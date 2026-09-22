Daniel Hadad recibió una distinción en el sur de Florida por la expansión internacional de Infobae

Daniel Hadad, con la administradora del Condado de Broward, Monica Cepero, y el comisionado Steve Geller, tras recibir una Distinción Oficial durante el Mes de la Herencia Hispana. (@nachomartinfilms)

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Como parte del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, el Condado de Broward reconoció a Daniel Hadad con una Distinción Oficial. La Proclamation —un documento que la Comisión aprueba para honrar a alguien por sus méritos— reconoció al fundador y CEO de Infobae porque “en 2002 creó uno de los primeros grandes medios nativos digitales de Argentina y transformó ese proyecto en una plataforma internacional de información en español, con presencia y redacciones en distintos países”. Infobae tiene en el sur de Florida, donde se encuentra Broward, su hub tecnológico.

La distinción, impulsada por el comisionado Steve Geller, ex senador estatal de Florida, destacó que la trayectoria de Hadad “representa la transformación del periodismo argentino y su expansión hacia una audiencia global”. Al agradecerle al comisionado, el empresario argentino señaló que “Infobae ha sido parte de la comunidad del sur de Florida durante más de 10 años, y estar aquí nos hizo posible crecer y ser hoy el sitio de noticias en español número uno en el mundo”.

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Un chiste popular entre los hispanos de Miami señala que Estados Unidos comienza en el condado de Broward, el primero que se encuentra al norte de Miami-Dade donde la mayoría es latina. Sin embargo, las cifras de Broward pintan hasta qué punto la comunidad está integrada también allí: “Más de 31 por ciento de la población de nuestro condado es hispana”, dijo Geller, “y es importante que reconozcamos la cultura, los empleos y los negocios que nos trae aquí”. Agregó: “Tenemos mucha gente prominente en esta comunidad de más de 600.000 personas”.

El comisionado Steve Geller entregó la Proclamation en la sede del gobierno del Condado de Broward, en Fort Lauderdale. (@nachomartinfilms)

Geller se animó a lucir un castellano atildado para presentarse antes de contar qué es la celebración de un mes que ha servido de ocasión para esta Proclamation que recibió Hadad: “El Mes Nacional de la Herencia Hispana se celebra anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre para honrar las historias, las culturas y las contribuciones de los estadounidenses cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. El tema nacional de 2026, ‘Nuestra unidad, nuestro poder’, reconoce la resiliencia colectiva, la herencia compartida y el orgullo cultural que continúan moldeando a las comunidades hispanas y latinas en todo Estados Unidos”.

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En la conversación posterior con el comisionado, el director ejecutivo de Infobae señaló que “ser reconocido durante el Mes de la Herencia Hispana, una celebración de lo que nuestra comunidad aporta a este país, significa mucho para mí”. Geller explicó que “los residentes hispanos y latinos han desempeñado un papel vital en la configuración de la historia del condado de Broward” y que actualmente son “una parte vital del éxito económico de la región”.

Daniel Hadad recibió la "Proclamation" en la sede del gobierno del Condado de Broward, en la ciudad de Fort Lauderdale, en un evento público. (@nachomartinfilms)

La Proclamation se entregó en la sede del gobierno del Condado de Broward, en la ciudad de Fort Lauderdale, antes de la reunión de la Comisión Condal, en un evento abierto al público. Entre otras figuras reconocidas estuvieron la periodista deportiva Manuela Moretta, y Diego Cichero, ex director de Telemundo. Geller, quien impulsó la distinción, es comisionado del Distrito 5 del condado y en sus más de tres décadas de carrera política fue senador de Florida durante 10 años.

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