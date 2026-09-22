El juicio del ex concursante de American Idol: 100.000 mensajes de texto a su amante como prueba de que habría planeado matar a su esposa

Caleb Flynn, ex participante de American Idol, enfrenta un juicio por homicidio en Ohio. La fiscalía apoya su acusación en el rastro digital que dejó antes del crimen

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“Estuve hasta las 4 de la mañana llorando, literalmente intentando pensar formas de matarla sin ir a la cárcel.” Ese mensaje, enviado por Caleb Flynn a su amante meses antes del crimen, fue uno de los más de 100.000 textos que la fiscalía presentó esta semana como prueba central en su juicio por asesinato agravado.

Flynn no era un desconocido: en 2013 había participado en American Idol y hablado públicamente de su amor por su esposa.

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Ahora está sentado en el banquillo de Tipp City, Ohio, acusado de haberla matado a tiros el 16 de febrero de 2026 y de haber manipulado la escena para encubrirlo. Se declaró no culpable.

Ashley Flynn tenía 37 años y formaba parte de la comunidad escolar de Tipp City como maestra suplente y entrenadora de vóley. Fue hallada muerta en su propio hogar

Los mensajes revelan un plan premeditado

Los fiscales afirman que Flynn mantuvo una aventura extramatrimonial durante al menos un año antes del crimen. Según la fiscalía, a lo largo de ese período intercambió mensajes con su amante en los que expresó odio hacia su esposa y su deseo de librarse de ella.

El fiscal del condado de Miami, Paul Watkins, aseguró ante el jurado que los mensajes —algunos enviados con meses de diferencia, otros pocas horas antes del crimen— muestran con claridad el móvil y la intención del acusado.

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Para Watkins, el objetivo de Flynn era liberarse de su matrimonio para construir una vida con su amante.

El analista legal Josh Ritter, consultado por Fox News, indicó que Flynn habría enviado un texto el día anterior al homicidio en el que afirmaba que el día siguiente sería uno que nunca olvidaría y que tomaría su decisión definitiva.

El fiscal del condado de Miami llevó ante el jurado más de 100.000 mensajes para sostener que el acusado actuó con premeditación (@East Idaho News)

Flynn llamó al 911 y alegó un robo

Tras la muerte de Ashley, Flynn llamó al servicio de emergencias y aseguró que un intruso había entrado al domicilio y disparado a su esposa.

“Dios mío, alguien entró a mi casa, alguien entró a mi casa y le disparó a mi esposa. Tiene dos disparos en la cabeza, hay sangre por todos lados”, declaró a la operadora, tal y como recoge el audio obtenido por Fox News Digital.

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Los primeros agentes en llegar a la escena recogieron su versión: Flynn dijo haber estado dormido cuando lo despertaron los ruidos de un allanamiento y disparos.

Las grabaciones de las cámaras corporales de la policía registran cómo repitió esa misma versión ante los oficiales. Ese mismo metraje también muestra a Flynn agachado, vomitando en la escena del crimen.

La llamada al 911 fue el primer elemento de la versión que Flynn intentó sostener. Las cámaras corporales de los agentes capturaron sus declaraciones esa misma noche (Tipp City Police Department)

La escena del crimen contradice la versión del acusado

Un investigador veterano de escenas del crimen testificó que los daños en la puerta del garaje no eran consistentes con los robos que había investigado a lo largo de su carrera. Tras pasar aproximadamente 12 horas en la vivienda, el investigador testificó que la escena había sido manipulada deliberadamente.

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Los fiscales sostienen que Flynn usó una pistola 9mm para matar a Ashley dentro del domicilio. El acusado guardaba habitualmente un arma de ese calibre en la consola central de su camioneta Ford F-150. La consola estaba abierta y el arma no fue hallada, un detalle que la fiscalía vincula directamente con el crimen.

El FBI rastrió más de 80 viviendas del barrio en busca de cámaras de seguridad o cualquier otro registro que pudiera corroborar la presencia de un intruso en la zona. No encontró nada.

Un perito con años de experiencia en escenas del crimen descartó que los daños en el garaje fueran propios de un robo. Su testimonio fue clave en la primera semana del juicio (Law&Crime Trials)

La defensa acepta la infidelidad pero rechaza la culpabilidad

La abogada defensora Emily Smith reconoció la existencia de la aventura durante sus alegatos iniciales, pero advirtió al jurado que la conducta de Flynn como esposo no equivale a prueba de asesinato.

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Smith argumentó que la fiscalía construyó su caso sobre pruebas circunstanciales y que Ashley merecía un juicio basado en hechos concretos, no en especulaciones.

Ritter, por su parte, consideró en declaraciones a Fox News que la defensa tendría serias dificultades para sembrar duda razonable ante semejante volumen de pruebas digitales.

La abogada de Flynn no negó la aventura extramatrimonial, pero trazó una línea clara: ser infiel no es lo mismo que ser un asesino (Miami County Jail)

Flynn se quebró durante la audiencia del lunes: el jurado lo vio llorar cuando el investigador detalló sus hallazgos ante el tribunal.

Ashley Flynn tenía 37 años y era maestra suplente y entrenadora de vóley en las escuelas de Tipp City, donde era conocida dentro de la comunidad educativa.

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En 2013, durante una entrevista para American Idol, su ahora acusado esposo había declarado sobre ella: “La amo más que a nada en el mundo. Es muy, muy bonita... La amo”. El juicio continúa.