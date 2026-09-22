Estados Unidos

El puerto de Miami superó los 10 millones de pasajeros y rompió su récord anual

La terminal alcanzó la cifra durante el año fiscal 2026, antes de su cierre, impulsada por la demanda de cruceros y la ampliación de su infraestructura

PortMiami
PortMiami superó los 10 millones de pasajeros de cruceros el 14 de septiembre del año fiscal 2026
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PortMiami superó los 10 millones de pasajeros de cruceros en el año fiscal 2026, una cifra sin precedentes para la terminal marítima de Miami que fue alcanzada el 14 de septiembre, antes del cierre del período contable el 30 de septiembre.

El dato fue divulgado por CBS News, con base en información del Gobierno de Miami-Dade, y marca un salto frente a los 8.564.225 pasajeros registrados por el puerto durante el ejercicio fiscal anterior. La diferencia representa, por ahora, más de 1,4 millones de viajeros y un incremento cercano al 17 %.

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La actividad de cruceros se ha convertido en una fuente de movimiento económico para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y operadores turísticos del sur de Florida. El nuevo registro llega cuando todavía restaban dos semanas de operaciones para concluir el año fiscal.

El récord llegó antes del cierre del año fiscal

PortMiami
El récord de PortMiami se alcanzó antes del cierre del año fiscal, previsto para el 30 de septiembre

El año fiscal 2026 de PortMiami comenzó el 1 de octubre de 2025 y finalizará el 30 de septiembre de este año. Con el umbral de 10 millones superado el 14 de septiembre, el puerto rebasó con anticipación su mejor marca anual.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, aseguró que el resultado refleja el compromiso de la terminal con el servicio, la sostenibilidad y la actividad económica del condado. “Superar el umbral de los 10 millones de pasajeros demuestra la dedicación constante de PortMiami”, afirmó la funcionaria en declaraciones recogidas por CBS News.

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Levine Cava sostuvo que el crecimiento refuerza la condición del puerto como punto de conexión internacional y como generador de empleo, visitantes y oportunidades para compañías locales. La administración del condado atribuyó el avance a una mayor demanda de viajes con salida desde Miami, la expansión de las rutas de las navieras y las inversiones en infraestructura.

Las terminales ampliaron la capacidad para recibir cruceros

Las nuevas terminales de PortMiami ampliaron la capacidad para recibir cruceros de gran tamaño y procesar más viajeros (Miami Beach)
Las nuevas terminales de PortMiami ampliaron la capacidad para recibir cruceros de gran tamaño y procesar más viajeros (Miami Beach)

La modernización de las instalaciones permitió que el puerto atienda embarcaciones de gran tamaño y procese un volumen creciente de viajeros. Las nuevas terminales y las obras de renovación buscan agilizar las instancias de embarque y desembarque, de acuerdo con la información publicada por el medio.

Jonathan Daniels, director ejecutivo de PortMiami, vinculó la cifra récord con la estrategia de actualización de la infraestructura. “Llegar a los 10 millones de pasajeros refleja nuestro enfoque en la innovación, la eficiencia y una mejor experiencia para quienes viajan”, declaró Daniels, citado por CBS News.

El funcionario también atribuyó el desempeño al trabajo de los empleados del puerto, las compañías de cruceros y otros socios operativos. PortMiami es identificado oficialmente como la “Capital Mundial de los Cruceros” y opera como punto de partida y llegada para algunas de las embarcaciones más grandes del sector.

La ampliación de la capacidad resulta relevante para una industria que concentra una parte importante de sus itinerarios en el sur de Florida. El puerto busca responder al aumento previsto de pasajeros mediante instalaciones que reduzcan tiempos de tránsito y acompañen el crecimiento de las navieras.

El movimiento de viajeros impacta en hoteles y comercios locales

El efecto del récord no se limita a las terminales. Cada arribo o salida de un crucero genera gastos asociados con alojamiento, comida, traslados, excursiones y compras, afirmó la administración portuaria. Muchos viajeros permanecen en Miami antes de iniciar sus vacaciones o después de finalizar el viaje.

Esa permanencia distribuye ingresos entre hoteles, restaurantes, pequeños comercios, conductores y empresas dedicadas a las excursiones. La actividad combinada de cruceros y carga aporta unos USD 61.000 millones anuales a la economía local, tal como indicó PortMiami en los datos divulgados por el medio.

El organismo añadió que sus operaciones sostienen más de 340.000 puestos de trabajo. Además del tránsito de pasajeros, la terminal mantiene su papel como puerta de entrada de mercancías para el continente americano, una función que amplía su peso dentro de la economía de Miami-Dade.

El año fiscal concluirá el 30 de septiembre, por lo que el total definitivo de pasajeros podría superar la cifra alcanzada a mediados de mes.

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