Florida recibe las primeras boletas postales para las elecciones generales de noviembre

Florida comenzó a recibir las primeras boletas por correo para las elecciones generales del 3 de noviembre (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

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Las autoridades electorales de Florida comenzaron a recibir los primeros votos por correo para las elecciones generales del 3 de noviembre, en un proceso para el que se prevé la emisión de cerca de 8 millones de sufragios, informó CBS News Miami con datos del Servicio de Noticias de Florida.

La División de Elecciones estatal registraba alrededor de 150 boletas devueltas hasta el lunes, de las casi 200.000 enviadas la semana pasada a ciudadanos de Florida que integran las Fuerzas Armadas o residen fuera de Estados Unidos. El arranque de la votación por correo antecede al envío masivo de papeletas para electores dentro del país.

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Las primeras boletas llegaron desde votantes militares y residentes en el extranjero

Cerca de 200.000 papeletas fueron enviadas a militares y ciudadanos de Florida residentes en el exterior (Jonathan Drake/REUTERS)

Los supervisores electorales de los 67 condados del estado comenzaron a procesar las papeletas remitidas a los electores ausentes. En el condado de Hillsborough, la oficina electoral envió 2.721 boletas para las elecciones generales a militares y votantes en el exterior, indicó CBS News Miami.

El supervisor electoral del condado, Craig Latimer, comunicó que su oficina proyecta despachar más de 146.000 papeletas a electores nacionales el 1 de octubre. También pidió a quienes opten por este mecanismo que sigan el estado de su envío y activen las notificaciones de la autoridad electoral.

“Aliento a los votantes que votan por correo a rastrear su boleta y a suscribirse a las notificaciones, para que sepan cuándo la enviamos y cuándo la recibimos en nuestra oficina”, afirmó Latimer en una declaración difundida el viernes. El funcionario agregó que la mayoría de los envíos postales demora cerca de una semana en llegar a destino.

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Los demócratas devolvieron más votos por correo en el inicio del proceso

Los demócratas devolvieron 63 boletas por correo, frente a 39 de los republicanos, en la fase inicial del proceso

En esta fase inicial, los votantes registrados como demócratas habían entregado 63 papeletas, frente a 39 de los republicanos y 26 de electores sin afiliación partidaria, precisó la División de Elecciones. Además, los demócratas recibieron más de la mitad de las boletas distribuidas hasta ahora.

La oficina electoral del condado de Broward concentró cerca de tres cuartas partes de las papeletas enviadas en esta primera tanda, tal y como informó el medio estadounidense. Sin embargo, las cifras corresponden a una etapa temprana del calendario y aún no permiten anticipar la participación final por cada fuerza política.

Los republicanos poseen actualmente una ventaja de 1,55 millones de electores registrados respecto de los demócratas en Florida. Históricamente, ese partido ha compensado parte de la diferencia en la votación anticipada presencial, de acuerdo con los datos citados por CBS News Miami.

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En las elecciones legislativas de 2022 votaron 7,8 millones de personas en el estado, mientras que en los comicios de mitad de mandato de 2018 participaron 8,3 millones. El voto por correo representó el 35 % de los sufragios en 2022 y el 31 % cuatro años antes. La votación anticipada presencial alcanzó el 29 % en 2022 y casi el 33 % en 2018.

La ley HB 991 no regirá para los comicios del 3 de noviembre

El inicio de la votación ocurre mientras organizaciones de defensa de los derechos electorales mantienen una demanda contra cambios legislativos aprobados este año. Common Cause Florida aseguró que las reglas aplicables en los comicios de 2026 serán las mismas que estuvieron vigentes durante el ciclo electoral de 2024.

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“En 2026, las normas son exactamente las mismas que en 2024”, declaró la directora ejecutiva de la organización, Amy Keith, durante una conferencia telefónica recogida por el medio. La entidad lanzó además un programa de protección electoral que busca movilizar a voluntarios capacitados para asistir a quienes encuentren obstáculos al momento de votar.

La ley HB 991, que entrará en vigor después de las elecciones de 2026, exige documentación que acredite la ciudadanía y una identificación con fotografía para inscribirse y votar de manera presencial. Entre los documentos contemplados figuran la licencia de conducir de Florida, el pasaporte estadounidense y el permiso para portar armas ocultas.

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La norma también dispone que las personas presenten un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse o permanecer en el padrón electoral. Esos requisitos no se aplicarán antes de la elección de noviembre, señaló CBS News Miami.

Common Cause Florida presentó la acción judicial junto con la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Florida Rising, Florida Immigrant Coalition, Hispanic Federation y UnidosUS. La demanda, radicada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, sostiene que las modificaciones vulneran la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense y crean barreras innecesarias para votar.

Los demandantes argumentan que el requisito documental puede afectar especialmente a ciudadanos naturalizados, personas con bajos ingresos, mujeres que cambiaron su apellido tras casarse, estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, votantes transgénero y ciudadanos que no tienen fácil acceso a esos documentos.

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Keith recomendó revisar con anticipación la inscripción electoral y votar antes de la jornada oficial, ya sea por correo o de forma presencial. El plazo final para registrarse vence el 5 de octubre, casi un mes antes de los comicios del 3 de noviembre.