni detalles del ejercicio.

La base, ubicada en el extremo noroeste de Florida, es la sede del 96.° Ala de Pruebas del Ejército del Aire de Estados Unidos. Realiza ejercicios con regularidad en las aguas del Golfo de México y, según CBS News, llevaba a cabo pruebas de municiones en los días posteriores al hallazgo.

El portavoz también confirmó que “el aparato fue recuperado y está de vuelta en posesión del Departamento [de Defensa]”, lo que indica que el dispositivo fue rescatado sin que se reportara ninguna situación de seguridad comprometida por la divulgación de las fotografías.

El Comando Central de Estados Unidos usó drones LUCAS en combate por primera vez en 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció a fines de 2025 la creación de una fuerza de tarea en Medio Oriente equipada con drones LUCAS. Meses después, el 28 de febrero de 2026, esos vehículos se emplearon en combate por primera vez en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

“La Fuerza de Tarea Scorpion Strike del CENTCOM —por primera vez en la historia— usa drones de ataque de un solo uso en combate durante la Operación Epic Fury”, declaró el CENTCOM en ese momento, según CBS News. El comunicado precisó que esos drones de bajo costo, modelados a partir del Shahed iraní, “entregan retribución de fabricación estadounidense”.

El uso del Shahed-136 original por parte de Irán contra tropas estadounidenses en Medio Oriente, y por parte de Rusia contra Ucrania, fue el antecedente directo que motivó el desarrollo del LUCAS como respuesta táctica y económica.

El dron fue devuelto al Departamento de Defensa por las autoridades del condado luego de que Hot Spots Charters lo entregó al departamento de alguaciles local.

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