Así fue el chequeo médico de Bakari, el gorila de espalda plateada de Animal Kingdom

Estás viendo una revisión de salud de un gorila espalda plateada en Disney's Animal Kingdom. Fuente: (Instagram, @animalsatdisney)

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Bakari, el gorila de espalda plateada de 21 años que recientemente llegó a Disney’s Animal Kingdom, fue sometido a su primer chequeo médico de rutina en el parque de Florida. El procedimiento tuvo lugar en el hospital veterinario de Conservation Station y fue registrado en imágenes compartidas por el equipo de cuidado animal.

Durante la revisión, varios integrantes del personal permanecieron junto al gorila para asistirlo. En una de las secuencias difundidas se ve a un cuidador tomando la mano de Bakari, mientras otro lo cubre con una manta durante la evaluación clínica.

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La revisión fue realizada como parte del seguimiento veterinario habitual que el parque aplica a los animales bajo su cuidado. La revista People informó que los visitantes pudieron observar parte del trabajo a través de una ventana de Conservation Station.

El control incluyó estudios de diagnóstico y una revisión odontológica

El control veterinario de Bakari incluyó una tomografía computarizada, radiografías del cráneo y una revisión odontológica (Instagram: @waltdisneyworldpresident)

El equipo veterinario llevó adelante una evaluación integral para conocer el estado de salud del nuevo integrante. De acuerdo con el material divulgado por Disney’s Animal Kingdom, el procedimiento incluyó una inspección de la dentadura, radiografías del cráneo y una tomografía computarizada.

Estos estudios permiten a los especialistas observar estructuras óseas y órganos internos, además de detectar posibles cambios en la salud del animal. Las imágenes mostraron a Bakari sobre una mesa de atención, conectado a equipos de monitoreo mientras el personal realizaba las distintas pruebas.

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El parque presentó el control como un wellness check-up, una expresión en inglés que refiere a una revisión preventiva o de rutina. En la publicación que acompañó el video, Disney indicó que Bakari había visitado el hospital veterinario para completar ese chequeo.

La presencia de cuidadores cerca del gorila formó parte de la asistencia durante el procedimiento. El registro difundido por el parque mostró que Bakari permaneció cubierto con una manta y acompañado por el personal durante distintos momentos de la evaluación.

Bakari llegó en julio para liderar a la familia de gorilas

Bakari llegó a Animal Kingdom en julio de 2026 para liderar la familia de gorilas de Gorilla Falls Exploration Trail (Instagram: @waltdisneyworldpresident)

El gorila de llanura occidental fue trasladado a Animal Kingdom en julio de 2026 para ocupar el lugar de macho dominante de la familia que habita en el área Gorilla Falls Exploration Trail. Su llegada fue anunciada por el parque el 30 de julio, tal como recogió People.

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Bakari tiene 21 años y su incorporación se produjo después de la muerte de Gino, quien había sido el líder de la tropa durante casi tres décadas. El anterior espalda plateada murió a los 44 años y era el gorila de mayor edad del parque.

La incorporación de Bakari ocurrió después de la muerte de Gino, el líder de la tropa durante casi tres décadas (Instagram: @waltdisneyworldpresident)

Gino vivía en Animal Kingdom desde 1998, año de apertura del recinto. Su trayectoria dentro de la institución convirtió el arribo de Bakari en una transición relevante para la familia de gorilas, de acuerdo con la información publicada por Disney.

Rachel, gerente de cuidado animal de Disney’s Animals, Science and Environment, describió el momento como agridulce. “Traer a Bakari aquí es agridulce porque significa que nos despedimos de Gino, que fue nuestro espalda plateada durante casi 30 años desde la apertura del parque”, afirmó en declaraciones reproducidas por People.

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El parque espera que el nuevo macho se adapte a su función

El equipo veterinario seguirá el estado de salud de Bakari mientras se adapta a su papel de nuevo líder de la tropa (Instagram: @waltdisneyworldpresident)

La adaptación de Bakari a la tropa continúa mientras asume el papel que ocupaba Gino. Rachel aseguró que el nuevo líder representa el futuro del grupo y expresó expectativas sobre su integración a largo plazo.

“Bakari es el futuro de esta familia de gorilas y esperamos verlo crecer en ese papel y, con suerte, ayudar a recibir a nuevas generaciones de gorilas en los próximos años”, sostuvo la responsable de cuidado animal, en una cita traducida del inglés.

El control médico se llevó a cabo semanas después de su llegada, en el marco de esa etapa de adaptación. Con los resultados de las revisiones preventivas y el monitoreo cotidiano, el equipo veterinario seguirá el estado de salud del gorila mientras consolida su lugar dentro de la familia de Animal Kingdom.

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