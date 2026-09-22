Texas bloquea todos los permisos para centros de datos mientras audita su impacto en la red eléctrica y el agua

La directiva amplió la moratoria de agosto, que solo frenaba nuevas conexiones de grandes centros de datos a la red eléctrica (REUTERS/Shelby Tauber)

Guardar

El gobernador de Texas, Greg Abbott, suspendió todos los permisos ambientales para centros de datos en el estado hasta que los organismos reguladores completen una auditoría integral de los proyectos que aguardan conexión a la red eléctrica.

La directiva, emitida el lunes 21 de septiembre, amplía una moratoria que Abbott había decretado en agosto y que ahora se extiende también a las aprobaciones de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), informó Reuters.

PUBLICIDAD

Desde que comenzó el auge de la inteligencia artificial, hace aproximadamente tres años, Texas se convirtió en uno de los centros de datos de mayor crecimiento en el mundo. Para fines de esta década, el estado estaba en camino de superar a Virginia como el mayor mercado de centros de datos del mundo, según un informe de febrero de la firma JLL. La suspensión anunciada este lunes frena ese avance.

Greg Abbott suspendió los permisos ambientales para centros de datos en Texas hasta que concluya una auditoría integral (Maria Lysaker-Imagn Images)

La directiva amplía una moratoria que solo cubría conexiones a la red eléctrica

La orden original, emitida el 3 de agosto, instruía al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) a detener las aprobaciones de nuevas conexiones a la red para centros de datos que demandaran al menos 75 megavatios de potencia —suficiente para abastecer a casi 19.000 hogares—.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ese alcance dejaba afuera a instalaciones más pequeñas, a proyectos con generación propia de electricidad y a zonas del estado —como el este de Texas, el Panhandle y El Paso— que no operan bajo la red administrada por ERCOT.

La directiva del lunes cierra esos vacíos: ordena a todos los organismos estatales abstenerse de avanzar con aprobaciones regulatorias vinculadas al desarrollo de centros de datos hasta que la auditoría concluya.

Esto incluye permisos de TCEQ para uso de agua de ríos locales o para la construcción de plantas de generación propias, según precisó el diario Texas Tribune. “Simplemente, los texanos deben ir primero”, escribió Abbott en la carta dirigida a la directora ejecutiva de TCEQ, Kelly Keel.

PUBLICIDAD

Además señaló: “Los centros de datos deben pagar sus propios costos, proteger nuestra red y nuestra agua, y completar las auditorías de ERCOT y TWDB. Hasta que lo hagan, TCEQ no emitirá ningún permiso”.

La suspensión alcanza los permisos de la TCEQ para el uso de agua y la construcción de generación eléctrica propia (REUTERS/Shelby Tauber)

ERCOT y la Junta de Desarrollo Hídrico auditan energía, agua e incentivos fiscales

ERCOT y la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas (TWDB) están realizando un relevamiento de más de 400 centros de datos para obtener información sobre su consumo eléctrico, uso de agua, operaciones de enfriamiento, impacto en comunidades locales, titularidad de las instalaciones y aprovechamiento de exenciones fiscales.

Las preguntas del cuestionario se hicieron públicas el viernes pasado, aunque las respuestas individuales de las empresas permanecerán bajo reserva. ERCOT estima completar la auditoría en diciembre.

PUBLICIDAD

Al momento del decreto de agosto, había más de 470 gigavatios en proyectos de centros de datos y otros grandes consumidores energéticos en fila para conectarse a la red —más de cinco veces la demanda máxima del estado—.

Analistas de BloombergNEF calcularon que cerca del 20% del total de 253 gigavatios del pipeline de centros de datos de Estados Unidos estaba en riesgo con la pausa de Texas, lo que equivale a casi 50 gigavatios de capacidad propuesta. Esa cifra podría traducirse en pérdidas de ingresos superiores a USD 8.000 millones para el primer trimestre de 2027.

ERCOT y la TWDB auditan más de 400 centros de datos por su consumo de energía y agua, sus operaciones y sus incentivos fiscales (REUTERS/Shelby Tauber)

Abbott revierte su postura sobre los centros de datos como motor económico

La escalada regulatoria representa un viraje respecto de las posiciones que Abbott sostuvo en los meses previos. En noviembre pasado, el gobernador afirmó que Texas sería el “epicentro del desarrollo de la inteligencia artificial”, apoyado en proyectos de alto perfil como Stargate, de OpenAI, y en exenciones impositivas para centros de datos calificados.

PUBLICIDAD

Ahora, el comunicado oficial de la moratoria anticipa que Abbott trabajará con la legislatura para “eliminar todos los incentivos financieros para los centros de datos” en la próxima sesión legislativa.

Ed Hirs, investigador en energía de la Universidad de Houston, señaló según Reuters que, Abbott estaba retractándose de “sus declaraciones anteriores sobre que los centros de datos conducirían a precios de electricidad más bajos”.

Más de 470 gigavatios en proyectos de centros de datos y otros grandes consumidores esperaban conexión a la red de Texas en agosto (REUTERS/Shelby Tauber)

La controversia política presiona al gobernador en su campaña de reelección

El tema de los centros de datos se convirtió en un punto de fricción en las elecciones de medio término de 2026. Una encuesta reciente de NBC News halló que el 64% de los estadounidenses sería menos propenso a votar por un candidato que “apoya la construcción de centros de datos locales”.

PUBLICIDAD

Abbott enfrenta una reñida disputa por su cuarto mandato contra la legisladora estatal Gina Hinojosa.

El impacto de la resistencia social trasciende a Texas: un informe del grupo de presión Data Center Watch calculó que USD 68.000 millones en nuevos desarrollos fueron retrasados o cancelados en el último trimestre por oposición local, con efectos que ya se filtran a los mercados financieros.

Abbott anticipó que buscará eliminar los incentivos financieros para centros de datos en la próxima sesión legislativa (REUTERS/Jessica Koscielniak)

La inminente oferta pública inicial de Anthropic incluirá la opinión pública negativa hacia la inteligencia artificial y los centros de datos como factor de riesgo en su prospecto.

Por su parte, TCEQ deberá informar al despacho del gobernador sobre el cumplimiento de la directiva antes del 19 de octubre.